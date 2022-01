Bertāns un Pasečņiks rezultatīvi; Šmitam un Gražulim zīmīgas uzvaras

Seviljas basketbolisti mājās ar rezultātu 71:88 (19:18, 20:11, 33:14, 18:26) zaudēja Bertāna savulaik pārstāvētajai Bilbao "Surne" vienībai.

Bertāns spēlēja 26 minūtes, kuru laikā realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem, trīs no 11 tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, iekrāja negatīvu +/- rādītāju (-6) un tika pie 15 efektivitātes koeficienta punktiem.

Pasečņiks laukumā pavadīja 18 minūtes un 33 sekundes, grozā raidot piecus no astoņiem divpunktu metieniem un četrus no pieciem "sodiņiem". Latviešu basketbolista rēķinā bija arī trīs bumbas zem groziem, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, četras piezīmes, pieci izprovocēti noteikumu pārkāpumi, negatīvs +/- rādītājs (-2) un 13 efektivitātes koeficienta punkti.

Starp viņiem Seviljas komandas rezultatīvāko un produktīvāko spēlētāju sarakstā iespraucās Šenons Evanss, kurš guva 17 punktus, izcīnīja piecas bumbas zem groziem, atdeva astoņas rezultatīvas piespēles, taču arī pieļāva sešas kļūdas. Bilbao komandā 26 punktus guva kādreizējais "VEF Rīga" spēlētājs Ludvigs Hakansons.

Abiem latviešiem rezultativitātes rekords ACB ir 24 gūtie punkti.

Tikmēr Šmits guva trīs punktus, viņa pārstāvētajai "Barcelona" komandai Spānijas basketbola klasikā viesos ar rezultātu 85:75 (18:24, 24:16, 21:14, 22:21) pārspējot Madrides "Real".

Šmits spēlēja 16 minūtes un 53 sekundes, iemetot vienīgo tālmetienu, toties netrāpot visus trīs metienus divu punktu vērtē. Vēl viņa kontā bija četras atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena pārtverta bumba, četras piezīmes, pozitīvs +/- rādītājs (+6) un viens efektivitātes koeficienta punkts.

Barselonas komandā pa 17 punktiem guva Kails Kurics un Sertačs Šanli, bet pretiniekiem rezultatīvākajam spēlētājam Valteram Tavarešam bija 12 punkti.

Savukārt Rinalds Mālmanis palika rezervē mačā, kurā Mursijas UCAM mājās ar rezultātu 88:86 (23:15, 19:22, 24:19, 22:30) uzvarēja Tenerifes "Lenovo". Pirms mājas spēles Covid-19 tika konstatēts Artūram Kurucam, kurš nonācis pašizolācijā, kamēr viņa pārstāvētā Vitorijas "Baskonia" ar 80:69 (20:23, 19:11, 17:18, 24:17) uzveica Burgosas "San Pablo".

Sestdien Mārcis Šteinbergs palika rezervē, kamēr viņa pārstāvētā Manrezas "Baxi" viesos ar 82:79 uzveica Andoras "MoraBanc". Svētdien atcelta spēle, kurā bija jātiekas Kriša Helmaņa pārstāvētajai Badalonas "Joventut" ar Rodija Mačohas pārstāvēto Fuenlavradas "Urbas".

"Barcelona" klubs ar 12 uzvarām 15 spēlēs ieņem otro vietu aiz Madrides "Real" (16-2), tālāk seko "Baxi", kas uzvarējusi 12 no 18 spēlēm, bet pirmo sešinieku noslēdz vēl trīs latviešu pārstāvētās komandas "Joventut", UCAM un "Baskonia", kas guvušas desmit panākumus 15, 16 un 18 cīņās. "Urbas" ar piecām uzvarām 15 spēlēs ir 14., bet "Real Betis" ar trīs uzvarām 16 mačos ir pēdējā vietā 18 komandu konkurencē.

Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempionu kļuva Rolands Šmits un "Barcelona", kas finālsērijā ar 2-0 pieveica Madrides "Real".

Savukārt Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis guva 14 punktus Itālijas A sērijā un sekmēja Triestes "Allianz" komandas uzvaru.

Triestes basketbolisti mājās ar rezultātu 89:78 (26:20, 20:17, 19:21, 24:20) uzveica Latvijas izlases galvenā trenera Lukas Banki vadīto Pezāro "Carpegna Prosciutto" komandu.

Gražulim bija lielākais spēles laiks uzvarētāju rindās - 32 minūtes, kuru laikā viņš realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, divus no trīs tālmetieniem un abus divus soda metienus. Tāpat koknesietis izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, bloķēja vienu metienu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, iekrāja 16 efektivitātes koeficienta punktus un tika pie pozitīva +/- rādītāja (+6).

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Markoss Delija, bet pretiniekiem 20 punktus guva un 12 atlēkušās bumbas izcīnīja Tairiks Džounss.

Artūra Strautiņa pārstāvēto Redžo Emīlijas "UnaHotels" skāris Covid-19 uzliesmojums un vienība šajā nedēļas nogalē nespēlēja.

Triestes vienība ar deviņām uzvarām 15 spēlēs turnīra tabulā ieņem trešo vietu, Redžo Emīlijas basketbolisti ar septiņiem panākumiem 15 mačos ir devītie, bet Pezāro vienība tikusi pie sešām uzvarām 15 cīņās, kas dod 13. vietu 16 komandu konkurencē.

Pagājušajā sezonā par Itālijas čempioni kļuva Boloņas "Virtus".