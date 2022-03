Tāpat LOK prezidents Žoržs Tikmers informēja par organizācijas darbību 2021. gadā, savukārt Latvijas olimpiskās delegācijas vadītājs Kārlis Lejnieks sniedza atskaiti par sasniegtajiem rezultātiem XXXII Olimpiādes spēlēs Tokijā un XXIV Ziemas olimpiskajās spēlēs Pekinā.

Kā norādīja LOK prezidents Žoržs Tikmers komitejas darbība bijusi efektīva: “Šajā pārskata gadā LOK darbība ir bijusi efektīva, caurskatāma un finansiāli stabila, kā rezultātā, neraugoties uz Covid-19 pandēmijas radītajiem apstākļiem un sarežģīto situāciju pasaulē, LOK spējusi neatlaidīgi un sekmīgi sagatavot mūsu labākos sportistus startiem divās olimpiskajās spēlēs viena gada laikā, kas rezultējās labā sniegumā abos sporta forumos. Tikpat svarīgas ir reformas organizācijas finanšu un pārvaldības modelī, nostiprinot mūsu biedru – sporta veidu federāciju - patstāvību lēmumu pieņemšanā un neatkarību.”

Tāpat LOK biedri tika iepazīstināti ar socioloģisko pētījumu, ko veica starptautiska socioloģisko pētījumu kompānija “Kantar/TNS Latvia”. Pētījumā secināts, ka LOK ir vislabāk atpazīstamā sporta organizācija Latvijā, sasniedzot 86% no sabiedrības kopuma, un ar augstu kopējo reputāciju - 80% no aptaujātajiem LOK reputāciju novērtē no labi līdz teicami, turklāt ilgtermiņā uzticas 84% no aptaujas dalībniekiem. Īpaši augsti tiek novērtēta LOK attieksme pret sadarbības partneriem un projektiem – 90%. Aptaujātie prioritāri asociē organizāciju ar Latvijas sportistu un komandu dalības nodrošināšanu olimpiskajās spēlēs, pārstāvniecību Starptautiskajā olimpiskajā kustībā un Latvijas vārdu nešanu pasaulē.

LOK 2022. gada budžets tika veidots kā stabils un prognozējams bezdeficīta budžets, nosakot prioritātes - 4 331 106 eiro (35,3%) no budžeta tiek atvēlēts sporta veidu programmām, 1 711 995 eiro (13,95%) - dotācija Latvijas Olimpiskajai vienībai, dalība olimpiskajās spēlēs Beijing2022 tika nodrošināta 1 028 399 eiro (8.4 %) apmērā. Budžeta izdevumu struktūra ir mērķēta valsts budžeta apakšprogrammas ”Augstas klases sasniegumu sports” maksimālajai realizācijai, un tās finansējums ir pieaudzis par 5,1 procentu, sasniedzot 6 790 000 eiro. LOK budžeta ieņēmumu sadaļu veido ne tikai Valsts budžeta līdzekļi, bet arī Starptautiskās Olimpiskās komitejas finansējums un citi ieņēmumi, tai skaitā noslēgtie līgumi ar LOK sadarbības partneriem.

Tāpat tika apstiprināts gan LOK Revīzijas komisijas ziņojums, gan LOK 2021. gada pārskats, par ko ziņoja auditorkompānijas “KPMG Baltic” pārstāvji.

Vēl šodien ĢA laikā bobslejists un olimpiskās bronzas ieguvējs Zintis Ekmanis saņēma EOC Olimpisko Lauru balvu (Olympic Laurel Awards). Šī balva tiek piešķirta ievērojamām sporta personībām, kas veikušas milzīgu ieguldījumu izglītībā, kultūrā, attīstībā un mierā caur sportu.

LOK ĢA savā pulkā uzņēma arī vienu jaunu biedru - Latvijas Sporta deju federāciju. Tiesības kļūt par LOK biedru sporta veidu federācija iegūst, kad tās pārstāvētais sporta veids tiek iekļauts olimpisko spēļu programmā. Kā ziņots, breikdenss ir iekļauts XXXIII Olimpiādes spēļu “Paris2024” programmā.