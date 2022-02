Šorttrekists Krūzbergs iekļūst olimpisko spēļu ceturtdaļfinālā 500 metru distancē

Krūzbergs startēja piektajā no astoņiem slidojumiem kopā ar Konstantīnu Ivļijevu no Krievijas Olimpiskās komitejas (ROC) komandas, Džonu-Henriju Krīgeru no Ungārijas un Kventēnu Ferkoku no Francijas.

Krūzbergs distanci veica 40,430 sekundēs, no priekšslidojuma uzvarētāja Ivļijeva atpaliekot 0,168 sekundes, bet no otrajā vietā finišējušā Krīgera nieka 0,023 sekundes.

Lai iekļūtu ceturtdaļfinālā savā priekšskrējienā bija jāfinišē kādā no pirmajām divām vietām vai jāuzrāda viens no četriem labākajiem laikiem starp pārējiem sportistiem.

Krīgers starp automātiski ceturtdaļfinālā netikušajiem sportistiem uzrādīja labāko laiku, tādejādi sasniedzot ceturtdaļfinālu.

Sacensību ceturtdaļfināla slidojumi, kā arī pusfināls un cīņa par medaļām notiks 13. februārī.

Jau ziņots, ka Krūzbergs izšķirošajiem slidojumiem nespēja kvalificēties 1500 un 1000 metru distancēs, ieņemot attiecīgi 26. un 20. vietu.