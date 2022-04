Jau pēc mēneša Somijā sāksies Pasaules čempionāts hokejā

16 pasaules spēcīgākās hokeja komandas kopā aizvadīs 64 spēles – visu šo spēļu tiešraides HD kvalitātē būs pieejamas kādā no kanāliem: 360TV (17 spēļu tiešraides), 8TV (17 spēļu tiešraides ar krievu valodas komentētājiem), pop-up kanālā 360TV Hokejs (33 spēļu tiešraides), kā arī Latvijas Televīzijas kanālā LTV7 (19 spēļu tiešraides). Latvijas hokeja izlases spēļu tiešraides varēs vērot LTV7, komandu tikšanos play-off spēlēs par medaļām pārraidīs 360TV, 360TV Hokejs, 8TV un LTV7, savukārt cīņu par bronzu pārradīs 360TV Hokejs un čempionāta noslēdzošo spēli, kurā noskaidrosies šī gada spēcīgākā komanda, varēs redzēt gan LTV7, gan 360TV, 8TV, 360TV Hokejs. Visi hokeja svētkus pārraidošie kanāli būs pieejami Tet televīzijas skatītājiem.

“Latvijas hokeja izlase ik gadu līdzjutējiem liek aizturēt elpu, vai tie būtu izcili momenti un nospēlētas spēles vai kopīgs pārdzīvojums. Maijs, kā ierasts, atnesīs sportisku cerību devu un paies hokeja zīmē, kad pasaules izcilākie hokejisti radīs hokeja svētkus, ko sadarbībā ar Latvijas Televīziju caur ekrāniem nodosim līdzjutējiem. Lai cīņas spars un veiksme!” – Tet valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks.

“Latvijas hokeja izlase A grupā ir kopš 1997. gada un mēs vēl aizvien esam viena no 16 hokeja lielvalstīm – tas ir cienījams panākums. Latvijas Televīzija jūt atbildību pret skatītājiem sniegt iespēju tiešraidē redzēt tieši Latvijas hokeja izlases spēles, kā arī pēc tam kopīgi just līdzi čempionāta iznākumam noslēdzošajās fināla spēlēs. Zinām, ka sporta fani gaida šos hokeja svētkus. To apliecina nemainīgi augstieLTV7 popularitātes rādītāji Pasaules čempionāta laikā. LTV komanda parūpēsies par to, lai ikviena līdzjutēja pieslēgšanās Latvijas izlases komandai un spraigajām Hokeja studijas diskusijām noris kvalitatīvi un baudāmi.” – LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Priede.

Šogad A apakšgrupas spēles notiks Helsinkos – tajās tiksies Kanādas, Vācijas, Šveices, Slovākijas, Dānijas, Kazahstānas, Itālijas un Francijas komandas, savukārt B apakšgrupas spēles, kur izlozes kārtībā nokļuva arī Latvijas izlase, notiks Tamperē – tajās startēs Somijas, ASV, Čehijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Lielbritānijas un Austrijas komandas. B apakšgrupas cīņas tiks atklātas tieši ar Latvijas valstsvienības spēli, ko rādīs LTV7 13. maijā plkst. 17.20 pēc Latvijas laika, kad Latvijai pretī stāsies pagājušā gada bronzas vietas ieguvēja – ASV.

Vēl pirms čempionāta atklāšanas līdzjutēju iesildīšanos nodrošinās Tet īpaši hokeja svētkiem izveidotais pop-up kanāls 360TV Hokejs. Kanāls savu darbību sāks nedēļu pirms – 6. maijā – un, iesildoties gaidāmajiem mačiem, atkārtos pagājušā pasaules čempionāta aizraujošākās hokeja komandu tikšanās. Arī šogad čempionāta laikā būs vērojama LTV7 Hokeja studija pirms, pēc Latvijas izlases spēlēm un to laikā, sniedzot iespēju dzirdēt ekspertu viedokļus, treneru un spēlētāju komentārus, prognozes, spēļu analīzes, kā arī redzēt labākos spēļu momentus un čempionāta aizkulises. Studijā – LTV sporta žurnālists Dāvids Ernštreits un hokeja eksperti – Edgars Masaļskis un Oļegs Sorokins. Aktualitātēm varēs sekot līdzi arī Latvijas Televīzijas un Tet+ sociālajos tīklos un sabiedrisko mediju portālā LSM.lv.

LTV un Tet televīzijās spēles komentēs profesionāli hokeja pārzinātāji. Zināmākie no tiem būs bijušie hokejisti, kuri arī savulaik pārstāvējuši Latvijas godu čempionātos.Spēles latviešu valodā komentēsKrišjānis Rēdlihs, Oļegs Sorokins, Edgars Masaļskis, Herberts Vasiļjevs un Ģirts Ankipāns. Savukārt bijušie hokejisti Atvars Tribuncovs, Aleksandrs Ņiživijs un profesionālie sporta pārzinātāji Maksims un Aleksejs Širokovi spēļu gaitai sekos līdzi krievu valodā. Tāpat arī spēles komentēs žurnālisti Jānis Stepītis un Andris Auziņš.

Tet un Latvijas Televīzijas pārraides tiesības nodrošina vienošanās ar Starptautiskās hokeja federācijas Pasaules čempionāta hokejā ekskluzīvo mediju un mārketinga partneri Infront Sports & Media. Vienošanās paredz pārraides tiesības līdz 2023. gadam.