“Parādiet savu saspēles vadītāju un centru,” Latvijas basketbola izlasi gaida smaga cīņa Beļģijā

Starp basketbola treneriem nereti dzirdēts teiciens “parādi man savu saspēles vadītāju un centru, pateikšu, kāda ir tava komanda”. Nemācēšu teikt, kam pieder šī citāta autortiesības, taču tas diezgan precīzi attiecināms uz divām spēlēm pret Beļģijas izlasi. Tās notiks šovakar Monsā un pirmdien Rīgā.

Mūsdienu basketbolā spēcīga centra spēlētāju nozīme varbūt ir nedaudz mazāka kā desmitgadi iepriekš, spēles akcentiem vairāk pārceļoties uz darbībām ap trīspunktu līniju. Tomēr tā joprojām ir būtiska, savukārt saspēles vadītāja loma joprojām ir vislielākā. Tas ir spēles diriģents, kuram būtu jāvada visa komanda. Diemžēl, Latvijas izlasē abās pozīcijās ir būtiski iztrūkumi.

Kvalifikācijas turnīra pirmajās divas spēlēs saspēle lielākoties bija Kristera Zorika rokās, kurš tagad turpina rehabilitācijas procesu pēc savainojuma. Būsim godīgi, arī sportiskā forma pēdējos mēnešos bija tālu no labākās. Savainojuma dēļ arī šoreiz nevar spēlēt Artūrs Žagars, kura sportisko izaugsmi būtiski apturējušās veselības likstas. Savainojums arī Aigaram Šķēlem. Viņš gan nav īsti saspēles vadītājs, taču šo robu ar biežu bumbas pārturēšanu centās aizpildīt iepriekšējos ciklos. Tukšas izrādījās arī cerības uz Jāņa Strēlnieka piesaisti kaut vienā spēlē. Ar to izlasē spēlējušu un daudz maz pieredzējušu saspēles vadītāju uzskaiti varam beigt.

Protams, ka Latvijas izlases trenerim Lukam Banki kaut kas ir jāliek vietā un šovakar spēlei Monsā ir pieteikti valstsvienībā vēl nespēlējušais Toms Leimanis un tikai trīs reizes laukumā bijušais Mārcis Vītols. Vienam līdz šim laba sezona Ukrainā, otrs visu laiku grozījies tepat pašmāju treneru acu priekšā “Kalev” komandā. Nav šaubu, bumbu pāri centram viņi var dabūt, taču šādu maču pieredze un jau iespēlētas saiknes Banki veidotajā basketbolā abiem nav.

Tikpat labi bumbu līdz pretinieka laukuma pusei var dabūt Rihards Lomažs un Dairis Bertāns, kuri epizodiski to ir darījuši un droši vien šo pozīciju būs spiesti piesegt abās spēlēs pret Beļģiju. Par to liecina arī Banki izteikumi, ka dažiem spēlētājiem nāksies vairāk laika spēlēt sev neierastākā pozīcijā. Pašlaik grūti spriest, kā tas ietekmēs spēles organizāciju, taču komandas uzbrukuma līderu spēlēšana divās pozīcijās kaut ko atņems no viņu uzbrukuma arsenāla.

Līdzīgas problēmas var sameklēt centra spēlētāju pozīcijā, kur šajā spēļu logā no dalības personisku iemeslu dēļ atteicās Anžejs Pasečņiks, bet rudenī paša Banki izbrāķētais Mārtiņš Meiers pirms nedēļas guva savainojumu. Paliek veterāns Kaspars Bērziņš un izlašu basketbolā sevi vēl tikai piesakošais Klāvs Čavars, kurš gan līdz šim izpelnījies lielu Banki uzticības kredītu. Uz papīra Latvijas izlase neizskatās tik jaudīgi kā rudens spēlēs, kad teju izdevās pārspēt Serbiju un pēdējā ceturtdaļā tika salauzta Slovākijas pretestība.

Tiesa, gluži tādas pašas ziņas var rakstīt par Beļģijas izlasi, kur no sastāva izkrituši vadošais saspēles vadītājs Sems van Rosoms no “Valencia” un pamatsastāva centrs Ismaels Bako no cita Spānijas kluba “Manresa”. Arī Beļģijas izlasei tie ir ļoti būtiski zaudējumi, tomēr katrā pozīcijā var sameklēt pietiekami labus aizstājējus. Šīs Beļģijas priekšrocība ir vairāku gadu garumā kopā iespēlēts un izlašu mačos norūdīts sastāvs. Lielākā daļa spēlētāju ir karjeras pilnbriedā, desmit no šodienas spēles dalībniekiem ir dzimuši pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados. Horvātu treneris ar jau nokārtotu Beļģijas pilsonību Dario Džerdža valstsvienību vada kopš 2018. gada, bet Beļģijas basketbolā ir kopš 2008. gada. Tie ir galvenie argumenti, kādēļ mājinieki šovakar bukmeikeru vērtējumā ir diezgan izteikti favorīti.

Ja atskatāmies uz rudens cikla spēlēm, tad tajās beļģi apspēlēja Slovākiju un Serbiju. Basketbola lielvalsts pārstāvjus serbus izdevās pieveikt ar ļoti ciešu darbību aizsardzībā un nepārtrauktu spiedienu uz serbu saspēles vadītājiem. Nodrebēja pat Milošs Teodosičs. Zinot Latvijas izlases problēmas, var prognozēt, ka Beļģijas izlases aizsargi mūsējiem centīsies radīt pamatīgas problēmas jau uzbrukuma sākuma fāzē un viņu fiziskie parametri to noteikti ļauj darīt. Ja ar šo spiedienu izdosies tikt galā, izredzes apgāzt prognozes būs itin labas. Nenoliedzami, daudz izšķirs līderu esamība un raksturs katrā epizodē.

Rihards Lomažs pašlaik ir rezultatīvākais visas kvalifikācijas turnīra spēlētājs un no viņa arī gaida šo līdera lomu. Pirmajās divās spēlēs izdevās spoži, taču šoreiz būs vēl citi pienākumi un tie var noteikti ietekmēt Lomaža pienesumu uzbrukumā. Jebkurā gadījumā, viņam piestāv šī līdera loma, atliek vien sameklēt veiksmīgākos palīgus. Pēc statusa un pieredzes tie varētu būt Dairis Bertāns un Andrejs Gražulis. Arī Rodions Kurucs, kura seši punkti līdz šim aizvadītajās četrās spēlēs Latvijas izlasē ir stipri mazāk kā gaidījuši līdzjutēji.

Šīvakara spēlē maz ticams “kurš sametīs vairāk” basketbols, vairāk izšķirs spēles organizācija un mazās basketbola nianses kā cīņa par neitrālām bumbām, pacietība, māka atrast pretinieka pozicionālas kļūdas un pašiem tādas nepieļaut. Viens no Beļģijas izlases uzbrukuma trumpjiem ir labi atstrādāts “pick’n’roll uzbrukums, taču tajā galvenās lomas spēlēja van Rosoms un Bako.

Pēdējā desmitgadē Latvijas un Beļģijas izlašu ceļi krustojušies trīs reizes. 2013. gada Eiropas čempionātā Slovēnijā otrā posma pēdējā spēlē Latvijas izlasei iekļūšanai ceturtdaļfinālā, kas toreiz būtu devusi arī vietu Pasaules kausa izcīņā, vajadzēja apspēlēt beļģus, kuri savas turnīra cerības uz iekļūšanu izslēgšanas spēlēs jau bija zaudējuši. Tomēr tieši tajā vakarā bumba gluži kā noburta ne par ko nekrita beļģu grozā un tajā turnīrā kopumā tīkamu uzbrukuma basketbolu spēlējusī Latvija zaudēja ar 56:60. Nākamās tikšanās divus gadus vēlāk Rīgā un 2017. gadā Stambulā noslēdzās ar pārliecinošu mūsējo uzvaru. Arī FIBA rangā Latvijas izlase joprojām ir augstākā vietā, taču pirms gaidāmajām divām spēlēm tas nedod nekādas priekšrocības. Visu vēlreiz jāpierāda laukumā.

Neraugoties uz sastāva problēmām, divās spēlēs ir nepieciešama vismaz viena uzvara, lai ar nopietnām pretenzijām vasarā varētu turpināt cīņu par ceļazīmi uz Pasaules kausa izcīņu. Ideālais variants būtu apspēlēt beļģus gan Monsā, gan Rīgā. Ar tādu mērķi komanda šovakar pulksten 21.30 sāks spēli, kuru tiešraidē varēs redzēt TV6 programmā.

Lai nokļūtu Pasaules kausa izcīņā, kas nākamgad notiks Filipīnās, Japānā un Indonēzijā, Latvijas izlasei divās kvalifikācijas turnīru kārtās ir jāiekļūst labāko trijniekā starp astoņām komandām, kas sacenšas Eiropas kvalifikācijas A (Serbija, Latvija, Beļģija, Slovākija) un B (Grieķija, Turcija, Lielbritānija, Baltkrievija) grupās. Pēc divu apļu turnīra grupu ietvaros, trīs labākas komandas pa divām reizēm tiksies ar pretējās grupas labāko trio.