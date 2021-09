Gulbis ATP rangā nemaina 193.vietu

Gulbis iepriekšējās divās nedēļās ATP apritē nespēlēja, bet šonedēļ piedalīsies "Challenger" turnīrā Francijā.

Tikmēr divu vietu kāpumu veicis Mārtiņš Podžus (464.), uzreiz par 59 pozīcijām atkāpies Roberts Štrombahs (729.), bet pārējie Latvijas tenisisti nedaudz uzlabojuši savas vietas rangā. Par vienu vietu uz augšu pakāpies Kārlis Ozoliņš (955.), bet par desmit pozīcijām - Artūrs Lazdiņš (dalīta 1591.vieta), un deviņām Jānis Podžus un Mārtiņš Rocēns (abiem - dalīta 1625.).

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līderis ir "US Open" finālists serbs Novaks Džokovičs, viņam seko ASV čempions Daņiils Medvedevs no Krievijas, grieķis Stefans Cicips, Aleksandrs Zverevs no Vācijas, krievu sportists Andrejs Rubļovs, spānis Rafaels Nadals, Mateo Beretīni no Itālijas, austrietis Dominiks Tīms, šveicietis Rodžers Federers un norvēģis Kaspers Rūds.

Aizvadītajā nedēļā notika divi "ATP Tour 250" Nursultanā un Marseļā. Nursultanā uzvarēja Dienvidkorejas tenisists Sunu Kvons, kurš par 25 vietām pakāpies uz 57.pozīciju, bet Marseļā titulu ieguva polis Huberts Hurkačs, kurš par pozīciju pacēlies uz 12.vietu.

Dubultspēļu rangā gandrīz visi Latvijas sportisti piedzīvojuši kāpumu, izņemot Štrombahu, kuram četru vietu kritums uz 556.pozīciju. Tikmēr pacēlušies ir M.Podžus (476.) - par vienu vietu, Gulbis - par sešām (799.), J.Podžus (966.) - par trīs, Ozoliņš (1175.) - 294, Lazdiņš (1395.) - par astoņām, Daniels Linkuns-Morozovs (1559.) - par astoņām un Rocēns (dalīta 2099.) - par 11 vietām.