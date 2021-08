Jānis Blūms skaidro, ko darīs pēc basketbolista karjeras beigām

Jau ziņots, ka Basketbolists Jānis Blūms nolēmis noslēgt profesionāļa gaitas, vēsta ieraksts "Instagram" kontā.

"Karjeras beigas brieda jau ilgāku laiku, tomēr līdz augusta beigām vēl iekšā bija cerību, ka kaut kur ārzemēs izdosies noslēgt līgumu. Covid-19 pandēmijas dēļ situācija tirgū ir mainījusies - pieaugusi konkurence. Līdz ar to 39 gadus vecam basketbolistam no Latvijas noslēgt jaunu līgumu ir visai grūti," vienu no iemesliem, kāpēc nosvēries par labu karjeras beigšanai, min Blūms.

"Man tomēr ir pieklājīgs vecums un iekrāta pieredze. Pienāk brīdis, kad jāizšķiras, vai nu tu noturi savu latiņu, vai tu ej zemāk. Es zemāk nevēlējos iet," izvēli skaidro pieredzes bagātais spēlētājs. "Vai nu es spēlēju augstā līmenī, kur esmu radis spēlēt, vai labāk beidzu [karjeru]."

Blūms skaidro, ka sevi trenera ampluā pagaidām nespēj iedomāties, bet ir vēlme palikt basketbola tuvumā.

"Esmu vienojies ar "VEF Rīga". Būšu viens no funkcionāriem jeb strādāšu kluba vadībā," nākotnes plānus atklāj Blūms. "Cerams, ka ar savu padomu varēšu palīdzēt "vefam"."

"Man patīk sarunāt lietas, piemēram, ar pretinieku komandu vai saviem spēlētājiem," ar smaidu sejā saka Blūms. "Caur "vefu" ir izgājuši daudzi Latvijas spēlētāji, tāpēc jāpalīdz, lai komanda turpina augt."

"Rīta panorāma" raidījumā tika atskaņoti citu Latvijā labi zināmu sporta personību apsveikumi Blūmam. Viņu starpā bija Kaspars Stupelis, Edgars Točs, Kaspars Kambala, Kārlis Pauls Lasmanis, Kristaps Janičenoks un Dairis Bertāns.

Blūms neslēpa, ka pirmdien, kad paziņojis par karjeras beigām, "telefons bija karsts".

Karjeras laikā Blūma viena no augstākajām virsotnēm bija spēlēšana Atēnu "Panathinaikos" komandā. Basketbolists aizvien šo laiku atminas ar pozitīvām emocijām.

"Uzskatu, ka Eiropā basketbolā ir kādi pieci vai seši grandi. Starp viņiem ir Maskavas CSKA, [Pirejas] "Olympiacos", "Panathinaikos", Madrides "Real" un "Barcelona". Varbūt vēl Telavivas "Maccabi". Bija fantastiski tur nospēlēt kaut vai vienu sezonu, lai redzētu, kā lietas notiek lielajās komandās," karjeras spilgtākos mirkļus atminas Blūms.

"No tā laika daudz mācījos. Pieļauju, ka šīs zināšanas man palīdzēs nākotnē, strādājot savā klubā," pārliecināts ir Blūms.

Karjeras laikā Blūms vienmēr centās būt atvērts arī pret līdzjutējiem. Viņš spekulē, ka, iespējams, tieši tāpēc viņu aizvien atminas Itālijā, Spānijā un citviet pasaulē, kur izdevies uzspēlēt.

"Vakar [pirmdien] bija patīkami saņemt apsveikumus no Atēnām, Spānijas vai VTB līgas. Daudzām komandām," atklāj bijušais izlases kapteinis, kurš savu atvadu spēli plāno dzimtajā pilsētā Saldū.

"Atvadu spēle noteikti būs, to esmu apsolījis. Nezinu kādā formātā un pret ko spēlēsim, to laiks parādīs," min Blūms. "Runājot par Latvijas izlasi, vajadzēja nospēlēt vienu maču "Arēnā Rīga" pret Bulgāriju. Tad būtu izcilas atvadas."

Pagājušajā gada jūlijā Blūms atgriezās sev zināmajā Itālijas A sērijas vienībā Redžo di Emīlijas "Unahotels". Komanda ar Blūmu līgumsaistības pārtrauca pagājušā gada decembra vidū.

38 gadus vecais Blūms aizvadītajā sezonā Itālijas A sērijā piedalījās četros mačos, kuros vidēji 7,5 minūtēs guva 1,5 punktus.

Blūms februārī bija apņēmies palīdzēt Latvijas izlasei 2022.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs, taču galvenais treneris Roberts Štelmahers viņu neiekļāva kandidātu sarakstā.

2019./20.gada sezonā Blūms atgriezās "VEF Rīga" sastāvā un 20 Latvijas-Igaunijas čempionāta spēlēs vidēji laukumā pavadīja 20,1 minūti, to laikā caurmērā gūstot 10,4 punktus. Tāpat viņš vidēji mačā izcīnīja 1,5 atlēkušās bumbas un atdeva 2,2 rezultatīvas piespēles.

Savukārt FIBA Čempionu līgā 39 gadus vecais basketbolists 11 spēlēs caurmērā izcēlās ar 9,4 punktiem, 1,8 atlēkušajām bumbām un 1,5 rezultatīvām piespēlēm.

"VEF Rīga" ar Blūmu sastāvā 2019./20.gada sezonā arī tika atzīta par Latvijas Basketbola līgas uzvarētāju.

Vēl pirms atgriešanās Rīgā Blūms sezonu nospēlēja Krievijas klubā Permas "Parma".

2015./16.gada sezonā Blūms pārstāvēja Itālijas A sērijas klubu Avelīno "Sidigas", bet traumas dēļ vietējā čempionātā aizvadīja tikai deviņas spēles. Vēl pirms tam viņš spēlēja spēcīgajā Grieķijas vienībā Atēnu "Panathinaikos".

Karjeras laikā Blūms spēlējis arī Latvijas klubos "Brocēni", "Skonto" un "Ventspils", divas reizes kļūstot par valsts čempionu, kā arī Vloclavekas "Anwil" komandā no Polijas, Lietuvas vienībā Viļņas "Lietuvos rytas", Itālijas klubā Neapoles "Eldo", Spānijas vienībā Bilbao "Basket", kā arī Kazahstānas čempionē "Astana".

Latvijas izlases kapteinis valstsvienības sastāvā piedalījies sešos Eiropas čempionātos, kopumā laukumā izejot 170 spēlēs.