Popovičs uzvarām bagātāko NBA treneru sarakstā panāk Nelsonu

"Spurs" savā laukumā ar rezultātu 117:110 (31:22, 31:34, 33:36, 22:18) uzvarēja Losandželosas "Lakers".

Popovičs, kurš aizvada savu 26.sezonu NBA, izcīnīja 1335.uzvaru. Trešdien mačā pret Toronto "Raptors" viņam būs iespēja kļūt par uzvarām bagātāko treneri NBA vēsturē.

"Spurs" komandas uzvarā lielu lomu spēlēja Dežunte Marejs, kurš guva 26 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, kamēr pa 18 punktiem bija Jākobam Pēltlam un Džošam Ričardsonam.

Pretiniekiem rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Teilens Hortons-Teilors, bet pa 17 punktiem guva Rasels Vestbruks, Maliks Monks un Karmelo Entonijs. Traumas dēļ nespēlēja Lebrons Džeimss.

Citā mačā Denveras "Nuggets" mājās uzvarēja Goldensteitas "Warriors" ar rezultātu 131:124 (40:31, 31:38, 33:32, 27:23).

Nikola Jokičs otro dienu pēc kārtas izcēlās ar "triple-double" - serbam bija 32 punkti, 15 atlēkušās bumbas un 13 rezultatīvas piespēles.

"Warriors" gan spēlēja novājinātā sastāvā, jo atpūta tika dota Stefenam Karijam, Klejam Tompsonam un Endrū Viginsam, kamēr Andrē Igudala un Gerijs Peitons juniors nevarēja spēlēt traumu dēļ.

Divu Austrumu konferences augšgala komandu duelī Filadelfijas "76ers" savu tribīņu priekšā ar 121:106 (37:32, 22:21, 29:24, 33:29) bija pārāka pār Čikāgas "Bulls", kas zaudēja piekto spēli pēc kārtas.

"76ers" rindās Džoels Embīds guva 43 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas, bet Džeimsam Hārdenam bija 16 punkti un 14 rezultatīvas piespēles. Embīds realizēja 15 no 27 metieniem no spēles un 12 no 16 "sodiņiem".

"Bulls" sastāvā Zeks Lavīns guva 24 punktus, bet Demaram Derouzenam bija 23 punkti un 11 bumbas zem groziem.

Citviet Viktors Oladipo atgriezās pēc teju gada pārtraukuma, pieliekot roku Maiami "Heat" mājās uzvarā pār Hjūstonas "Rockets" - 123:106 (25:32, 37:26, 28:20, 33:28).

Oladipo savu līdz šim pēdējo spēli bija aizvadījis pērnā gada 8.aprīlī, pēc tam ilgi ārstējot labās kājas augšstilba muskuļa cīpslas traumu. Atgriešanās spēlē viņš 15 minūtēs guva 11 punktus.

"Heat" rindās Tailers Hiro guva 31 punktu, no tā 21 iemetot otrajā ceturtdaļā. Džimijam Batleram bija 21 punktus, bet Bemam Adebajo - 18 punkti un desmit atlēkušās bumbas.

"Rockets" komandai 22 punkts guva Kevins Porters juniors, kuram ar 20 punktiem piebalsoja Džeilens Grīns.

Tikmēr Ņujorkas "Knicks" atspēlējās no 20 punktu deficīta un izbraukumā ar rezultātu 131:115 (17:33, 31:30, 44:24, 39:28) uzvarēja Sakramento "Kings".

Ņujorkiešiem Džūliuss Rendls realizēja astoņus tālmetienus un guva 46 punktus, labojot karjeras rekordu. Rouens Aleksandrs Berets guva 29 punktus, izcīnīja astoņas bumbas zem groziem un atdeva sešas rezultatīvas piespēles.

Mājiniekiem Domantam Sabonim bija 19 punkti un 13 atlēkušās bumbas, taču ceturtajā ceturtdaļā lietuvietis pēc divām tehniskajām piezīmēm tika izraidīts no zāles. De'Ārons Fokss guva 24 punktus, bet Herisons Bārnss - 23 punktus.

Vēl pirmdien Minesotas "Timberwolves" savu skatītāju priekšā pārspēja Portlendas "Trail Blazers" ar rezultātu 124:81 (31:15, 30:19, 29:26, 34:21). Uzvarētajiem Karls Entonijs Taunss guva 27 punktus un izcīnīja 13 atlēkušās bumbas.

Visbeidzot Detroitas "Pistons" mājās ar 113:110 (29:30, 30:26, 19:20, 23:25, 12:9) papildlaikā uzveica Atlantas "Hawks".

"Pistons" rindās pērnā gada drafta pirmais numurs Keids Kaningems guva 28 punktus un atdeva desmit rezultatīvas piespēles, bet 23 punkti bija Džerami Grāntam. "Hawks" komandai 22 punktus guva Bogdans Bogdanovičs.

NBA regulārajā čempionātā komandas šosezon aizvadīs 82 spēles.