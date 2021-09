Razma "Nordic Darts Masters" pirmajā kārtā uzvar ranga desmito numuru

Razma cīņā līdz uzvarētiem sešiem legiem ar rezultātu 6-4 pārspēja Anglijas šautriņu metēju Neitanu Espinolu.

Razma PDC rangā ieņem 52.vietu, bet viņa pretinieks ir desmitajā pozīcijā.

Latvijas šautriņu metējs šajā mačā panāca pirmo breiku, taču piektajā legā četras reizes netrāpīja dubultajā 20 punktu laukumā, kā dēļ pretinieks ar breiku punktu atguva un vēlāk panāca 3-3.

Ar vēl vienu breiku Razma panāca 5-3, taču sekojošajā legā netrāpīja vajadzīgajā laukumā piecas uzvaru nesošās šautriņas. Anglis punktu atguva, taču desmitajā legā Razma pielika punktu duelim - 6-4.

Otrajā kārtā Razma sestdien tiksies ar ranga trešo numuru nīderlandieti Mihaelu van Gervenu vai lietuvieti Darju Labanausku, kurš ir reitinga 39.pozīcijā.

Turnīram, kurā piedalās 16 spēlētāji, ir 60 000 Lielbritānijas mārciņu liels balvu fonds, no kura trešdaļu saņems uzvarētājs. Turnīrā piedalās astoņi spēlētāji no Baltijas valstu un Skandināvijas reģiona, kā arī astoņi šautriņu metēji no Velsas, Skotijas, Nīderlandes, Beļģijas un Anglijas. Sacensībās ar pirmo numuru izlikts PDC ranga līderis Gervins Praiss no Velsas.