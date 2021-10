Šrēderam "pokers" Rīgas "Dinamo" sagrāvē Helsinkos

"Dinamo" piekāpās "Jokerit" ar 0:8 (0:3, 0:4, 0:1).

Tāpat kā iepriekšējā mačā ar Čerepovecas "Severstaļ", kad abi vārti tika zaudēti mazākumā, arī pirmie vārti Helsinkos krita pēc noraidījuma "Dinamo" rindās, 30 sekundes pēc spēles sākuma noteikumus pārkāpjot Rūdolfam Červenijam. Vairākuma laikā somi vārtus neguva, taču uzbrukums turpinājās, un astoņas sekundes pēc Červenija atgriešanās laukumā vārtus no vārtu priekšas iemeta Veli Mati Savinainens - 1:0 mājinieku labā.

2:0 "Jokerit" labā septītās minūtes izskaņā ar plaukstas metienu no labās laukuma puses vārtu augšējā stūrī panāca Džordans Šrēders.

Bija vārtu gūšanas momenti arī "Dinamo", taču 3:0 11.minūtē no zonas vidus panāca Davids Sklenička.

Uzreiz pēc tam Rīgas kluba vecākais treneris Valērijs Kuļibaba pieprasīja pārtraukumu.

27.minūtē no zilās līnijas ceturtos vārtus iemeta Tommi Kiviste. Latvijas komanda pieprasīja atkārtojumu, vai pirms vārtu gūšanas mājiniekiem nav bijusi aizmugure, taču somi zonā bija iegājuši noteikumu ietvaros. Rezultātā rezultāts kļuva 4:0, bet rīdziniekiem par nepamatotu atkārtojuma pieprasījumu tika piešķirtas divas soda minūtes. To laikā somi rezultāta starpību paaugstināja, no vārtu priekšas izceļoties Šrēderam, kurš guva savus otros vārtus spēlē.

Arī nākamie divi vārti tika gūti pēc rikošeta no viesu slidas, 35.minūtē "hat-trick" noformējot Šrēderam, bet pēc 57 sekundēm 7:0 panākot Kallem Kosilam.

Tikai pēc septītajiem zaudētajiem vārtiem Kuļibaba nolēma veikt vārtsarga maiņu, Juhana Matsona vietā laukumā dodoties Ērikam Vītolam.

57.minūtē pēc nerealizēta piektā vairākuma šajā spēlē rīdzinieki ielaida arī astotos vārtus, no gaisa vārtos trāpot ripu Šrēderam, pie kura vārtu priekšā atlēca ripa no rīdzinieku spēlētāja - 0:8.

Mājiniekiem Šrēders sakrāja piecus (4+1) rezultativitātes punktus, kamēr Braiens O'Nīls izcēlās ar četrām, bet Niklass Jensens - ar trijām rezultatīvām piespēlēm.

"Apsveicu "Jokerit" ar uzvaru. Pēdējā laika notikumi ir iespaidojuši komandu, tāpēc arī šāds rezultāts. Restartēsimies un iesim tālāk," kluba galveno treneri pēc mača citē "Dinamo" preses dienests.

Kopvērtējumā Rietumu grupā "Dinamo" ar izcīnītiem 20 punktiem 22 spēlēs ieņem desmito vietu. Savukārt Helsinku "Jokerit" atrodas Rietumu grupas otrajā vietā ar 31 izcīnīto punktu 22 spēlēs. Sanktpēterburgas SKA ir tikpat punktu, bet spēle rezervē.

Iepriekšējā mačā Rīgas komanda ar rezultātu 0:2 izbraukumā bija piekāpusies saviem tiešajiem konkurentiem cīņā par izslēgšanas spēlēm Čerepovecas "Severstaļ". Zaudējums Čerepovecā rīdziniekiem bija otrais pēc kārtas, pirms tam pēcspēles metienos piekāpjoties Magņitogorskas "Metallurg" ar 4:5.

Helsinku "Jokerit", tāpat kā Rīgas komanda, pēdējos divos mačos pirms svētdienas cīņas piedzīvoja zaudējumus, tostarp pēdējais zaudējums bija pret Magņitogorskas "Metallurg", arī ar rezultātu 4:5, taču Helsinku vienība piekāpās pagarinājumā.

Abas komandas savā starpā KHL līdz šim bija tikušās 25 reizes, septiņās cīņās uzvaru izcīnot Rīgas komandai.

Pēc šīs spēles rīdzinieki atgriezīsies mājās, lai aizvadītu sešu mājas spēļu sēriju. Pirmais mačs "Dinamo" Rīgā būs 27.oktobrī pret Sanktpēterburgas SKA.

Rīgas vienība šajā izbraukumā devās bez sava rezultatīvākā spēlētāja Nikolaja Jeļisejeva, kā arī vārtsarga Mateja Mahovska. Tāpat traumu dēļ Rīgā palika Aleksandrs Protapovičs un Frenks Korrādo.

"Dinamo" galvenā trenera pienākumus pilda Valērijs Kuļibaba, bet par asistentiem strādā Oļegs Orehovskis un Edgars Lūsiņš. Ģenerālmenedžera pienākumus pilda Edgars Buncis.

Rīdzinieki Gagarina kausā nav spēlējuši septiņas sezonas pēc kārtas, aizvadītajā sezonā paliekot pēdējā vietā līgā.