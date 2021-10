VIDEO: Porziņģim veiksmīgs sniegums iespaidīgā "Mavericks" uzvarā trešajā pārbaudes spēlē

Porziņģa pārstāvētā "Mavericks" viesos ar 127:59 (24:17, 37:13, 30:11, 36:18) uzvarēja Šarlotas "Hornets".

Lai gan Porziņģis zaudēja strīda bumbas izspēlē, viņš pēc atlēkušās bumbas iegūšanas ar precīzu trīspunktu metienu atklāja spēles rezultātu.

Liepājnieks spēlēja 22 minūtes un 36 sekundes, kuru laikā realizēja septiņus no desmit divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Tāpat Porziņģis izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, divreiz rezultatīvi piespēlēja, pārķēra divas bumbas, divas reizes pārkāpa noteikumus un iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+31).

"Mavericks" rindās ar 20 gūtiem punktiem rezultatīvākais bija Tims Hārdevejs juniors, bet 13 punktus guva Džeilens Bransons, 12 punktus sakrāja Sterlings Brauns, bet pa desmit punktiem - Mozess Brauns un Luka Dončičs, kurš laukumā bija nepilnas 26 minūtes, kas bija lielākais spēles laiks Dalasas vienības rindās.

Savukārt mājiniekiem 12 punktus guva Džeimss Buknaits, bet Kodijs Mārtins iekrāja 11 punktus.

"Mavericks" pēdējā pirmssezonas pārbaudes spēlē piektdien viesos tiksies ar Milvoki "Bucks" komandu.

Regulārais čempionāts sāksies 19.oktobrī.