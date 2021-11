Geclafs gūst 1000. punktu NHL karjerā

36 gadus vecais Geclafs pie sava 1000. punkta tika mača ceturtajā minūtē, rezultatīvi piespēlējot pirmo vārtu autoram Kemam Fouleram. Šajos vārtos rezultatīva piespēle arī Trojam Terijam, kurš jau 15 spēli pēc kārtas tika pie vismaz viena punkta.

Vēl divus vārtus uzvarētāju labā guva Trevors Zegrass, bet "Capitals" precīzi bija Garets Pilons, gūdams savus pirmos vārtus NHL, un Toms Vilsons.

Geclafs kļuvis par pirmo "Ducks" spēlētāju, kuram izdevies NHL iekrāt 1000 punktus. Viņa kontā 280 gūti vārti un 720 rezultatīvas piespēles 1118 spēlēs.

Uzbrucējs visu savu NHL karjeru ir pavadījis "Ducks" vienībā, pārstāvot to no 2005. gada un reizi kļūstot par Stenlija kausa ieguvēju.

Geclafs ir arī divkārtējais olimpiskais čempions un Pasaules kausa ieguvējs.

No NHL aktīvajiem spēlētājiem vismaz 1000 punktus iekrājuši vēl tikai "Capitals" zvaigzne Aleksandrs Ovečkins, Floridas "Panthers" uzbrucējs Džo Torntons, Jevgēņijs Malkins no Pitsburgas "Penguins", Patriks Keins no Čikāgas "Blackhawks"un Anže Kopitars no Losandželosas "Kings".

Zīmīgi, ka Geclafs šosezon 17 spēlēs ticis pie 18 punktiem (vieni vārti un 17 piespēles), kamēr pagājušajā sezonā aizvadot 48 spēles izdevās iekrāt tikai 17 punktus (pieci vārti un 12 rezultatīvas piespēles).

Tikmēr Terija 15 spēļu sērija ar gūtiem punktiem ir trešā garākā "Ducks" vēsturē.

Komandas rekords - 19 spēles pēc kārtas ar rezultativitātes punktiem - kopš 2009./2010. gada sezonas pieder Korijam Perijam, bet 17 mačos pēc kārtas 1998/1999. gada sezonā ar punktiem izcēlās leģendārais Tēmu Selanne.