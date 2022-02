Ziemeļu divcīņnieks Vinogradovs pēc tramplīnlēkšanas Pekinas olimpiskajās spēlēs ieņem 43. vietu

19 gadus vecais Vinogradovs tramplīnlēkšanā no normālā tramplīna uzrādīja rezultātu 72 metri un tika pie 55 punktiem, kas deva 43. vietu 45 sportistu konkurencē.

Sacensībām bija pieteikti 46 sportisti, tomēr Terenss Vēbers no Vācijas uz starta neizgāja, bet francūzis Antuāns Žerārs tika diskvalificēts.

Tikmēr labāko rezultātu tramplīnlēkšanā sasniedza Jamamoto, kurš ar 108 metru tālu lēcienu tikai pie 133 punktiem.

Desmit kilometru slēpojumu Jamamoto uzsāks ar 38 sekunžu pārsvaru pār austrieti Lukasu Graidereru, kurš pirmajā disciplīnā bija otrais. Tikmer 40 sekundes pēc līdera startēs trešo rezultātu tramplīnlēkšanā sasniegušais Julians Šmits no Vācijas.

Vinogradovs trasē dosies piecas minūtes un 12 sekundes aiz līdera.

Starts desmit kilometru slēpojumam paredzēts plkst.13.00 pēc Latvijas laika.

Šosezon Latvijas sportists startēja vairākās Kontinentālā kausa sacensībās, kā arī 19 gadu vecumā debitēja Pasaules kausā.

Labāko rezultātu šosezon Vinogradovam izdevās sasniegt pirmajās Kontinentālā kausa sacensībās, ieņemot 41. vietu. Savukārt Pasaules kausā Latvijas sportists ieņēma 48. vietu.

Pirms dalības Pasaules kausā viņš jau bija piedalījies divos pasaules čempionātos ziemeļu divcīņā, 2021. gadā ieņemot 50. vietu.

Vinogradovs ir pirmais Latvijas pārstāvis olimpisko spēļu ziemeļu divcīņas sacensībās kopš 1936. gada.

2018. gada olimpiskajās spēlēs ziemeļu divcīņā ar normālo tramplīnu triumfēja Ēriks Frencels no Vācijas, sudrabs tika Akito Vatabem no Japānas, bet bronzas godalgu izcīnīja Lukass Klapfers no Austrijas. Frencels netiek pie iespējas cīnīties par vēl vienu olimpisko zeltu, jo saņēmis pozitīvu Covid-19 testu.