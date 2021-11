Olimpiskā komiteja piešķir 50 000 ASV dolāru 3x3 basketbola sieviešu komandai

Piešķirto finansējumu nodrošina olimpiskās Solidaritātes programma "Atbalsts sporta spēļu komandai treniņu darba nodrošināšanai, gatavojoties dalībai "Parīze 2024"". Šī programma ir pieejama nacionālajām olimpiskajām komitejām pēc katrām ziemas vai vasaras olimpiskajām spēlēm uz nākamo olimpisko ciklu. Līdzīga programma tiek realizēta arī individuālo sporta veidu pārstāvjiem.

LOK prezidents Žoržs Tikmers atzīst šī sporta veidu būtiskumu: "Basketbols ir nozīmīgs sporta veids Latvijā ar izciliem panākumiem un talantīgiem sportistiem. To vēlreiz spilgti apliecināja 3x3 basketbola Zelta komanda Tokijā. Mūsu prioritāte ir atbalstīt atlētus ceļā uz izciliem sasniegumiem. Līdz nākamajām olimpiskajām spēlēm Parīzē ir tikai 30 mēneši, tomēr tas ir pietiekošs periods, lai mērķtiecīgi sagatavotu startam arī 3x3 basketbola sieviešu komandu. Tieši tāpēc esam rūpīgi pastrādājuši, lai piesaistītu olimpiskās Solidaritātes finansējumu 50 000 ASV dolāru (aptuveni 43 971 eiro) apmērā komandai."

Savukārt Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis uzsver: “Esmu gandarīts par veiksmīgo sadarbību ar Latvijas Olimpisko komiteju, nodrošinot olimpiskās Solidaritātes programmas atbalstu perspektīvākajām 3x3 basketbola spēlētājām, kuras ar labiem rezultātiem starptautiskajās sacensībās apliecinājušas savu talantu un potenciālu. Šis atbalsts būs lielisks stimuls jaunietēm turpināt trenēties ar vēl lielāku enerģiju, lai sagatavotos nākamajiem pārbaudījumiem, tai skaitā domājot par startu Parīzes olimpiskajās spēlēs 2024. gadā.”

