Mūze met tālāk par 63 metriem un izcīna otro vietu prestižās sacensībās Itālijā

Mūzei konkurenci labi zināmajās sacensībās sastādīja desmit šķēpmetējas, kuru vidū bija pasaules rekorda īpašniece no Čehijas Barbora Špotakova, ASV rekordiste Megija Malone, Lietuvas rekordiste Liveta Jasunaite, sezonas vicelīdere Kristīne Husonga no Vācijas, kā arī Tokijas olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvēja no Austrālijas Kelsija Lī Bārbere.

Latvijas šķēpmetējai labākais metiens padevās ceturtajā mēģinājumā, kad šķēps atdūrās uz 63,42 metru atzīmes. Sacensības viņa sāka ar 56,16 metru tālu raidījumu, bet pēc tam sekoja 60,19 un 61,23 metrus tāli raidījumi. Piektajā mēģinājumā viņa palika bez rezultāta.

Sestajam mēģinājumam kvalificējās tikai trīs labākās šķēpmetējas, starp kurām bija Mūze, Husonga un Nikola Ogorodņikova no Čehijas.

Mūze aizmeta 57,44 metrus, un savu rezultātu neuzlaboja arī pārējās konkurentes. Ar 66,06 metrus tālu metienu uzvaru izcīnīja Husonga, bet bronzas medaļa Ogorodņikovai - 60,87 metri.

Latvijas šķēpmetēja pēdējo reizi 60 metru atzīmi pārvarēja 15.jūnija sacensībās Kladno. Itālijā sasniegtais rezultāts Mūzei šosezon ir otrs labākais, jo Jāņa Lūša kausā šķēpu izdevās aizmest 64,81 metru tālu.

Mūze šosezon Dimanta līgā piedalījusies divos posmos un ar iekrātiem pieciem punktiem kopvērtējumā ieņem astoto vietu.

Dimanta līgas nākamais posms piektdien paredzēts Briselē, bet finālsacensības 8. un 9.septembrī gaidāmas Cīrihē.

Sacensības Itālijā norisinājās jau 57. reizi.