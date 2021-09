Baltkrievijas hokejistu nožēlojamā pazemība diktatora priekšā. Baltkrievu volejbolistam Artūram Ūdrim tas ir pretīgi

Baltkrievijas hokeja izlases pazemīgais apsveikums Lukašenko dzimšanas dienā:

Tautas valodā runājot, Baltkrievijas hokejistu pielīšanu Lukašenko varētu raksturot tā, ka viņi Lukašenko “laizīja vienu vietu”. Par to skarbu kritiku izteicis 211 cetimetrus garais latviešu izcelsmes Baltkrievijas volejbolists Artūrs Ūdris, kurš vēl pērn Baltkrievijas godu aizstāvēja tās nacionālajā izlasē, tagad emigrējis uz Grieķiju un spēlēs šīs valsts klubā PAOK. Ūdris iepriekšējās sezonās spēlējis tādās volejbola lielvalstīs kā Francijā, Polijā un Krievijā, bet leģionāra maizē paguvis iemēģināt veiksmi pat Ķīnā un Dienvidkorejā.

1990. gadā dzimušais Ūdris, kurš pēc vecāku šķiršanās kopā ar māti pārcēlās no Latvijas uz dzīvi Baltkrievijā, ziņu kanālam “Current Times” teica, ka viņam ir pretīgi noskatīties kā baltkrievu hokejisti tagad no Lukašenko vēlas izlūgties “kaut kādu piedošanu”. Jāteic, ka Ūdris kopš pagājušā gada augusta, kad tika pasludināta Lukašenko “uzvara” prezidenta vēlēšanās, ir nostājies režīma pretinieku pusē un bija viens no Baltkrievijas sportistu protesta akciju līderiem.

Aleksandrs Lukašenko draud futbolistu un hokejistu sievām ar pāraudzināšanas darbiem:

Baltkrievijas hokeja izlase, kas ne jau pirmo gadu par saviem zaudējumiem izpelnās Lukašenko niknumu, 29. augustā, ar 2:1 zaudējot Slovākijas izlasei, neieguva ceļazīmi uz Pekinas ziemas olimpiskajām spēlēm.

Lukašenko pēdējās dienās vairākkārtīgi savu dusmu zibeņus raidījis hokeja un arī futbola izlases spēlētāju virzienā (pirms dažām dienām Baltkrievijas futbola izlase Pasaules kausa kvalifikācijas turnīrā ar 0:1 zaudēja Čehijai).

Jaunā Minskas futbola stadiona “Minsk Juni” atklāšanas ceremonijā Lukašenko klāstīja, ka viņam kauns skatīties, kā “futbola un hokeja laukumos ākstās mūsu sportisti”. Savukārt futbola funkcionāri solīja izlases spēlētājiem nogriezt algas no 4000-5000 ASV dolāriem (3435-4295 eiro) līdz ne vairāk kā 8000 baltkrievu rubļiem (2926 eiro).

Vēl niknāks pret spēlētājiem Lukašenko bija pagājušā mēneša beigās, kad Gomeļas apgabala Pjetrikavas pilsētā tikās ar minerālmēslu ražošanas koncerna “Belaruskalij” darbiniekiem, kad tur atklāja jaunu ražošanas kombinātu. Viņš ar nicinošu smaidu sejā teica, ka futbolistu un hokejistu sievas to tik vien darot kā “sēž aifonos un karo pret valsti”. Bet visiem esot jāstrādā – lai sportistu sievas ņemot rokā slotas un ejot slaucīt “Balaruskalij” pagalmu!

Latviešu izcelsmes Baltkrievijas volejbola izlases spēlētājs Artūrs Ūdris, kurš nu emigrējis uz Grieķiju, teic, ka viņam pretīgi vērot Baltkrievijas hokeja izlases spēlētāju klanīšanos Aleksandra Lukašenko priekšā. (Foto: Vida Press)

Pēc šiem uzbrukumiem sportistiem Baltkrievijas hokeja spēlētāji rātni miera stājā sarindojās ģērbtuvē (cits uzvalkā, cits sporta formā, cits ar kailu torsu) un sveica Lukašenko dzimšanas dienā. Apsveikuma vārdus izrunāja uzbrucējs Andrejs Stass, kurš starp citu ir arī Krievijas pilsonis:

“Aleksandr Grigorjevič, Baltkrievijas hokeja izlases vārdā es vēlos jūs apsveikt dzimšanas dienā. Vēlu jums visu to labāko. Pirmkārt, labu veselību jums, jūsu mīļajiem un jūsu ģimenei.

56 Foto Putins un Lukašenko uz Soču olimpiskās arēnas ledus +52 Skatīties vairāk

Es vēlos pateikt milzīgu paldies par jūsu atbalstu: mēs jūtam, ko jūs darāt mūsu labā. Diemžēl uzdevumu neizdevās izpildīt, taču esmu pārliecināts, ka šis turnīrs mums nāks par labu un esam spēruši soli uz priekšu. Ticu, ka Baltkrievijas hokejs attīstīsies un viss kļūs tikai labāk un labāk. Vēlreiz daudz laimes dzimšanas dienā! Visu to labāko!”

Jāteic, ka šajā video, kurā redzams, kā sportisti ar tikko nopērta nerātna puikas izteiksmi sejā, priekšplānā stāv naturalizētie leģionāri, kuriem pēc būtības Lukašenko priekšā nebūtu jākrīt uz ceļiem – kanādieši Džefs Plats un Kreigs Vudkrofts, kā arī amerikānis Šeins Prinss un krievs Vladislavs Kodola.

Baltkrievu volejbolists Ūdris, kurš šo hokejistu pielīšanu diktatoram salīdzinājis ar situāciju Ziemeļkorejā, kuras sportisti, lai arī cik lielā mērā neizdabātu un nepielīstu “nācijas saulei” Kimam Čenunam, nespēj uzlabot savus sportiskos sniegumus, teicis:

Situācija Baltkrievijas sportā ("Current Times" ziņu izlaidums, no 34:26 min.):

“Esmu pārliecināts, ka sportistu, kuri atbalsta režīmu, neveiksmes saistītas ar psiholoģisko spiedienu uz viņiem. Ierēdņi viņiem pastāvīgi atkārtoja, ka viņiem ir jāstartē maksimāli labi, lai parādītu, ka Lukašenko ir labākais no labākajiem. Un tas viss, protams, nevarēja neietekmēt sniegumu. Varbūt ir arī citi iemesli, bet man acīmredzamākais neveiksmes iemesls ir varas iestāžu spiediens.

Esmu pārliecināts, ka tad, ja hokejistiem arī turpmāk tiks lūgts piedalīties “Yabatek” (Lukašenko atbalsta) pasākumos, viņi noteikti uz tiem dosies. Būtībā spēlētāji centīsies biežāk izrādīt savu lojalitāti Lukašenko, lai paliktu savās vietās un spēlētu. Un patiesībā viņiem vairs nebūs izvēles. Un, objektīvi, kurš piekristu brīvprātīgi piedalīties šāda video ierakstīšanā? Tātad hokejisti atkal un atkal piedalīsies pasākumos režīma atbalstam.

Saistītās ziņas Lukašenko: Uz ledus nav vīrusu Baltkrievija nolēmusi atriebties hokeja pasaules čempionāta atbalstītājiem Lukašenko Baltkrievijas hokejistu sniegumu sauc par pretīgu un kaunpilnu

Daudzi sportisti pakļaujas režīmam, nevis naudas un iespējas saglabāt darbu dēļ. Viņi vienkārši ir pieraduši šādi dzīvot. Es jau sen pārtraucu visus kontaktus ar šādiem cilvēkiem, es nevēlos ar viņiem kontaktēties”.

Baltkrievijas hokeja izlases uzbrucējs Andrejs Stass, kurš ikdienā spēlē Boba Hārtlija trenētajā KHL čempionvienībā Omskas "Avangard", ne tikai Aleksandru Lukašenko pazemīgi apsveicis dzimšanas dienā, bet arī visas komandas vārdā izteicis nožēlu, ka sportisti nav spējuši uzvarēt pretiniekus. (Foto: Vida Press)