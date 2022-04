Britu boksa zvaigzne Fjūrijs sestajā raundā nokautē Vaitu un nosargā čempiona jostu

Fjūrijs dominēja visā cīņā un pilnībā kontrolēja tās gaitu, Vaitam neatrodot nekādas iespējas izcīnīt uzvaru. Britu bokseris sestajā raundā ar labo roku izdarīja spēcīgu sitienu no apakšas un Vaitu nogāza uz ringa grīdas. Fjūrijs nodrošināja uzvaru ar tehnisko nokautu.

Cīņu slavenajā Vemblija stadionā klātienē noraudzījās apmēram 94 000 skatītāju.

Jau iepriekš Fjūrijs bija izteicies, ka pēc šīs cīņas grasās noslēgt karjeru un sestdien to atkārtoja vēlreiz.

Fjūrijs tika pie WBC čempiona jostas 2020.gada februārī, uzvarot amerikāni Deonteju Vailderu, un pēc tam to aizstāvēja pagājušajā oktobrī, pieveicot amerikāni vēlreiz.

Tikmēr Vaits pēdējo cīņu aizvadīja pirms 13 mēnešiem, uzvarot Krievijas bokseri Aleksandru Povetkinu, kuram tas bija tikai trešais zaudējums karjerā.

33 gadus vecais Fjūrijs karjeras laikā uzvarējis 32 cīņās, no kurām 23 noslēgušās ar nokautu, un reizi cīnījies neizšķirti. Savukārt 34 gadus vecais Vaits karjeras laikā aizvadījis 31 cīņu, no kurām 28 izcīnījis uzvaras, 19 no tām noslēdzot ar nokautu.

Pasaules Boksa asociācijas (WBA), Starptautiskās Boksa federācija (IBF) un Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempiona jostas tagad pieder ukrainim Oleksandram Usikam, kurš septembrī Londonā pēc punktiem uzvarēja britu Entoniju Džošua, ar kuru vienojies par revanša cīņu. Arī Fjūrijam savulaik bija šīs čempiona jostas.