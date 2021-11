Sācies tautas balsojums "Trīs zvaigžņu balvai 2021"

Balsojums vietnē Triszvaigznubalva.lv ilgs līdz 28.novembrim. Tā laikā ikvienam sporta līdzjutējam būs iespējas ar savu balsi vienu reizi dienā izteikt atbalstu 2021. gada nomināciju kandidātiem.

Kandidātus pirmajā kārtā izvirzīja plašs sporta sabiedrības un nozares profesionāļu loks, ieskaitot atzītās olimpiskās un neolimpiskās federācijas, sporta organizācijas un sporta žurnālistus. Saskaitot pirmajā kārtā iegūtās balsis, žūrija apstiprināja 11 nomināciju kandidātus, kas ir ieguvuši visvairāk balsu un tālāk tiek virzīti tautas balsojumam.

Uz gada sportista balvu pretendē Tokijas olimpisko spēļu bronzas medaļnieks svarcelšanā Artūrs Plēsnieks, olimpiskie čempioni 3x3 basketbolā Agnis Čavars un Kārlis Pauls Lasmanis, kā arī bokseris Mairis Briedis. Savukārt par gada sportistes balvu cīnīsies cīkstone Anastasija Grigorjeva, pludmales volejbolistes Anastasija Kravčenoka un Tīna Graudiņa, tenisiste Aļona Ostapenko un biatloniste Baiba Bendika.

Tikmēr uz gada paralimpiskā sportista balvu ir divi pretendenti - vieglatlētika Diāna Dadzīte un jātnieks Rihards Snikus. Šogad nākusi klāt jauna nominācija "Gada sportists tehniskajos sporta veidos" un tajā uz balvu pretendē spīdvejists Andžejs Ļebedevs, rallijkrosa pilots Jānis Baumanis, rallija pilots Mārtiņš Sesks un motokrosa braucējs Pauls Jonass.

Labākās sporta komandas individuālajos sporta veidos balvai izvirzīti olimpiskie čempioni 3x3 basketbolā, kamaniņu braukšanas divnieku ekipāža Andris Šics/Juris Šics, kā arī Olimpiādes pusfinālisti pludmales volejbolā Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs un Graudiņa/Kravčenoka.

Uz labākās gada sporta komandas balvu pretendē divas valstsvienības - Latvijas vīriešu hokeja izlase un Latvijas vīriešu volejbola izlase. Gada labākā trenera balvai izvirzīti trīs kandidāti - Plēsnieka un citu godalgoto svarcēlāju treneris Eduards Andruškevičs, Latvijas vīriešu hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš un 3x3 basketbola komandas vadītājs Raimonds Feldmanis.

Plēsnieks un 3x3 basketbola izlase izvirzīti arī nominācijā "Gada izrāviens sportā", kur konkurenci sastādīs smaiļotājs Roberts Akmens.

Gada sporta pašvaldības godu lūkos iegūt Liepājas pilsēta, Rīgas pilsēta vai Valmieras novada pašvaldība, bet par gada sporta federācijas nosaukumu cīnīsies basketbolu, hokeju un volejbolu pārraugošās organizācijas.

Gada notikuma sportā balvai izvirzīti trīs kandidāti - Japānā notikušās Tokijas olimpiskās spēles un tur izcīnītās 3x3 basketbolistu zelta medaļas, kā arī Rīgā rīkotais pasaules čempionāts hokejā.

"Trīs Zvaigžņu balvas" tautas balsojuma gala rezultātu veido līdzjutēju balsojums (50% no balsojuma), sporta organizāciju (LOK, LPK, LSFP, no katras trīs sportisti) nominēto sportistu (25% no balsojuma) un sporta žurnālistu (25% no balsojuma) balsojums.

Pērn par gada sportistu tika atzīts bokseris Mairis Briedis, bet sportisti - distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka.