“Skaidrojums jums – tie, kas nesaprot, tie, kas nemāk lasīt. Es esmu Latvijas pusē. Bet, ja runa ir par to, kas notiek Ukrainā un Krievijā, es pilnībā esmu pret to, kas notiek. Pret to, ka maniem draugiem, paziņām, bokseriem ir jākaro tagad, mūsu laikā. Es esmu pret to, kas notiek – šī vardarbība, ka viņiem [ukraiņiem] ir jāaizstāvas, jācīnās par sevi, par savu ģimeni, par saviem bērniem,” skaidro Briedis.

“Es esmu pret to, kas notiek, ko dara – es nezinu, kas par cilvēkiem, nevaru nosaukt, tie, kuri karo, kuri liek karot. Esmu kategoriski pret to, jo tas [karš] ir trakākais, kas var notikt uz mūsu pasaules. Bet negribu iemest visus krievvalodīgos vienā maisā,” viņš piebilst.

Tāpat Briedis vērsās pie ukraiņu tautas, vēlot enerģiju, spēku un izturību.

Video nobeigumā bokseris piebilst, ka Latvijā priekš tam ir politiķi un citi kompetenti cilvēki, kuriem būtu jāizsaka savs viedoklis. Viņš lūdz cilvēkiem nejautāt viņa viedokli par tēmu, kuru viņš nepārzina.

Jau ziņots, ka Briedis sociālajos tīklos rakstīja, ka neesot gribējis iesaistīties, bet "dažiem noteikti vajag paskaidrot savu nostāju".

"Mana nostāja ir skaidra. Es esmu kategoriski pret karu un pret cilvēku upuriem jebkurā pusē. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kuri nostāsies vienā pusē un izvēlēsies, kuriem mirt un kuriem dzīvot, vienaldzīgi skatīsies uz vienas nācijas nāvēm un raudās un ienīdīs visus," rakstīja Briedis.