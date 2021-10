Razmam zaudējums "World Series of Darts Finals" otrajā kārtā

Razma, kurš PDC rangā ieņem 52. vietu, piekāpās pasaules ranga 19. numuram anglim Mervinam Kingam ar 0-6.

No pirmās kārtas cīņas Latvijas šautriņu metējs bija atbrīvots.

Turnīram, kurā piedalās 24 spēlētāji, ir 300 000 Lielbritānijas mārciņu (355 tūkstoši eiro) liels balvu fonds, no kura 70 000 mārciņu (83 tūkstoši eiro) saņems uzvarētājs. Turnīrā piedalās 11 spēlētāji no Velsas, Skotijas un Anglijas, vēl septiņi spēlētāji no Nīderlandes.

Sacensībās ar pirmo numuru izlikts PDC ranga līderis Gervins Praiss no Velsas.