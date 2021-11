Latvijas futbolisti pēdējā Pasaules kausa kvalifikācijas spēlē pieveic Gibraltāru

Latvija apspēlēja Gibraltāru ar 3:1 (1:1).

Jau septītajā minūtē mājiniekus pēc Mārtiņa Ķigura kļūdas laukuma centrā bumbu pārtvēra Gibraltāra futbolisti, un pretuzbrukumā savulaik Anglijas klubā "Portsmouth" spēlējušais Līems Volkers ar māņu kustību noguldīja zālienā Kasparu Dubru, bet pēc tam neļāva līdz tai tikt arī Antonijam Černomordijam un Ķiguram, ar kreiso kāju raidot bumbu vārtu labajā stūrī - 1:0 Gibraltāra labā.

16.minūtē vēlreiz pēc brīvsitiena izspēles Latvijas izlases soda laukumā bumba varēja nonākt vārtos, taču šoreiz izdevās atsist to tālāk laukumā.

Izlīdzinājums tika panākts 25.minūtē, kad pēc centrējuma no labās puses meistarīgi bumbu uzņēma Roberts Uldriķis, ar krūtīm to nometot pa sitienam pa labi esošajam Vladislavam Gutkovskim, kurš no gaisa raidīja bumbu mājinieku vārtsargam Deilam Kolingam starp kājām - 1:1.

Iniciatīva pārgāja Latvijas izlasei, kas līdz tam pa vārtiem bija situsi tikai divreiz, kamēr mājinieki - piecreiz.

28.minūtē par Černomordija apturēšanu dzelteno kartīti nopelnīja Greiems Torilja.

31.minūtē pēc piespēles no soda laukuma labās puses no vārtsarga laukuma līnijas bez bumbas apturēšanas pa vārtiem sita Uldriķis, bet bumba trāpīja vārtsargam.

Puslaika beigās bumba trāpīja pa roku mājinieku spēlētājam soda laukumā, taču video atkārtojums neapstiprināja 11 metru soda sitiena nepieciešamību.

Jau kompensācijas laikā pa vārtiem sita Andrejs Cigaņiks, taču Kolings tvēra bumbu.

Otro puslaiku Latvijas valstsvienības galvenais treneris Dainis Kazakevičs uzsāka ar Vladimiru Kamešu Alvja Jaunzema vietā, kā arī Uldriķa dzelteno kartīti pret Emanu Mueli.

55.minūtē tieši Uldriķis izvirzīja vadībā Latviju. Pēc stūra sitiena izpildes no labās puses Gibraltāra soda laukumā pie bumbas tika Dubra, kurš ar kāju pabakstīja bumbu Uldriķa virzienā, kurš pēc bumbas atsitiena pret zemi trāpīja pa to ar labo kāju, raidot bumbu vārtu kreisajā stūrī - 2:1.

Iniciatīvai pārejot mājinieku rokās, 66.minūtē dzelteno plāksteri nopelnīja Kamešs, šajā ziņā izceldamies jau otrajā spēlē pēc kārtas.

Abas komandas veica spēlētāju maiņas, Latvijai 69.minūtē Uldriķa un Ķigura vietā laukumā nāca Raimonds Krollis un Krišs Kārkliņš.

Nākamajā minūtē otro dzelteno kartīti mājiniekiem nopelnīja Kīens Ronans, bet 75.minūtē pēc izcilas Roberta Savaļnieka darbības uzbrukuma labajā pusē Latvija panāca 3:1. Savaļnieks uz soda laukuma robežas apspēlēja Gibraltāra futbolistu, devās uz vārtiem un gandrīz no gala līnijas atradu vārtu pilnīgi brīvu atstāto Raimondu Krolli, kurš ar galvu sita bumbu labajā vārtu stūrī, noķerot vārtsargu uz pretkustību.

80.minūtē vēl vienu dzelteno plāksteri nopelnīja mājinieki, "izceļoties" Rīsam Staičam.

87.minūtē pēc Gutkovska sitiena bumba vēlreiz pabija mājinieku vārtos, taču gan viņš, gan Krollis piespēles brīdī bija aizmugurē, vārtiem paliekot neieskaitītiem.

Cīņas kompensācijas laika trešajā minūtē soda laukumā pēc sadursmes Latvijas soda laukumā krita arī Staičs, taču arī šoreiz tiesnesis uz pārkāpumu nereaģēja.

G grupā pirmo vietu pēc deviņiem mačiem ieņem Nīderlande, kas ir izcīnījusi 20 punktus. Otrajā vietā ierindojas Turcija ar 18 izcīnītiem punktiem, bet ar tādu pašu punktu skaitu trešajā vietā atrodas Norvēģija. Ceturtā ir Melnkalne ar 12 punktiem, piektajā vietā pēc desmit cīņām ierindojās Latvija ar deviņiem punktiem, bet pēdējā vietā grupā bez izcīnītiem punktiem ierindojās Gibraltārs.

Pēdējā iepriekšējā aizvadītajā spēlē Latvijas izlase spēkojās ar Norvēģiju, spēlei beidzoties bez gūtajiem vārtiem ar rezultātu 0:0. Savukārt Gibraltārs pēdējā spēlē piedzīvoja neveiksmi, ar 0:6 piekāpjoties Turcijas valstsvienībai.

2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas cikla noslēdzošajās spēlēs Latvijai jāiztiek bez vārtsarga Pāvela Šteinbora. Tāpat starp izsauktajiem spēlētājiem nav ilgstoši savainojumu ārstējošā pussarga Kristera Tobera, kā arī nav izsaukts Jānis Ikaunieks, kurš tikai nesen atgriezās laukumā kluba rindās. Traumas dēļ no sākotnējā kandidātu saraksta tika svītrots pussargs Daniels Ontužāns, kura vietu aizņēmis Renārs Varslavāns.

Pirmajā komandu tikšanās reizē, kas notika 1.septembrī "Daugavas" stadionā, Latvija ar 3:1 izcīnīja uzvaru. Divus vārtus Latvijas izlases labā guva Vladislavs Gutkovskis, bet vēl reizi izcēlās Andrejs Cigaņiks. Vienīgos vārtus Gibraltāra izlasē iesita Tīdžejs Debars.

Abas izlases savā starpā aizvadījušas arī divas pārbaudes spēles. 2016.gadā latvieši uzvarēja ar 5:0, bet divus gadus vēlāk cieta neveiksmi ar 0:1. Nepilnas divas nedēļas pēc zaudējuma Latvijas izlases galvenā trenera amatu zaudēja Aleksandrs Starkovs.

Latvija FIFA rangā ieņem 136.vietu, bet Gibraltārs ierindojas 198.vietā.

Eiropas zonā izlases sadalītas desmit apakšgrupās - piecās pa piecām izlasēm un piecās pa sešām izlasēm. Pasaules kausa finālturnīram kvalificēsies desmit grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies desmit otro vietu ieguvējas un divas labākās UEFA Nāciju līgas komandas, kas apakšgrupās būs ārpus labāko divnieka.

Izslēgšanas turnīrā 12 izlases tiks sadalītas trīs "play-off" zaros, kur 2022.gada martā tiks noskaidrotas vēl trīs finālturnīra dalībnieces.

Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Katarā, un karsto laika apstākļu dēļ turnīrs tiks izspēlēts ziemā no 21.novembra līdz 18.decembrim.

2022.gadā Katarā notiks pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā piedalīsies 32 komandas. 2026.gada turnīrā, kuru uzņems Kanāda, Meksika un ASV, piedalīsies 48 izlases.

Latvijas futbola izlases sastāvs 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas novembra spēlēm:

vārtsargi - Roberts Ozols ("Riga"), Rihards Matrevics ("Valmiera"), Krišjānis Zviedris ("Liepāja");

aizsargi - Antonijs Černomordijs, Vladislavs Fjodorovs (abi - "Riga"), Mārcis Ošs ("Stade Lausanne Ouchy", Šveice), Kaspars Dubra ("Oleksandrija", Ukraina), Igors Tarasovs (Ahnas "Ethnikos", Kipra), Elvis Stuglis, Roberts Savaļnieks, Vladislavs Sorokins (visi - RFS), Raivis Andris Jurkovskis ("Dundalk", Īrija);

pussargi - Artūrs Zjuzins, Renārs Varslavāns (abi - RFS), Andrejs Cigaņiks (Dunajska Stredas "DAC 1904", Slovākija), Eduards Emsis (Erevānas "Noah", Armēnija), Alvis Jaunzems ("Valmiera"), Krišs Kārkliņš, Mārtiņš Ķigurs (abi - "Liepāja"), Vladimirs Kamešs, Aleksejs Saveļjevs (abi - "Riga");

uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Čenstohovas "Rakow", Polija), Roberts Uldriķis (Leivārdenas "Cambuur", Nīderlande), Raimonds Krollis ("Valmiera").