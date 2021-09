Kēls pēc mača ar spēcīgo Vāciju: "Ja kaut kas ir jākritizē, tad tā, protams, ir servju uzņemšana"

Jau ziņots, ka Latvijas volejbolisti otrdien ar 1-3 (22:25, 19:25, 27:25, 17:25) piekāpās Vācijai.

"Savā komandā pozitīvais noteikti bija uzbrukums. Pretinieki ļoti spēcīgi servēja. Protams, var kritizēt mūs par to, ka pārāk daudz bumbu pēc mūsu servēm lidoja tribīnēs un pretējā tīkla pusē. Ar to es domāju to servju uzņemšanu, kuras lidoja spēlētājiem tieši virsū. Ja serves trāpīja pa konkrētu vietu laukumā vai lidoja tālāk no spēlētāja ķermeņa, tad ir grūti uzņemt. Tās, kas lidoja tieši virsū, varējām vairāk atstāt savā laukuma pusē," uzbrukumu pēc mača slavēja Kēls, atzīstot, ka servju uzņemšanā vācieši sagādāja lielas problēmas.

"Uzbrukumā pret divkāršu un trīskāršu bloku muļķīgu vai bezjēdzīgu darbību šodien tiešām bija ļoti maz. Ja spēlētājs kaut ko darīja, tas bija redzams - meklēja ar bumbu pirkstu galus, gribēja sist garām blokam vai kā citādi spēlēt. Ja tad gadījās kļūdīties vai pretinieks labi nospēlēja, kas par to? Īpaši to varēja redzēt trešā seta beigās, kad mums bija labs uzbrukums, taču vācieši aizsardzībā bumbas cēla augšā. Neko darīt. Kopumā esmu apmierināts, bet, ja kaut kas ir jākritizē, tad tā, protams, ir servju uzņemšana," piebilst Latvijas izlases treneris.

Viņš arī bija ļoti apmierināts ar laukumā bijušo volejbolistu cīņassparu un gatavību spēlei. Šoreiz cīņu pamatsastāvā pirmoreiz Tallinā sāka Kristaps Šmits, Edvarts Buivids un Gustavs Freimanis, gūstot attiecīgi 13, 19 un piecus punktus.

"Šodien šie spēlētāji, šī izlase spēlēja ar tādu noskaņojumu, kā bija jāspēlē mačos pret Horvātiju un Slovākiju. Šoreiz mēs varējām spēlēt brīvi, jo pretinieks bija ļoti spēcīgs, un droši vien tas palīdzēja. Šodien nospēlējām ļoti labi," salīdzinot ar divām iepriekšējām cīņām, apmierināts ar izlases sniegumu bija Kēls.

Nedaudz viņu pārsteidza, ka pret blokā meistarīgajiem garajiem vāciešiem izdevās nobloķēt pretiniekus vairāk, nekā tika bloķēti Latvijas spēlētāji. Latvijai padevās deviņi bloki, trīs sakrājot komandas kapteinim Tomam Švanam, bet vāciešiem - tikai četri.

"Tomēr mēs arī riskējām ar servi. Varbūt tā ir atbilde, kāpēc mēs tik daudz vāciešus nobloķējām. Protams, arī viņu servju uzņemšana nebija perfekta, kaut gan mūsu bija vēl sliktāka," šo paradoksu skaidro treneris.

Edvarts Buivids otrdien kļuva par spēles rezultatīvāko dalībnieku, uzsverot, ka izbaudījis to un priecājies par katru iegūto punktu pret 2017. gada Eiropas vicečempioniem.

"Diagonālais spēlētājs Linuss Vēbers, kurš guva 18 punktus, sagādāja mums vislielākās problēmas. Pirmajā setā viņš daudz punktu guva uzbrukumā, pēc tam viņam cēla mazāk, bet uzservēja viņš ļoti spēcīgi, kā dēļ gandrīz zaudējām trešo setu," par lielāko biedu pretinieku komandā saka 27 gadus vecais otrā tempa uzbrucējs.

Arī viņš atzīst, ka, lai pacīnītos līdzvērtīgi, pietrūka labākas servju uzņemšanas.

"Otrajā spēles daļā laukumā Vācijai nāca arī otrā tempa uzbrucējs Morics Karliceks, kurš arī jaudīgi uzservēja. Viņiem serves ir spēcīgas un stabilas, viņi maz kļūdās. Pie servju uzņemšanas mums ir jāstrādā, jāstrādā un jāstrādā. Mums ir jauna komanda, kas var progresēt, un domāju, ka mums šis nebūs vienīgais finālturnīrs," saka Buivids.

Jau ziņots, ka Horvātija trešdien atspēlējās no divu setu deficīta un ar 3-2 (20:25, 22:25, 25:18, 26:24, 15:9) uzvarēja Igauniju, kurai arī palikušas vien vairs tikai teorētiskas izredzes doties uz izslēgšanas spēlēm Čehijas pilsētā Ostravā, jo pēdējā mačā, tāpat kā Latvijai, jātiekas ar Franciju.

Latvija D grupā pēc trešdienas spēlēm atkāpusies uz ceturto vietu.

D grupā pa deviņiem punktiem ir trīs spēles aizvadījušajai Francijai un četrus mačus nospēlējušajai Vācijai. Horvātijai tagad četros mačos ir divas uzvaras un četri punkti, kas to izvirza trešajā vietā. Pieci punkti četrās cīņās ir Latvijai, trīs punktus trīs spēlēs guvusi Slovākija, bet divi punkti četrās cīņā ir Igaunijai.

Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras grupas četras labākās komandas.