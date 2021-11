Krievija iesit savos vārtos un netiek pa tiešo uz Pasaules kausu; arī Ronaldu un Portugāle pagaidām bešā

Horvātija H apakšgrupas mačā mājās uzvarēja ar 1:0 (0:0).

Lietainos laikapstākļos notikušajā mačā rezultāts ilgstoši bija neizšķirts 0:0, kas ceļazīmi uz Kataru deva Krievijai. Tomēr deviņas minūtes pirms pamatlaika beigām pēc Borna Sosas viegla centrējuma Kudrjašovs neveikli ieraidīja bumbu savos vārtos, izvirzot vadībā Horvātiju.

Vēl šajā grupā Slovākija viesos ar rezultātu 6:0 (3:0) sagrāva Maltu, kas maču pabeidza deviņu vīru sastāvā. Slovākiem trīs vārtus guva Ondrejs Duda, divreiz izcēlās Alberts Rusnāks un vienu reizi atzīmējās Vernons de Marko.

Tikmēr Slovēnija savā laukumā ar 2:1 (0:0) uzveica Kipru. Visi trīs vārti tika gūti pirmajā puslaikā - vispirms Miha Zajcs panāca 1:0 un vēlāk Adam Gnezda-Čerins nostiprināja pārsvaru, bet vienus vārtus atguva Androniks Kakulis.

H apakšgrupā pirmo vietu ar 23 punktiem izcīnīja Horvātija, 22 punkti bija Krievijai, pa 14 punktiem sakrāja Slovākija un Slovēnija, bet pa pieciem bija Kiprai un Maltai.

Savukārt "play-off" kārtā iekļuvusi Ziemeļmaķedonija, kas J apakšgrupas spēlē mājās ar 3:1 (1:0) uzvarēja Islandi. Divus vārtus mājiniekiem guva Elifs Elmass un vienus pievienoja Ezģans Alioski, kamēr islandiešiem atzīmējās Jons Dagurs Torsteinsons.

Uz otro vietu grupā pretendēja arī Rumānija, kas Ziemeļmaķedonijas zaudējuma vai neizšķirta gadījumā iegūtu vietu "play-off" kārtā. Rumāņi izbraukumā ar rezultātu 2:0 (1:0) pieveica Lihtenšteinu, vārtus gūstot Denisam Manam un Nikušoram Banku.

Grupā pirmo vietu un ceļazīmi nodrošinājusī Vācija viesos ar 4:1 (2:0) apspēlēja Armēniju. Vāciešiem divus vārtus guva Ilkajs Gindoans, bet pa vieniem iesita Kajs Hāvercs un Jonass Hofmans. Armēņiem goda vārtus guva Henrihs Mhitarjans.

J apakšgrupā pēc desmit mačiem Vācijai bija 27 punkti, Ziemeļmaķedonija guva 18 punktus, Rumānijai bija 17 punkti, Armēnija sakrāja 12 punktus, Islande samierinājās ar deviņiem punktiem, kamēr Lihtenšteinai tika vien punkts.

Tikmēr Aleksandars Mitrovičs pamatlaika pēdējā minūtē guva uzvaras vārtus un ieveda Serbijas futbola izlasi 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kur citā mačā iekļuva arī Spānijas valstsvienība.

Serbija A apakšgrupas mačā viesos ar 2:1 (1:1) uzvarēja Portugāli, kas cīnīsies "play-off" kārtā.

Lisabonā notikušajā spēlē pirmie vārti tika gūti jau otrajā minūtē, kad Bernārdu Silva izkaroja bumbu un piespēlēja to Renātu Sanšešam, kurš paspēra vienu soli soda laukumā un sita to mērķī - 1:0. Serbijas izlases galvenā trenera Dragana Stojkoviča ieskatā Silva pirms tam pārkāpa noteikumus, taču tiesneši bija pretējās domās.

Mača 33. minūtē pēc Dušana Tadiča sitiena no soda laukuma robežas bumbu neveikli tvēra Rui Patrīsiu, ievirzot to vārtos - 1:1. Šāds rezultāts derēja Portugāles izlasei, taču pamatlaika pēdējā minūtē pēc Tadiča centrējuma Mitrovičs no tuvas distances ar galvu sita bumbu pret zemi, tai nonākot tīklā - 2:1 Serbijas izlases labā.

Vēl šajā grupā Īrija viesos ar 3:0 (0:0) uzvarēja Luksemburgu. Īriem vārtus guva Šeins Dafijs, Čīdzoī Ogbene un Kelams Robinsons.

A apakšgrupā ar 20 punktiem astoņos mačos pirmo vietu izcīnīja Serbija, bet 17 punkti bija Portugālei. Pa deviņiem punktiem bija Īrijai un Luksemburgai, bet vienu punktu guva Azerbaidžāna.

Tikmēr Spānija Seviljā izrāva uzvaru 1:0 (0:0) pār Zviedriju, lai gan viņiem šajā mačā derēja arī neizškirts.

Uzvaras vārtus četras minūtes pirms pamatlaika beigām guva Alvaro Morata. Pēc Dani Olmo tālšāviena bumba norībināja vārtu pārliktni, bet pirmais pie atlēkušās bumbas bija Morata, kurš bija nekļūdīgs.

Otrā B grupas spēlē Grieķija un Kosova Atēnās cīnījās neizšķirti 1:1 (1:0). Grieķiem vārtus guva Georgs Masurs, bet kosoviešiem atzīmējās Amirs Rahmani.

B apakšgrupā ar 19 punktiem astoņās spēlēs uzvarēja Spānija, 15 punktus guva Zviedrija, desmit punkti bija Grieķijai, septiņi Gruzijai un pieci Kosovai.

Eiropas zonā izlases sadalītas desmit apakšgrupās - piecās pa piecām izlasēm un piecās pa sešām izlasēm. Pasaules kausa finālturnīram kvalificēsies desmit grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies desmit otro vietu ieguvējas un divas labākās UEFA Nāciju līgas komandas, kas apakšgrupās būs ārpus labāko divnieka.

Izslēgšanas turnīrā 12 izlases tiks sadalītas trīs "play-off" zaros, kur 2022. gada martā tiks noskaidrotas vēl trīs finālturnīra dalībnieces.

Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Katarā, un karsto laika apstākļu dēļ turnīrs tiks izspēlēts ziemā no 21. novembra līdz 18. decembrim.

Finālturnīrā bez mājinieces Kataras jau iekļuvusi Brazīlija, Vācija, Dānija, Beļģija, Francija, Horvātija, Serbija un Spānija.

2022. gadā Katarā notiks pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā piedalīsies 32 komandas. 2026. gada turnīrā, kuru uzņems Kanāda, Meksika un ASV, piedalīsies 48 izlases.