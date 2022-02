Motivējošs uzraksts uz rokas palīdz Japānas izlasei izcīnīt olimpisko medaļu

Kērlingā spēles iznākumu un līdz ar to visas komandas sekmes nereti izšķir daži centimetri vai pat milimetri, tāpēc ir ļoti būtiski nezaudēt pārliecību saviem spēkiem un varēšanu.

Japānas sieviešu izlases spēlētāja Satsuki Fudžisava atradusi gaužām vienkāršu, bet ļoti efektīvu veidu, kā visu laiku sev atgādināt, ka viss izdosies, un no spēles ir jāgūst prieks.

Pekinas olimpisko spēļu fotogrāfi piefiksējuši, ka uz Fudžisavas rokas spēles laikā ir kaut kas uzrakstīts ar pildspalvu. Apskatot uzrakstu tuvāk, var lieliski izlasīt vēstījumu, ko sportiste gribējusi nodot pati sevi.

Satsuki Fudžisava. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Uzraksts uz viņas rokas angļu valodā vēsta: "I'm a good curler. I have confidence. Let's have fun!" (latviski – "Es esmu laba kērlinga spēlētāja. Man ir pārliecība par sevi. Gūstam prieku no tā!"

Satsuki Fudžisavas, kura ir Japānas izlases skips (jeb komandas līderis), vēstījums ir devis rezultātu, jo viņas izlases mazliet negaidīti (vien caur adatas aci iespraucās pusfinālā) iekļuvusi Pekinas olimpisko spēļu finālā un nodrošinājusi vismaz sudraba medaļu. Pusfinālā tika pārspētas vienas no galvenajām favorītēm šveicietes, bet finālā pretī stāsies spēcīgā Lielbritānijas izlase.

Pekinas olimpisko spēļu finālā sieviešu komandu sacensībās svētdien sacentīsies Lielbritānijas un Japānas izlases.

Pusfinālā Zviedrijas izlase papildu endā ar rezultātu 11:12 zaudēja Lielbritānijas kērlingistēm. Savukārt Japānas un Šveices spēle beidzās ar rezultātu 8:6 Japānas izlases labā.

Šveice uzvarēja kvalifikācijas apļa turnīrā, panākumu gūstot astoņās no deviņām turnīra spēlēm, vienīgo reizi piekāpjoties Zviedrijas kērlingistēm. Zviedrija kvalifikācijas turnīru pabeidza otrajā vietā, uzvarot septiņās no deviņām spēlēm, bet zaudējot Lielbritānijas un Ķīnas izlasēm.

Pēc pēdējās kārtas Japānas, Lielbritānijas un Kanādas komandām bija vienāds uzvaru skaits - pieci panākumi deviņos mačos un pa vienai uzvarai savstarpējās spēlēs. Lai noteiktu divas no trim komandām, kas kvalificēsies pusfinālam, tika ņemts vērā pēdējo akmeņu (LSD) rezultāts, kur labākās izrādījās Lielbritānijas un Japānas pārstāves.