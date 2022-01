Slēpošanas federācija nemaina lēmumu Bikšes vietā uz olimpiskajām spēlēm sūtīt Slotiņu

Vēl nedēļas sākumā Latvijas kvotas tika piešķirtas vadošajam distanču slēpotājam vīru konkurencē Raimo Vīgantam un Bikšem, taču vēlāk tika pieņemts atlikt otrās kvotas piešķiršanu. Trešdien notikušajā sēdē otrā kvota tika piešķirta Slotiņam, savukārt Bikše pret lēmumu iebilda Latvijas Olimpiskajā komitejā (LOK), cerībā, ka varēs atgūt sākotnēji piešķirto kvotu.

Piektdien LOK Izpildkomitejas sēdē tika uzklausīts LSF viceprezidents Gunārs Ikaunieks un slēpotāja Bikšes pārstāvis - treneris Zintis Bikše. LOK Izpildkomiteja nolēma aicināt LSF valdi attālināti sasaukt valdes sēdi, tās ietvaros veicot pārrunas ar iesaistītajām pusēm, atkārtoti izskatot jautājumu par dalības kvotas izmantošanu un formulējot pienācīgi pamatotu federācijas lēmumu.

LOK paziņojumā lemts sēdē attālināti piesaistīt LOK Izpildkomitejas locekli Edgaru Pukinsku un LOK Atlētu komisijas priekšsēdētāju Guntu Vaičuli, kā arī, ja ir tāda iespēja, profesionālu starpnieku.

Svētdien valdes sēdē nolemts atstāt negrozītu LSF valdes 19.janvāra lēmumu no dalības ziemas olimpiskajās spēlēs atsaukt iepriekš nominēto Induli Bikši. Arī pamatojums, kāpēc atsaukts Bikše, palicis nemainīgs - par nepatiesu ziņu izplatīšanu un LSF tēla graušanu, konstatējot, ka Induļa Bikšes un Zinta Bikšes rīcība olimpiskajās spēlēs radīs negatīvu ietekmi uz distanču slēpošanas un Latvijas komandas mikroklimatu, kas varētu nest negodu ne tikai LSF, bet arī Latvijas komandai un Latvijas tēlam kopumā.

LSF valdes lēmums bija vienbalsīgs, "par" balsojot visiem pieciem tās locekļiem - Dināram Doršam, Gunāram Ikauniekam, Danielam Fogelim, Eināram Lansmanim un Jānim Puidam.

Slēpotāja komandai ar LSF nav labas attiecības un, kā šonedēļ ziņoja laikraksts "Latvijas Avīze", par pēdējām domstarpībām finanšu jautājumos sportista tēvs un treneris Zintis Bikše konsultējies policijā.

Pēdējais, bet ne pirmais strīds esot par to, ka slēpotājs no federācijas nav saņēmis finansējumu, lai gan Madonas pašvaldība pārskaitījusi LSF četrus tūkstošus eiro par četriem tās sportistiem, no kuriem katram pienākas pa tūkstotim. Savukārt LSF valdē par distanču slēpošanu atbildīgais Jānis Puida laikrakstam norādīja, ka nauda esot pieejama un citiem mērķiem netiek tērēta, bet sportists pats neesot pieteicies, ne pieprasījis avansā, ne atskaitījies par izdevumiem.

Bikše norādīja, ka tikai trešdien pats no medijiem uzzinājis, ka ir izņemts no olimpisko spēļu dalībnieku pulka.

Sportists arī uzsvēra, ka izteikumi medijos nebija nepamatoti un viss teiktais esot bijis taisnība.

Olimpisko spēļu atlasē pēc LSF izveidotajiem kritērijiem pirmais bija Vīgants, kuram sekoja Bikše un Slotiņš.

Sieviešu konkurencē kvotas piešķirtas Patrīcijai Eidukai, Kitijai Auziņai, Esterei Volfai, Samantai Krampei un Baibai Bendikai.

Pekinas olimpiskās spēles notiks no 4. līdz 20.februārim.