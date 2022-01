Slēpošanas federācija tomēr iekļauj Baibu Bendiku Latvijas komandas sastāvā

Jau ziņots, ka sākotnēji Latvijai tika piešķirtas četras kvotas un tās tika atvēlētas Patrīcijai Eidukai, Kitijai Auziņai, kā arī 16 gadus vecajai Esterei Volfai un 18 gadus vecajai Samantai Krampei, bet Bendika un Annija Keita Sabule, kurām pamatdisciplīna ir biatlons, tika iekļautas pie rezervistēm, neraugoties uz tradicionāli labākiem rezultātiem un uzvarām savstarpējās cīņās ar slēpotājām.

Kā ziņo LSF, 18. janvāra vakarā valde saņēma informāciju, ka pēc starptautisko kvotu pārdales Latvijai ir piešķirta piektā kvota sieviešu komandai. LSF valdes sanāksmē tika apsvērtas divas kandidātes - Bendika un Sabule.

Tā kā no vienas valsts olimpiskajās spēlēs vienā disciplīnā var startēt tikai četras pārstāves un līdz šim komandā iekļautās sportistes aizpilda sekojošas disciplīnas - sprints F, vidējā distance C, stafete, komandu sprints C, tajā skaitā Bendika atlases rangā uzrādīja labāku rezultātu, LSF valde apstiprināja dalībai distanču slēpošanas komandā Bendiku, kas dos viņai iespēju startēt 30 kilometru distancē, skiatlonā un arī stafetes komandā, ja būs tāda nepieciešamība.

Jau ziņots, ka no Latviju vīriešu konkurencē Pekinas olimpiskajās spēlēs pārstāvēs Raimo Vīgants un Indulis Bikše, bet kā rezervists sastāvā iekļauts Roberts Slotiņš, kura pamatdisciplīna ir biatlons.

Latvijas vadošā biatloniste Bendika Olimpiādē būs pārstāvēta arī distanču slēpošanā kā trenere, jo vietu olimpiskajās spēlēs nopelnījusi viņas audzēkne, brazīliete Bruna Moura.

Pekinas olimpiskās spēles notiks no 4. līdz 20. februārim.