NFL Vašingtonas komanda turpmāk startēs ar "Commanders" nosaukumu

Komanda jauno nosaukumu paziņoja savā laukumā "FedEx". Iepriekšējās divās sezonās klubs startēja kā Vašingtonas futbola komanda, jo nebija izraudzīts jaunais nosaukums.

Vašingtonas vienības prezidents Džeisons Raits trešdien pauda pārliecību, ka "komandieri" iemieso komandas un kopienas darba un līderības vērtības, kā arī atzina, ka šis nosaukums ir guvis atsaucību kluba līdzjutēju vidū.

"Tas ļauj mums sasaistīt vēsturi un bagāto šīs franšīzes čempionātu mantojumu ar jaunām tradīcijām nākotnē," viņš teica.

Komanda dibināta 1932. gadā ar nosaukumu Bostonas "Braves". "Redskins" nosaukums komandai bija kopš 1933. gada, kad tā vēl bāzējās Bostonā. 1937. gadā komanda pārcēlās uz ASV galvaspilsētu.

Amerikas pamatiedzīvotāju indiāņu kopienas jau kopš pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem cīnījās par nosaukuma maiņu. "Redskins" tiek uzskatīts par aizskarošu un apvainojošu lamuvārdu.

"Kluba īpašnieks Dens Snaiders un treneris Rons Rivera kopīgi strādā, lai izveidotu jaunu nosaukumu un dizainu, kas uzlabos mūsu lepnās un tradīcijām bagātās komandas reputāciju, kā arī iedvesmos sponsorus, līdzjutējus un sabiedrību turpmākajos 100 gados," 2020. gada jūlijā paziņoja komanda.

Snaiders agrāk bija solījis saglabāt komandas vēsturisko nosaukumu un simbolu, kurā atainots amerikāņu pirmiedzīvotāju karotāja sejas profils.

Vairākas mācību iestādes ASV jau iepriekš bija atteikušās no šī nosaukuma izmantošanas sporta komandām, bet NFL Vašingtonas klubs šādu soli spēra tikai pēc tam kad izjuta spiedienu no stadiona sponsora "FedEx". Tāpat komandas atribūtika tika izņemta no "Walmart" un "Nike" tirdzniecības platformām.

Jau 2014. gadā Oneidas cilts pārstāvji pieprasīja "FedEx" pārtraukt atbalstu Vašingtonas vienībai.

ASV galvaspilsētas komanda ir trīskārtēja NFL čempione, pēdējo titulu izcīnot 1991. gadā.