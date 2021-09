KHL izmaksās Rīgas "Dinamo" nepilnus 17 miljonus rubļu

Līdzekļi, ko līga pagājušajā sezonā saņēma no televīzijas translāciju pārdošanas un komerctiesībām, ir 505,3 miljoni rubļu (5,875 miljoni eiro), ieskaitot PVN, kas ir rekords.

Rigas "Dinamo" no šīs summas pienākas 16 782 266 rubļi (195 123 eiro).

Šādu praksi - sadalīt ienākumus no televīzijas translācijas tiesību pārdošanas klubiem - KHL aizsāka 2014./2015.gada sezonā.

Aizvadītajā sezonā līga pārdeva televīzijas translācijas tiesības un derību tiesības 26 valstīm, ieskaitot Krieviju.

Iepriekšējā sezonā komandām tika piešķirti 466 460 927 rubļi (5 424 007 eiro).

Lielāko summu par pagājušo sezonu saņems Latvijas izlases bijušā galvenā trenera Boba Hārtlija vadītā Omskas "Avangard" - vairāk nekā 63,5 miljonus rubļu (0,74 miljoni eiro), bet vismazāk tiks Pekinas "Kuņluņ Red Star" - nedaudz vairāk par 8,5 miljoniem rubļu (98,84 tūkstoši eiro).

No līgas ienākumiem 80% tiek klubiem. 30% no šīs summas tiek sadalīti visām komandām līdzīgi, papildus maksājot par uzvaru pamatturnīrā, iekļūšanu izslēgšanas spēļu turnīrā, tā finālā un Gagarina kausa iegūšanu, bet 40% sadale ir atkarīga no katra kluba pieprasījuma televīzijas translācijās.

Klubi tiek aicināti izmantot no KHL saņemtos līdzekļus arēnu modernizācijai, kluba video sižetu radīšanai, kluba reklāmas kampaņām, kā aŗi citiem mērķiem.

Šobrīd "Dinamo" ar diviem punktiem piecās spēlēs ieņem pēdējo - 12. - vietu Rietumu grupā, visā līgā apsteidzot vien Habarovskas "Amur", kam ir viens punkts.

Rīgas "Dinamo" galvenais treneris šosezon ir krievu speciālists Sergejs Zubovs, bet viņam asistē Valērijs Kuļibaba, Oļegs Orehovskis un Edgars Lūsiņš. Ģenerālmenedžera pienākumus pilda Edgars Buncis.

Rīdzinieki Gagarina kausā nav spēlējuši septiņas sezonas pēc kārtas, aizvadītajā sezonā paliekot pēdējā vietā līgā.