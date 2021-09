Latviešu pārstāvētā "Kalev"/"Cramo" sasniedz Čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu; Strautiņam noslēdzas Itālijas Superkauss

"Kalev"/"Cramo" Tallinā ar rezultātu 86:69 (20:18, 22:9, 23:14, 21:28) pārspēja Portugāles klubu Lisabonas "Sporting".

Siliņš spēlēja 17 minūtes un deviņas sekundes, grozā raidot vienu no trim tālmetieniem, bet netrāpot savu vienīgo divpunktu metienu. Viņš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva piecas rezultatīvas piespēles un iekrāja 11 efektivitātes koeficienta punktus.

Vītola nebija Igaunijas komandas pieteikumā šai spēlei.

Talliniešiem ar 15 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām atzīmējās Kamari Mērfijs, bet pretiniekiem 26 punktus guva un septiņas bumbas zem groziem izcīnīja Travante Viljamss.

Trešdien kvalifikācijas C grupas pusfinālā tallinieši tiksies ar Melnkalnes klubu Baras "Mornar". Otrā pusfinālā spēkosies Lietuvas vienība Utenas "Juventus" un Vācijas komanda Bambergas "Brose".

Otrdien Mareka Mejera pārstāvētā Permas "Parma" D kvalifikācijas grupas pirmajā kārtā tiksies ar Elatas "Hapoel".

Pamatturnīrā spēlēs Latvijas čempione "VEF Rīga".

Maijā Ņižņijnovgorodā notikušajā finālastotnieka turnīrā triumfēja Spānijas klubs Burgosas "San Pablo", nosargājot pērn izcīnīto titulu.

2020./2021. gadā tika izspēlēta turnīra piektā sezona. Pirmajos trīs gados par čempioniem tika kronēti Tenerifes "Lenovo", Atēnu AEK un Boloņas "Segafredo Virtus" basketbolisti.

Tikmēr Latvijas basketbolista Artūra Strautiņa pārstāvētajai Itālijas A sērijas vienībai Redžo di Emīlijas "Unahotels" pirmdien Venēcijā neizdevās iekļūt Itālijas Superkausa izslēgšanas cīņās.

"Unahotels" izbraukumā ar 75:77 (18:16, 21:19, 17:27, 19:15) piekāpās Venēcijas "Umana Reyer".

Strautiņš laukumā atradās 25 minūtes un guva astoņus punktus, realizējot divus no pieciem divpunktu, vienu no pieciem trīspunktu un vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, viens bloķēts metiens, trīs piezīmes, četri izprovocēti pārkāpumi pretiniekam un +/- rādītājs +5.

Iepriekš A grupā, kurā spēlēja trīs komandas "Unahotels" mājās piekāpās venēciešiem ar 71:75, kā arī pārspēja Boloņas "Fortitudo" ar 80:67 un 78:66.

"Umana Reyer" ar četrām uzvarām tikpat spēlēs ieņēma pirmo vietu un ceturtdaļfinālā sestdien tiksies ar Pezaro "Carpegna Prosciutto". "Unahotels" ar divām uzvarām un "Fortitudo" bez uzvarām turnīrs jau beidzies.

Pusfināli Superkausam plānoti 20. septembrī, bet fināls - 21. septembrī.