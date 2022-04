Pasaules kausa apakšgrupu turnīra izloze saved kopā Vāciju un Spāniju

Abas izlases cīnīsies E apakšgrupā, kurā būs arī Japāna un viena no starpkontinentālo pārspēļu uzvarētājām - Kostarika vai Jaunzēlande.

2018.gada meistarsacīkšu uzvarētāja Francija cīnīsies vienā apakšgrupā ar Dāniju, Tunisiju un vienu no starpkontinentālo pārspēļu uzvarētājām - Austrāliju, Apvienotajiem Arābu Emirātiem vai Peru.

C grupā viens pret spēlēs šobrīd vieni no pasaulē labākajiem futbolistiem Roberts Levandovskis un Lionels Mesi, jo šajā grupā tika salozētas kopā Polija un Argentīna. Vēl C grupā būs arī Meksika un Saūda Arābija.

H apakšgrupā Portugālei ar Krištianu Ronaldu būs mači pret Urugvaju, Dienvidkoreju un Ganu. A apakšgrupā vieta bija atvēlēta finālturnīra saimniecei Katarai, kas atklāšanās spēlē tiksies ar Ekvadoru. A apakšgrupā būs arī Nīderlande un Senegāla.

B grupā būs divu politisko pretinieku pretstāve, jo ASV tiksies ar Irānu, kurai 1998.gada finālturnīrā zaudēja ar 1:2. Citai šīs grupas dalībniecei Anglijai var būt principiāls duelis ar Velsu vai Skotiju - šīs izlases kopā ar Ukrainu jūnijā pabeigs Eiropas zonas kvalifikācijas izslēgšanas turnīru.

Zīmīgi, ka Anglija Pasaules kausa finālturnīrā ne reizi nav uzvarējusi ASV. 1950.gadā ar 1:0 uzvarēja amerikāņi, bet 2010.gadā mačs noslēdzās neizšķirti 1:1.

Vēl F grupā būs 2018.gada meistarsacīkšu medaļnieces Beļģija un Horvātija, kurām būs tikšanās ar Maroku un Kanādu, bet G grupā pieckārtējā čempione Brazīlija spēkosies ar Šveici, Serbiju un Kamerūnu.

Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Katarā, un karsto laika apstākļu dēļ turnīrs tiks izspēlēts ziemā no 21.novembra līdz 18.decembrim.

2022.gadā Katarā notiks pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā piedalīsies 32 komandas. 2026.gada turnīrā, kuru uzņems Kanāda, Meksika un ASV, piedalīsies 48 izlases.

2022.gada Pasaules kausa futbolā finālturnīra apakšgrupas:

A grupa: Katara, Nīderlande, Senegāla, Ekvadora;

B grupa: Anglija, ASV, Irāna, Eiropas pārspēļu uzvarētāja (Velsa, Skotija vai Ukraina);

C grupa: Argentīna, Meksika, Polija, Saūda Arābija;

D grupa: Francija, Dānija, Tunisija, starpkontinentālo pārspēļu uzvarētāja (Austrālija, AAE vai Peru);

E grupa: Spānija, Vācija, Japāna, starpkontinentālo pārspēļu uzvarētāja (Kostarika vai Jaunzēlande);

F grupa: Beļģija, Horvātija, Maroka, Kanāda;

G grupa: Brazīlija, Šveice, Serbija, Kamerūna;

H grupa: Portugāle, Urugvaja, Dienvidkoreja, Gana.