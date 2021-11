Latvijas sieviešu basketbola izlase veiksmīgi iesāk Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīru

Latvijas izlasē "double-double", gūstot 24 punktus un izcīnot 11 atlēkušās bumbas, sakrāja Anete Šteinberga, bet 18 punktus un piecas rezultatīvas piespēles pievienoja Elīna Babkina. Kitija Laksa guva 16 punktus.

Savukārt mājinieču komandā ar 16 punktiem izcēlās Jardena Garzona, bet Īdena Rotberga guva 11 punktus.

Izraēlas basketbolistes pirmās izvirzījās vadībā, taču Anete Šteinberga, gūstot divus no trijiem soda metieniem, panāca 4:5. Kamēr latvietes nespēja realizēt metienus no spēles, izraēlietes bija panākušas sev astoņu punktu pārsvaru (12:4) un Gundaram Vētram nācās pieprasīt minūtes pārtraukumu. Latvijas basketbolistes pirmajā ceturtdaļā guva tikai divus no 18 metieniem no spēles, kā rezultātā otro ceturtdaļu sāka ar 14 punktu deficītu.

Otro ceturtdaļu latvietes sāka ar precīzu Šteinbergas caurgājienu un Elīnas Babkinas tālmetienu (12:22). Ceturtdaļas vidusdaļā Kitija Laksa realizēja tālmetienu un precīza atkal bija Šteinberga, samazinot deficītu līdz četriem punktiem. Trīs minūtes un 24 sekundes līdz pirmā puslaika beigām pēc Laksas precīza tālmetiena no stūra Latvijas valstsvienība pirmo reizi spēlē izvirzījās vadībā ar 26:24.

Lai arī Latvijas basketbolistes agresīvi spēlēja aizsardzība, izraēlietes ar diviem precīziem tālmetieniem atkal izvirzījās vadībā (30:26), taču Šteinberga divas reizes tika pie iespējas mest soda metienus un izlīdzināja rezultātu - 30:30. Uzbrukuma pēdējās sekundēs mājinieču labā sarežģītu metienu realizēja Īdena Rotberga.

Otrā puslaika sākumā Latvija atkal izvirzījās vadībā (34:32), precīzām esot Laksai un Šteinbergai. Savukārt +7 panāca Babkina, veiksmīgi tiekot līdz groza apakšai un pēc tam arī realizējot tālmetienu. Šoreiz Izraēlas valstsvienība pieprasīja minūtes pārtraukumu, taču, tas nemainīja spēles gaitu. Vēl tālmetienu un nākamajā uzbrukumā divus soda metienus guva Babkina - jau 46:34. Līdz trešdaļas beigām latvietes saglabāja sešu punktu pārsvaru.

Noslēdzošo ceturtdaļu Latvijas izlase sāka ar veiksmīgu spēli aizsardzībā un precīzu Šteinbergas metienu (52:44). Vairākas kļūdas uzbrukumā pieļāva mājinieces, kas deva iespēju Latvijas basketbolistēm gūt ātrus punktus un panākt lielāko pārsvaru mačā līdz šīm (56:44).

Ceturtās ceturtdaļas izskaņā izraēlietes nepadevās un spēja samazināt starpību līdz pieciem punktiem. Divi Laksas tālmetieni ļāva atgūt desmit punktu pārsvaru (52:62). Spēles izskaņā divus soda metienus realizēja izraēlietes, taču tas tāpat ļāva latvietēm izcīnīt uzvaru ar sešu punktu pārsvaru.

Nākamo spēli pirmajā izlašu logā Latvijas basketbolistes aizvadīs svētdien, uzņemot Zviedrijas valstsvienību.

Kvalifikācijas turnīrā piedalās 38 komandas, kas ir sadalītas astoņās grupās pa četrām komandām un divās grupās pa trīs komandām. Grupās tiks izspēlēts divu apļu turnīrs, kurš paredz četras vai sešas spēles katrai komandai. Mači tiks aizvadīti trīs logos: 2021.gada 7.-15.novembrī, 2022.gada 20.-28.novembrī un 2023.gada 20.-28.februārī.

Finālturnīram kvalificēsies grupas uzvarētājas un četras labākās otro vietu ieguvējas. Izraēlas izlasei jau garantētas tiesības spēlēt finālturnīrā, kas 2023.gada septembrī notiks Slovēnijā un Izraēlā.

2021.gada čempionāta kvalifikācijā Latvijas valstsvienība grupā ierindojās otrajā vietā un, salīdzinot bilanci ar citu grupu otro vietu ieguvējām, palika viena punkta attālumā no iespējas spēlēt finālturnīrā.

Šogad notikušajā Eiropas čempionātā uzvaru izcīnīja Serbijas basketbolistes, finālā pieveicot Francijas valstsvienību.

Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidāšu saraksts:

Elīna Babkina (Ankaras "Cankaya Universitesi", Turcija), Ilze Jākobsone (Stambulas "Bešiktaš", Turcija), Vanesa Jasa, Ieva Pulvere, Luīze Sila, Aija Klakocka (visas - "TTT Rīga"), Māra Mote, Marta Leimane (abas - RSU), Kitija Laksa (Skio "Famila", Itālija), Paula Strautmane ("Cadi La Seu", Spānija), Karlīne Pilābere (Sanmartīno "Fila", Itālija), Aija Jurjāne (Ankaras "Botaš", Turcija), Anete Šteinberga (Stambulas "Galatasaray", Turcija).