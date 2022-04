“Pirmie izslēdzām, pirmie dabūjām pa muti,” FIL prezidents Fogelis skaidro situāciju ap Krievijas kamaniņu sportistiem

Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas (FIL) ārkārtas kongresā piektdien biedri balsojumā neizslēdza Krievijas Kamaniņu sporta federāciju no organizācijas, taču apturēja šīs valsts amatpersonu dalību FIL. Dienu iepriekš FIL Arbitrāžas komisija atcēla FIL Izpildkomitejas 2. martā pieņemto lēmumu, ar kuru tika noteiktas sankcijas Krievijai.

Neloģiski statūti

“Tautas valodā runājot, mēs bijām pirmie, kas pieņēma sankcijas pret Krievijas sportistiem un tagad esam pirmie, kas dabūjuši pa muti,” FIL prezidents Einars Fogelis sarunā ar Jauns.lv norādīja, ka Krievijas izslēgšanai no sporta aprites ir jābūt juridiski pamatotai. Pretējā gadījumā tā būšot ilgstoša cīņa arbitrāžas komitejās bez vērā ņemama rezultāta. “Emocionāli to ir grūti saprast, tomēr Krievijas puse nav pārkāpusi FIL statūtus un Olimpisko hartu, pēc kuriem tad savos lēmumos vadās Arbitrāžas komiteja,” saka prezidents.

Fogelis atgādina, ka 24. februāra rītā, vien trīs stundas pēc Krievijas paziņojuma par iebrukumu Ukrainā, FIL bija pirmā, kas atcēla sacensības agresora valstī un nākamajā dienā nodrošināja sportistu izbraukšanu no valsts. Savukārt 2. martā, sekojot Starptautiskās olimpiskās komitejas rekomendācijām, tika pieņemts lēmums par Krievijas sportistu, treneru un funkcionāru atstādināšanu. Tieši šo lēmumu Krievijas puse apstrīdēja FIL Arbitrāžas komisijā, kur izcīnīja uzvaru.

Pasaule lems Rīgā

“Pagājušajā nedēļā pēc sešu valstu federāciju ierosinājuma tika sasaukts FIL ārkārtas kongress, lai Krieviju nekavējoties izslēgtu no biedru skaita. Tomēr šo procedūru nevar paveikt bez izmaiņām FIL statūtos, ko leģitīmi var izdarīt tikai gadskārtējā kongresā. Tas 18. un 19. jūnijā notiks Rīgā un tad arī veiksim šīs izmaiņas. Pašlaik esam kļuvuši par ķīlniekiem dokumentiem un noteikumiem, kurus mums ir jāievēro. Piektdienas balsojums bija vairāk nevis par vai pret Krievijas izslēgšanu, bet gan par to, ka viss jāpaveic juridiski vienīgajā pareizajā ceļā,” komentē Fogelis, kurš ir pārliecināts, ka, piektdien izslēdzot Krievijas federāciju no biedru skaita, tā pēc mēneša būtu atpakaļ caur Arbitrāžas komisijas lēmumu. Pašam prezidentam balsojumā, kas radījis mānīgu iespaidu par kamaniņu sporta sabiedrības it kā atbalstu Krievijai, nebija balss tiesības.

Fogelis norāda, ka pašlaik notiekošais viņam vairāk atgādina raganu medības. Kamaniņu sporta sabiedrībā divas trešdaļas skaidri ir definējušas savu nostāju. Arī Arbitrāžas komisijas lēmums nemaina federācijas un vairuma biedru turpmāko nostāju Krievijas izslēgšanas jautājumā. Par to vakar tika vēstīts arī FIL izplatītajā preses relīzē, kurā norādīts, ka visi ierobežojumi pret Krievijas sportistiem joprojām paliek spēkā. FIL prezidents aicināja arī Latvijas Olimpisko komiteju aktīvāk iesaistīties darbā ar SOK, lai mainītu tās pamata dokumentus. Līdzīgas situācijas tuvākajā laikā varot rasties arī citos sporta veidos.

Valsts atņems finansējumu

Savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Sandis Riekstiņš sarunā ar Jauns.lv nesteidzās ar secinājumiem un norādīja, ka 13. aprīlī LOK izpildkomitejas sēdē tiks uzklausīts Einars Fogelis. “Iepazīsimies ar situāciju un tad arī būsim gatavi savam paziņojumam. Viens gan ir skaidrs, ka Latvijas sportistiem nav jāpiedalās sacensībās ar Krievijas vai Baltkrievijas sportistu līdzdalību. Pie šīs nostājas stingri turēsimies un to paredz arī izmaiņas sporta likumā. Ja kāds domā citādāk, tad paliks bez valsts finansējuma. Tieši tik vienkārši. Situācija FIL tikai lieku reizi apliecina, ka sports jau sen ir sajaukts ar politiku. Katrai valstij, katrai federācijai būs jāpieņem drosmīgi un skaidri lēmumi. Tolerances laiks ir beidzies,” uzskata Riekstiņš.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Sandis Riekstiņš ir kategorisks, Latvijas pārstāvjiem sporta arēnās nedrīkst būt nekādas saistības ar Krieviju un Baltkrieviju. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Latvijas kamaniņu sporta federācija balsojusi par Krievijas izslēgšanu no biedru skaita un pirmdien vēlreiz apstiprināja, ka federācijas atlēti nepiedalīsies sacīkstēs, kurās piedalīsies Krievijas sportisti vai tās pārstāvji. Tāpat LKSF neļaus piedalīties Krievijas sportistiem un pārstāvjiem Latvijā rīkotajās sacensībās.

Ierosinājums no tālām zemēm

Jauns.lv jau ziņoja, ka FIL ārkārtas kongresā piektdien nobalsoja par Krievijas amatpersonu atstādināšanu no ieņemtajiem amatiem organizācijā, taču nevienojās par Krievijas Kamaniņu sporta federācijas izslēgšanu no FIL. Austrālija, Kanāda, ASV, Īrija, Lielbritānija un Jaunzēlande ierosināja sasaukt FIL ārkārtas kongresu, kurā tika izskatīti jautājumi par Krievijas amatpersonu atstādināšanu no ieņemtajiem amatiem organizācijā un RLF izslēgšanu no organizācijas.

Ārkārtas kongresa mērķis bija izslēgt no FIL gan Krievijas amatpersonas, gan Krievijas kamaniņu sporta federāciju. Saskaņā ar FIL statūtiem federācijas izslēgšanai bija nepieciešamas divas trešdaļas biedru balsu, bet amatpersonu izslēgšanai - vienkāršais vairākums.

Pirmajā balsojumā par Krievijas Kamaniņu sporta federācijas izslēgšanu netika gūts pietiekoši liels atbalsts, jo 31 dalībvalstu balsojumā 15 bija par, 12 pret un četras atturējās. Savukārt otrajā balsojumā par Krievijas amatpersonu izslēgšanu no FIL no 32 dalībvalstīm 16 nobalsoja par, bet 13 balsoja pret un trīs atturējās, ar ko bija pietiekoši, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu.

"Šī bija vēsturiska diena, aizvadot pirmo FIL ārkārtas kongresu, taču arī bēdīga, jo tā pamatā bija Krievijas iebrukšana Ukrainā. Es aicinu Krieviju nekavējoties pārtraukt karu Ukrainā un beigt neaprakstāmās cilvēku ciešanas," teica FIL prezidents Einars Fogelis.

Dienu iepriekš FIL Arbitrāžas komisija atcēla FIL Izpildkomitejas 2. martā pieņemto lēmumu, ar kuru tika noteiktas sankcijas Krievijai.

LOK aicina skaidrot

Pirmdien Latvijas Olimpiskā komiteja aicināja Latvijas Kamaniņu sporta federācijas (LKSF) prezidentu Ati Strengu skaidrot Latvijas pozīciju pagājušajā nedēļā notikušā FIL ārkārtas kongresa balsojumos.

LOK atgādināja, ka tā ir nosodījusi agresiju pret Ukrainas valstisko neatkarību un aicinājusi liegt Krievijas un Baltkrievijas atlētiem dalību starptautiskās sacensībās, un olimpiskās komitejas ieskatā, Latvijas sporta nozares pārstāvjiem jebkurā pārstāvniecības līmenī ir jāpauž skaidra, nepārprotama un stingra nostāja Ukrainas jautājumā.

Tādējādi LOK aicināja Strengu skaidrot Latvijas pozīciju FIL ārkārtas kongresā un balsojumos, kā arī LKSF valdes viedokli par tālāko Latvijas kamaniņu sporta komandas dalību vai tās liegšanu starptautiskās sacensībās, kurās iespējams startēs Krievijas pārstāvji, sniedzot informāciju LOK Izpildkomitejas sēdē trešdien, 13.aprīlī.

Ņemot vērā LOK un FIL kardināli atšķirīgās pozīcijas Ukrainas jautājumā un to, ka FIL ir pirmā starptautiskā sporta federācija, kas ir atjaunojusi Krievijas sportistu dalību starptautiskā sporta apritē un pasākumu rīkošanā, LOK aicina Izpildkomitejas sēdē LOK viceprezidentu un vienlaikus FIL prezidentu Einaru Fogeli skaidrot radušos situāciju un turpmāko rīcību.

Tāpat LOK aicināja Izglītības un zinātnes ministriju, pieaicinot LOK pārstāvjus, organizēt tikšanos šīs situācijas analīzei un turpmākai rīcībai, ņemot vērā, ka kamaniņu sportam un sporta veida starptautisko sacensību organizēšanai SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" ikgadēji tiek novirzīti ievērojami valsts budžeta finanšu līdzekļi.

Latvijas sportisti gatavi nestartēt

LKSF prezidents Atis Strenga, skaidrojot notikušo, neredz nekādas iespējas, ka Krievijas sportisti tuvākajā laikā varētu startēt sacensībās Latvijā vai citās valstīs. Strenga Jauns.lv skaidroja, ka LKSF ir pret Krievijas federācijas dalību FIL un sportistu piedalīšanos sacensībās.

"Jau pašā sākumā apsveicām starptautisko federāciju, kad tā apturēja sportistu un oficiālo amatpersonu darbību federācijā. Arbitrāžas komisijas lēmums bija visiem negaidīts. Mūsu un mana personīgā nostāja ir pret Krievijas dalību. Neredzu nekādas iespējas, ka Krievijas sportisti varētu startēt Latvijā vai citās valstīs. Vispār neizskatu variantu, ka viņi varētu tuvākajā laikā piedalīties kādās sacensībās," stāstīja Strenga.

LKSF pirmdien paziņoja, ka federācijas atlēti nepiedalīsies sacīkstēs, kurās piedalīsies Krievijas sportisti vai tās pārstāvji. Tāpat LKSF neļaus piedalīties RLF sportistiem un pārstāvjiem Latvijā rīkotajās sacensībās.

Strenga minēja, ka valstis pret RLF izslēgšanu balsojušas, jo sekojušas statūtiem, taču, ja balsojums būtu par nostāju pret Krievijas karadarbību Ukrainā, tad rezultāts būtu pavisam citādāks.

Ukraiņu aicinājums

Nedēļas nogalē Ukrainas kamaniņu sportisti publiskā vēstulē aicināja valstis boikotēt sacensības, ja tajās piedalīsies sportisti no Krievijas. Ukraiņu sportisti arī norādīja, ka RLF un tās sportisti ar savu rīcību ir pierādījuši, ka atbalsta Krievijas karadarbību Ukrainā.

"Esam ļoti nobažījušies par Krievijas sportistu iespējamo dalību sacensībās. Mūs ļoti uztrauc, kāds šajos apstākļos būs Ukrainas sportistu mentālais un fiziskais stāvoklis, piedaloties šajās sacensībās. Krievijas kamaniņu sportisti un olimpieši, kā arī treneri sociālajos tīklos publicējuši ierakstus, kas skaidri parāda viņu atbalstu karam, Putina režīmam un attaisno Ukrainas civiliedzīvotāju, tajā skaitā bērnu, izvarošanu, noslepkavošanu un spīdzināšanu," teikts paziņojumā.