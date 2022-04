Ostapenko WTA rangā soli no pirmā desmitnieka; Gulbis turpina zaudēt pozīcijas

WTA ranga līderes godā bijusī austrāliete Ešlija Bārtija paziņoja par karjeras beigām. Tāpēc no otrās uz pirmo vietu pakāpās Švjonteka, kura sestdien Maiami uzvarēja trešajā "WTA 1000" sērijas turnīrā pēc kārtas, finālā pieveicot kādreizējo ranga līderi Naomi Osaku no Japānas, kura rangā no 77.pozīcijas pakāpās uz 35.vietu.

Otro vietu ieņem čehiete Barbora Krejčikova, kura pakāpusies par divām vietām, bet trešo - spāniete Paula Badosa, kurai tā ir augstākā vieta karjerā.

Ceturtā ir grieķiete Marija Sakari (vieta lejup, salīdzinot ar iepriekšējo rangu). Piekto vietu saglabājusi neitrālā sportiste Arina Sabaļenka, kamēr uz sesto vietu pakāpusies igauniete Anete Kontaveita. Septītā ir Karolīna Plīškova no Čehijas, astotā - ASV tenisiste Deniela Kolinsa, kura pakāpusies par trim vietām un sasniegusi karjeras rekordu. Devīto un desmito vietu saglabājusi Garvinje Mugurusa no Spānijas un Onsa Žabēra no Tunisijas.

170 punktus aiz Žabēras ir Ostapenko, ieņemot 11.vietu, bet Anastasija Sevastova, kas paziņojusi par pauzi savā karjerā, WTA rangā zaudējusi 29 pozīcijas un ieņem 114.vietu.

Daniela Vismane rangā pakāpusies par 11 vietām un šajā nedēļā ir 264.pozīcijā, Diāna Marcinkēviča pakāpusies par piecām vietām (282.), Kamilla Bartone - par vienu vietu (378.), Darja Semeņistaja - par septiņām vietām (390.), bet Anna Ozerova - par trijām vietām (970.). Par trim vietām zemāk ir Patrīcija Špaka (1118.), Margarita Ignatjeva pakāpusies par vienu vietu (1190.), Līga Dekmeijere - par astoņām pozīcijām (1327.), kamēr Sabīne Rutlauka izkritusi no ranga.

Dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi vienu pozīciju un ieņem 287.vietu, bet Marcinkēviča pakāpusies par septiņām pozīcijām un ieņem 229. vietu. Vismane atkāpusies par trim vietām (231.), bet Bartone - par četrām vietām (355.). Semiņistaja pakāpusies par trim vietām (505.), Špaka - par piecām vietām (1059.), Dekmeijere par divām pozīcijām (1078.), kamēr Ignatjeva - par divām vietām (1111.). Sevastova noslīdējusi zemāk par vienu vietu (1386.), bet Ozerova pakāpusies par piecām vietām (1476.) un Rutlauka - par sešām vietām (1726.).

Tikmēr Ernests Gulbis pirmdien publicētajā ATP rangā zaudējis 20 pozīcijas un ieņem 345. vietu.

ATP ranga līderpozīcijas saglabājis serbs Novāks Džokovičs, otro vietu - neitrālais sportists Daniils Medvedevs, bet uz trešo vietu pakāpies Vācijas pārstāvis Aleksandrs Zverevs.

Ceturto vietu, zaudējot vienu pozīciju, ieņem spānis Rafaels Nadals, piekto un sesto vietu saglabāja grieķis Stefans Cicips un itālis Mateo Berretīni. Uz septīto vietu pēc iekļūšanas Maiami "ATP 1000" turnīra finālā, ar 5-7, 4-6 zaudējot spānim Karlosam Alkarasam, pakāpies norvēģis Kaspers Rūds, par vietu lejup nobīdot neitrālo sportistu Andreju Rubļovu. Devīto vietu saglabājis kanādietis Fēlikss Ožē-Aljasims, divu vietu kāpumu, sasniedzot karjerā augstāko desmito vietu, sasniedzis britu tenisists Kemerons Norijs, bet Alkarass pēc uzvaras Maiami pakāpies par piecām vietām uz augšu un ieņem karjerā augstāko 11.vietu.

23 vietas rangā ir zaudējis Roberts Štrombahs (772.), Mārtiņš Podžus rangā zaudējis 62 vietas un ieņem 814.pozīciju, Kārlis Ozoliņš pakāpies par septiņām vietām (1402.), Artūrs Lazdiņš - par sešām vietām (dalīta 1624.vieta), Jānis Podžus - par piecām (dalīta 1970.), bet Mārtiņš Rocēns - par astoņām vietām (dalīta 2045.).

Dubultspēļu rangā M.Podžus noslīdējis par 34 pozīcijām uz 624.vietu, desmit vietas zaudējis Štrombahs (626.), Kārlis Ozoliņš saglabājis savu vietu (931.), Jānis Podžus pakāpies par 20 vietām (dalīta 1287.), Artūrs Lazdiņš - par 15 vietām (dalīta 1375.vieta), Mārtiņš Rocēns - par septiņām vietām (dalīta 1623.), bet Daniels Linkuns-Morozovs - par četrām vietām (dalīta 2156.).