Ostapenko WTA rangā saglabā 12. vietu; Gulbim kritums

WTA ranga līderes godu saglabā austrāliete Ešlija Bārtija, kurai seko poliete Iga Švjonteka, kura uzlabojusi savu pozīciju par divām vietām, bet labāko trijnieku noslēdz trīs vietu kāpumu piedzīvojusī grieķiete Marija Sakari.

Uz ceturto vietu atkāpusies čehiete Barbora Krejčikova, bet uz piekto noslīdējusi tenisiste Arina Sabaļenka, kamēr uz sesto vietu pakāpusies spāniete Paula Badosa. Divas pozīcijas zaudējusi igauniete Anete Kontaveita, bet astoto, devīto un desmito vietu nemainīgi saglabāja Karolīna Plīškova no Čehijas, Garvinje Mugurusa no Spānijas un Onsa Žabēra no Tunisijas.

Tikmēr Anastasija Sevastova, kas paziņojusi par pauzi savā karjerā, jaunajā WTA rangā zaudējusi divas pozīcijas un tagad ieņem 85. vietu.

Daniela Vismane rangā noslīdējusi četras vietas zemāk un šajā nedēļā ir 275.pozīcijā, Diāna Marcinkēviča zaudējusi divas vietas (287.), savukārt savu pozīciju saglabāja Kamilla Bartone (379.). Tikmēr Darja Semeņistaja šoreiz ir pakāpusies par trim vietām un tagad ieņem 397.pozīciju, bet sešas vietas augstāk ir Anna Ozerova (973.). Savukārt par deviņām vietām augstāk ir Patrīcija Špaka (1115.), Margarita Ignatjeva zaudējusi 19 vietas (1191.), Līga Dekmeijere pakāpusies par septiņām pozīcijām (1335.), kamēr Sabīne Rutlauka piedzīvojusi 172 vietu kritumu (1454.).

Dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi vienu pozīciju un ieņem 27.vietu, bet Marcinkēviča, kura noslīdējusi par sešām pozīcijām zemāk, ir 236. vietā. Vismane uzlabojusi savu pozīciju par 25 vietām (228.), bet Bartone - par 61 vietu (351.). Semiņistaja uzreiz pakāpusies par 74 vietām (508.), bet Špaka zaudējusi trīs vietas un ieņem 1064.pozīciju. Dekmeijere pakāpusies 265 pozīcijas augstāk uz 1080.vietu, kamēr Ignatjeva ir par sešām vietām zemāk 1111.pozīcijā, Sevastova uzlabojusi savu pozīciju par septiņām vietām (1385.), Ozerova - arī par septiņām (1481.), bet Rutlauka pakāpusies par 13 vietām uz augšu (1732.).

Tikmēr Latvijas tenisists Ernests Gulbis jaunākajā ATP rangā zaudējis trīs pozīcijas un tagad ieņem 325.vietu.

ATP ranga līderpozīcijās atgriezās serbs Novaks Džokovičs, uz otro vietu noslīdēja neitrālais sportists Daņiils Medvedevs, bet trešo vietu ieņem spānis Rafaels Nadals.

Ceturtais ir vācietis Aleksandrs Zverevs, kamēr piekto vietu saglabāja grieķis Stefans Cicips, uz sesto pozīciju pakāpies neitrālais sportists Andrejs Rubļovs, kurš par vienu vietu apsteidza itālieti Mateo Berretīni. Astoto vietu ieņem amerikānis Teilors Frics, kurš piedzīvoja 12 vietu kāpumu pēc uzvaras Indianvelsas "ATP 1000" turnīrā. Pa vienai pozīcijai zaudējuši norvēģis Kaspers Rūds un kanādietis Fēlikss Ožē-Aljasims, ieņemot attiecīgi devīto un desmito vietu.

Mārtiņš Podžus rangā zaudējis 11 vietas un ieņem 751.pozīciju, 18 vietas atguvis Roberts Štrombahs (749.), bet Kārlis Ozoliņš pakāpies par 22 vietām (1409.). Tikmēr Artūrs Lazdiņš uzlabojis savu pozīciju par piecām vietām (dalīta 1630.vieta), 13 vietas augstāk nekā iepriekšējā rangā ir Jānis Podžus (dalīta 1975.), bet Mārtiņš Rocēns pakāpies par 15 vietām (dalīta 2052.).

Dubultspēļu rangā M.Podžus noslīdējis par 11 pozīcijām uz 588.vietu, vienu vietu zaudējis Štrombahs (616.), bet Gulbim 16 vietu kāpums uz 763.pozīciju. Ozoliņš pakāpies par 21 vietu uz 931.pozīciju, J.Podžus ir par desmit vietām augstāk nekā pirms nedēļas (1306.), Lazdiņš atguvis 11 pozīcijas (1390.). Tikmēr Rocēns rangā pakāpies par 34 vietām (1630.), bet Daniels Linkuns-Morozovs noslīdējis par 271 pozīciju zemāk un ieņem dalītu 2160.vietu.