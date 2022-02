Hārdena un Simonsa maiņa paliek skaļākā NBA pārēju pēdējā dienā

ESPN un "The Athletic" ziņoja, ka Bruklinas "Nets" īsi pirms NBA maiņas darījumu tirgus slēgšanas aizmainīja Hārdenu un Polu Milsapu, pretī saņemot Simonsu, Setu Kariju, Andrē Dramondu un divas NBA drafta pirmās kārtas izvēles.

Apmēram pirms gada Hārdens tika aizmainīts no Hjūstonas "Rockets" uz Bruklinas vienību, cerot, ka viņš kopā ar Kevinu Durantu un Kairiju Ērvingu spēs pretendēt uz NBA čempiontitulu, taču cerības neattaisnojās.

Turpmāk "Nets" spēlēs Simonss, kurš 2018. gadā tika atzīts par NBA labāko jauno spēlētāju un nākamajās trīs sezonās piedalījās NBA Visu zvaigžņu spēlē, taču šīs sezonas laikā viņam vairākkārt bijušas problēmas ar mentālo veselību.

Jau ziņots, ka Dalasas "Mavericks" un Vašingtonas "Wizards" maiņas darījumā tika iekļauti abi Latvijas basketbolisti Kristaps Porziņģis un Dāvis Bertāns, viņiem mainot vienības.

"Wizards" arī aizmainījusi Montrezlu Harelu uz Šarlotas "Hornets", pretī saņemot Išu Smitu un Vernonu Keriju. Harels šosezon Vašingtonas vienības rindās 46 aizvadītās spēlēs vidēji izcēlās ar 14,1 punktu.

"Wizards" šķīrušies arī no aizsarga Ārona Holideja, kurš par naudas kompensāciju pievienojās NBA vicečempionei Fīniksas "Suns".

Tikmēr Indianas "Pacers" uz "Suns" aizmainījuši Toriju Kreigu, pretī saņemot Džeilenu Smitu un nākotnes otrās kārtas drafta izvēles tiesības.

Sanontonio "Spurs" uz Bostonas "Celtics" apmaiņā pret Dereku Vaitu ieguva Džošu Ričardsonu, bet uz Toronto "Raptors" pret Goranu Dragiču aizmainīti Tadeusu Jangs, Drū Jūbenks un otrās kārtas drafta izvēle.

Tikmēr četru komandu darījumā Donte Divičenco no MIlvoki "Bucks" pārcēlies uz Losandželosas "Clippers", kuri no Detroitas "Pistons" ieguvuši arī Džošu Džeksonu un Treju Lailzu. "Pistons" no Sakramento "Kings" ieguva Mervinu Begliju, "Clippers" no Milvoki ieguva Rodniju Hudu un Semī Odžileju, kamēr "Bucks" šajā darījumā ieguva Seržu Ibaku no "Clippers" un divas nākotnes otrās kārtas drafta izvēles.

Jau ziņots, ka komandu mainījis arī lietuvietis Domants Sabonis, kurš kopā ar Džastinu Holideju, Džeremiju Lembu un 2027. gada drafta otrās kārtas izvēli no "Pacers" tikai aizmainīts uz "Kings", bet pretējā virzienā devās Tairīss Halibērtons, Badijs Hīlds un Tristens Tompsons.