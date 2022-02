Ostapenko WTA rangā pakāpusies uz 12. pozīciju

Iepriekšējā nedēļā Ostapenko startēja Dohas "WTA 1000" turnīrā, kurā pusfinālā piekāpās Igaunijas tenisistei Anetei Kontaveitai.

Tikmēr Anastasija Sevastova jaunajā WTA rangā pakāpusies arī par vienu pozīciju augstāk un tagad ieņem 84. vietu.

Daniela Vismane rangā pakāpusies par vienu vietu un šajā nedēļā ir 272.pozīcijā, Diāna Marcinkēviča arī pakāpusies par divām pozīcijām augstāk (279.), savukārt par četrām vietām augstāk ir Kamilla Bartone (380.). Tikmēr Darja Semeņistaja pēc strauja kāpuma pagājušajā nedēļā šoreiz ir noslīdējusi par divām vietām zemāk un tagad ieņem 403.pozīciju. Sabīne Rutlauka piedzīvojusi 56 vietu kritumu (996.), bet vienu pozīciju zemāk ir Anna Ozerova (981.). Tikmēr par četrām vietām augstāk ir Patrīcija Špaka (1125.), kamēr Margarita Ignatjeva pakāpās par sešām vietām (1174.), bet Līga Dekmeijere atkāpusies par vienu pozīciju (1341.).

WTA ranga līderes godu saglabā austrāliete Ešlija Bārtija, kurai čehiete Barbora Krejčikova un baltkrieviete Arina Sabaļenka. Četru vietu kāpumu piedzīvoja Iga Švjonteka no Polijas, ieņemot tagad ceturto vietu, bet viņai seko igauniete Anete Kontaveita.

Uz sesto vietu noslīdējusi spāniete Paula Badosa, septītajā vietā atrodas grieķiete Marija Sakari, bet astotā ir Karolīna Plīškova no Čehijas. Nemainīgi savas pozīcijas saglabāja Garvinje Mugurusa no Spānijas un Onsa Žabēra no Tunisijas, ieņemot attiecīgi devīto un desmito vietu.

Dubultspēļu rangā Ostapenko atkāpusies par sešām pozīcijām zemāk uz 27.vietu, bet Marcinkēviča, kura pakāpusies par vienu pozīciju augstāk, ir 232. vietā. Vismane arī uzlabojusi savu pozīciju par vienu vietu (256.), bet Bartone - par četrām (417.). Semiņistaja uzreiz pakāpusies par 113 vietām (636.), bet Špaka atkāpusies par divām vietām uz 1061.pozīciju, kamēr Ignatjeva savu vietu uzlabojusi par vienu pozīciju (1105.) Tikmēr Dekmeijere zaudējusi četras pozīcijas (1373.), Sevastova - divas vietas (1391.), Ozerova - astoņas (1486.), bet Rutlauka noslīdējusi par desmit pozīcijām zemāk (1747.).

Tikmēr Ernests Gulbis jaunākajā ATP rangā noslīdējis par 76 pozīcijām un tagad ieņem 324. vietu.

ATP ranga līderpozīcijas pārņēma krievs Daņiils Medvedevs, uz otro pozīciju atkāpās serbs Novaks Džokovičs, bet trešo vietu nemainīgi saglabāja vācietis Aleksandrs Zverevs.

Uz ceturto vietu pakāpies "Grand Slam" rekordists spānis Rafaels Nadals, bet piekto vietu ieņem grieķis Stefans Cicips, sestajā pozīcijā ir krievs Andrejs Rubļovs, kurš apsteidza itālieti Mateo Beretīni. Astotajā un devītajā vietā nemainīgi ir norvēģis Kaspers Rūds un kanādietis Fēlikss Ožjē-Aljasims, bet labāko desmitniekā iekļuva arī Polijas tenisists Huberts Hurkačs

Mārtiņš Podžus rangā zaudējis sešas vietas un ieņem 690.pozīciju, par 25 vietām zemāk ir Roberts Štrombahs (742.). Par četrām pozīcijām pakāpies Kārlis Ozoliņš (106o.), Artūrs Lazdiņš uzlabojis savu pozīciju par trīs vietām (dalīta 1637.vieta), septiņas vietas augstāk nekā iepriekšējā rangā ir Jānis Podžus (dalīta 1985.), tikmēr Mārtiņš Rocēns pakāpies par sešām vietām (dalīta 2061.).

Dubultspēļu rangā M.Podžus noslīdējis par 14 pozīcijām uz 559.vietu, trīs vietas zaudējis Štrombahs (613.), bet Gulbim trīs vietu kāpums uz 781.pozīciju. Ozoliņš pakāpies par trīs vietām uz 949.pozīciju, J.Podžus ir par vienu vietu augstāk nekā pirms nedēļas (1321.), arī Lazdiņš atguvis sešas pozīcijas (1408.). Tikmēr Rocēns rangā noslīdējis uz 1672.vietu, bet Daniels Linkuns-Morozovs pakāpies par divām pozīcijām augstāk un ieņem dalītu 1893.vietu.