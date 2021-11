Latvijas riteņbraucēji valstu vērtējumā BMX pasaules rangā ieņem sesto vietu

Otrdien atjaunotais rangs liecina, ka Latvija ar gada laikā nopelnītiem 1087 punktiem ieņem augsto sesto vietu, pateicoties galvenokārt Kristena Krīgera un Helvija Babra gūtajiem punktiem, kā arī Latvijas čempionam Rinaldam Jānim Kārkliņam.

Pirmajā vietā atrodas Francija (3235 punkti). Tai seko strauju progresu piedzīvojošā Šveice (2885) un Kolumbija (2807). Latvijai priekšā ir arī Nīderlande (1981), kā arī Itālija (1215). Savukārt aiz latviešiem atrodas varenā ASV (980) un Krievija (917).

Kopumā pie punktiem tikušas 40 valstis.

Individuālajā vērtējumā vīriešiem visaugstāk no latviešiem ir Krīgers, kurš ar 593 punktiem ieņem 18.vietu. Olimpietis Babris ar 434 punktiem ir 21.pozīcijā.

Līderis ir Eiropas čempions Arturs Pilārs no Francijas (1260 punkti), kuram seko šveicietis Simons Markvarts (1250) un vēl viens franču sportists Silvēns Andrē (1060). Aiz viņa ierindojas Alberto Karloss Ramiress no Kolumbijas (1055), Nīks Kimmans no Nīderlandes (1005) un vēl viens Kolumbijas braucējs Vensāns Pelluārs (992).

Pasaules kausa rangā pēc aizvadītajiem astoņiem posmiem Krīgers sasniedzis 14.vietu, kas ir labākais rezultāts sportista līdzšinējā karjerā. Babris, kurš Kolumbijā notikušajā posmā izcīnīja trešo vietu, kopvērtējumā ieņem 38.vietu.

Pasaules kausu ieguva Markvarts, kuram sekoja kolumbietis Ramiress un francūzis Žoriss Dodē.

Tikmēr sieviešu U-23 grupā Vineta Pētersone pēc divām otrajām vietām Pasaules kausa posmos pakāpusies uz piekto vietu.

Pētersone šogad startēja gan elites, gan arī U-23 grupā. Augstāk latviete atrodas U-23 grupā, kur Pasaules kausa Turcijas posmos viņai divas reizes izdevās izcīnīt otro vietu. Šajā vecuma grupā pasaules rangā Pētersonei ir piektā vieta (405 punkti), kamēr līdere ar 970 punktiem ir šveiciete Talija Burforda.

BMX riteņbraukšanas sacensību sezona ir noslēgusies.