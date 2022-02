Kā vēsta LOK, gadījumā, ja Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādē piedalīsies Krievijas un Baltkrievijas sportisti, tad Izpildkomitejai tiks rosināts atsaukt Latvijas dalību šajā jaunatnes sporta forumā “Vuokatti 2021”.

Šodien sarunas laikā ar EOC prezidentu S.Capralos LOK prezidents Ž.Tikmers informēja, ka, solidarizējoties ar Ukrainu, rosinās LOK IK atsaukt Latvijas delegācijas dalību Eiropas jaunatnes ziemas Olimpiādē Vuokatti 2021 no 20.-25.martam, ja tajā piedalīsies RUS un BLR sportisti.

Jauns.lv jau vēstīja, ka LOK jau piektdien ziņoja par gatavību rosināt Izpildkomiteju atsaukt Latvijas delegāciju no gaidāmās Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādes, ja tajā piedalīsies militāro konfliktu Ukrainā iesākušās valstis Krievija un Baltkrievija "Darīsim zināmu, ka LOK atbalsta Norvēģijas Olimpiskās komitejas un citu Norvēģijas sporta organizāciju ierosinājumu - aizliegt sportistiem no Krievijas un Baltkrievijas piedalīties starptautiskās sacensībās, kā arī aicināt atstādināt no amata starptautiskajās sporta veidu federācijās abu valstu amatpersonas," bija teikts LOK piektdienas paziņojumā.

Tāpat LOK aicināja EOK organizēt visu Eiropas Olimpisko komiteju tiešsaites tikšanos, kurā tiktu noformulēta kopīgā Eiropas NOK nostāja attiecībā uz Krievijas Federācijas militāro agresiju Ukrainā un sekām sporta dzīvē.

"Tas dotu mandātu EOK rosināt Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai (SOK) konkrētu rīcību attiecībā uz Krievijas iesaisti un dalību pasaules sporta pasākumos un sporta veidu federācijās," norāda LOK.

Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiskais festivāls no 20. līdz 25. martam ir paredzēts Somijas pilsētā Vuokatti. Sacensībām bijā jānorisinās jau pērn, tomēr Covid-19 pandēmijas dēļ “Vuokatti 2021” tika pārcelts uz 2022. gadu.

Jau ziņots, ka SOK valde pirmdien aicināja starptautiskās sporta veidus federācijas neļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem piedalīties sacensībās.

SOK savā paziņojumā norāda, ka Krievija, iebrūkot Ukrainā, ir pārkāpusi olimpisko pamieru, tāpat kā Baltkrievija, kas sniegusi atbalstu šim iebrukumam.

Tāpat olimpiskā komiteja norāda, ka karadarbība izveidojusi netaisnīgu situāciju, kurā Krievijas un Baltkrievijas sportisti var piedalīties sacensībās, bet lielai daļai Ukrainas atlētu tas ir liegts, jo viņu valsts piedzīvojusi uzbrukumu.

"Lai pasargātu starptautisko sporta sacensību integritāti un dalībnieku drošību, SOK valde iesaka federācijām neielūgt un neļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem un personālam piedalīties starptautiskās sacensībās," teikts paziņojumā.

Situācijā, ja šādu soli nevar spert laika trūkuma vai juridisku iemeslu dēļ, sporta federācijām un organizatoriem jānodrošina, ka Krievijas un Baltkrievijas sportisti nestartē zem savu valstu karogiem. Šādās situācijās sportisti var piedalīties tikai kā neitrāli atlēti no neitrālām komandām, bet jebkāda veida nacionālie simboli, krāsa, karogi un himnas nedrīkst tikt izmantoti.

Tāpat SOK lēmusi atņemt Olimpisko ordeni Krievijas valdībai pietuvinātām personām, kuru vidū ir Krievijas prezidents Vladimirs Putins, Krievijas vicepremjers Dmitrijs Černišenko un prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Dmitrijs Kozaks.

Olimpiskais pamiers sākās septiņas dienas pirms 2022.gada olimpisko spēļu atklāšanas un turpinās līdz paralimpisko spēļu beigām.