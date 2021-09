Olimpiskā komiteja Latvijas komandas kopējo sniegumu Tokijā novērtē kā labu

Izpildkomitejas sēdē katra olimpiskā federācija iepazīstināja ar savu atlētu snieguma analīzi un pašnovērtējumu. Uzklausot federāciju pārstāvju ziņojumus, LOK Izpildkomiteja ir novērtējusi kopējo Latvijas sportistu sniegumu Tokijā kā labu.

LOK prezidents Žoržs Tikmers Tokijas olimpiskajās spēlēs Latvijas komandas sasniegto vērtēja sekojošo: "XXXII Olimpiādes spēlēs Tokijā Latvijas komanda ir parādījusi labu sniegumu, kas visiem atmiņā paliks ar olimpiskajai kustībai vēsturiskiem un neaizmirstamiem mirkļiem, ko mums ar savu izcilo sniegumu sagādāja 3x3 basketbola zelta komanda un svarcēlājs Artūrs Plēsnieks, izcīnot bronzas medaļu. Tajā pašā laikā ir sporta veidi, kam paškritiski jānovērtē sportistu sniegums Tokijā, meklējot cēloņus un likumsakarības ne īpaši veiksmīgiem atlētu startiem, kā piemēram, tenisā, vieglatlētikā, peldēšanā vai BMX. Tas ir svarīgi, lai objektīvi izsvērtu šo federāciju pārstāvēto sporta veida talantu potenciālu un nepieciešamos ieguldījumus tā attīstībai, gatavojoties jau nākamajām olimpiskajām spēlēm 2024. gadā Parīzē,” pauž LOK prezidents.





Lai pēc iespējas labāk sagatavotos nākamajām olimpiskajām spēlēm Parīzē 2024. gadā , LOK Izpildkomiteja pilnvarojusi LOK valdi izvērtēt iespēju palielināt finansējuma apjomu Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) Zelta sastāvā iekļautajiem sportistiem, motivējot gatavoties olimpiskajām spēlēm "Parīze2024", un nodrošināt vismaz vienu kvotu katrai vasaras individuālo olimpisko sporta veidu federācijai LOV Bronzas sastāvā, ka arī kopīgi ar sporta veidu federācijām pēc nepieciešamības sagatavot un iesniegt pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrijai tālākai virzībai Nacionālajā Sporta padomē tehniskā atbalsta programmas "Parīze2024" līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Tāpat tika uzdots vienkāršot aprēķina kārtību un saglabāt stabilu pabalstu sistēmu sportistiem un atbalsta personālam, iesaistot lēmumu sagatavošanā federāciju valdes, kā arī LOK valdei tika uzdots turpmāk nodrošināt finansējumu olimpiskajās spēlēs nepieciešamā starta ekipējuma iegādei.

Savukārt LOV Valdei ir jāpaplašina fizioterapijas un vispārējās fiziskās sagatavotības pakalpojumu pieejamība treniņu un sacensību laikā Latvijā un ārvalstīs LOV Zelta sastāva sportistiem, saskaņā ar LOV Konsultatīvajā padomē apstiprinātu plānu. Pievēršot īpašu uzmanību sportistu psiholoģiskajai sagatavotībai un noturībai, LOV ir uzdots sagatavot priekšlikumus atlētu psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanai, tai skaitā Covid-19 apstākļos, izskatot iespēju piesaistīt šim mērķim ārpakalpojumu un informējot par šo iespēju LOV sportistus un to atbalsta personālu.

Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta institucionālie partneri – LR Izglītības un zinātnes ministrija un AS “Latvijas Valsts meži”; LOK Zelta partneri – SIA “Rimi Latvija” un AS “LNK Industries”; Komanda Latvija partneri – SIA “Circle K Latvia”, SIA “DHL Latvia”, uzņēmumu grupa “A.C.B.” un kompānija “OTCF” ( zīmols 4F ), kā arī LOK informatīvie partneri – SIA “Visual Media”, SIA “Izdevniecība “Rīgas Viļņi””, AS “Radio SWH” un “TV3 Group”.