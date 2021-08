Ernests Gulbis ATP rangā noslīdējis līdz trešajam simtam

Sestdien Gulbis ASV piedzīvoja neveiksmi "US Open" kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Turnīrā nopelnītie 16 ranga punkti šonedēļ vēl netiek ņemti vērā. Tenisists zaudējis desmit vietas un ieņem 205. pozīciju.

Gulbis ATP rangā ārpus Top200 pēdējo reizi bija pagājušā gada februārī, ka ieņēma 220. vietu.

Četras vietas zaudējuši Mārtiņš Podžus (480.) un Kārlis Ozoliņš (945.), bet 11 pozīcijas zemāk noslīdējuši Artūrs Lazdiņš, Jānis Podžus un Mārtiņš Rocēns (visi - dalīta 1644.).

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līderis ir serbs Novaks Džokovičs, viņam seko Daniils Medvedevs no Krievijas, grieķis Stefans Cicips, Aleksandrs Zverevs no Vācijas, spānis Rafaels Nadals, austrietis Dominiks Tīms, Andrejs Rubļovs no Krievijas, Mateo Beretīni no Itālijas, šveicietis Rodžers Federers un Deniss Šapovalovs no Kanādas, kurš noslēdz vadošo desmitnieku.

Aizvadītās nedēļas nogalē ASV Vinstonas-Seilemas "ATP 250" raudzes turnīra finālā baltkrievs Iļja Ivaška ar 6-0, 6-2 uzvarēja Zviedrijas pārstāvi Mikaelu Imeru.

Dubultspēļu rangā Latvijas tenisistiem mainīgas sekmes. M.Podžus zaudējis vienu vietu (478.), bet Gulbis pakāpies par vietu (822.). Trīs pozīcijas zemāk noslīdējis J.Podžus (989.), Lazdiņam astoņu vietu kritums (1429.), kamēr Ozoliņš ieguvis 410 pozīcijas - 1486. Daniels Linkuns-Morozovs zaudējis septiņas vietas (dalīta 1580.), bet Rocēns - 11 (dalīta 2121.).

Tikmēr Latvijas vadošās sieviešu tenisistes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova, kā arī lērums citu spēlētāju pirmdien atjaunotajā WTA rangā zaudējušas savas pozīcijas.

Salīdzinot ar iepriekšējās nedēļas rangu, Ostapenko zaudējusi vienu pozīciju un ieņem 30. vietu. Aizpagājušajā nedēļā viņa aizkļuva līdz Sinsinati "WTA 1000" turnīra trešajai kārtai.

Sevastova rangā zaudējusi divas un ieņem 65. pozīciju. Sinsinati viņa guva traumu kvalifikācijas pirmās kārtas mačā.

Otrdien abas tenisistes sāks dalību sezonas pēdējā "Grand Slam" turnīrā "US Open".

Labāk nav klājies arī pārējām Latvijas pārstāvēm. Diāna Marcinkēviča atkāpusies par četrām vietām (314.), Danielai Vismanei 11 pozīciju kritums (370.), bet Kamilla Bartone zaudējusi piecas vietas (400.). Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) rīkotajos turnīros pēdējā laikā veiksmīgi startējošā Darja Semeņistaja atkāpusies par vietu (735.), Sabīne Rutlauka par piecām (899.), Margarita Ignatjeva par trim (981.), piecas pozīcijas zaudējusi Patrīcija Špaka (1056.), Elza Tomase - četras vietas (1160.), bet Anna Ozerova trīs - 1403.

Vadošajā desmitniekā nelielas izmaiņas notikušas viducī. Līdere aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, viņai seko Arina Sabaļenka no Baltkrievijas, japāniete Naomi Osaka, čehiete Karolīna Plīškova un Eļina Svitoļina no Ukrainas, kura pakāpusies par vietu. Uz sesto pozīciju noslīdējusi amerikāniete Sofija Kenina, septītā ir Bjanka Andresku no Kanādas, tālāk seko Iga Švjonteka no Polijas, čehiete Barbora Krejčikova, bet desmitnieku noslēdz Garvinje Mugursa no Spānijas.

Aizvadītās nedēļas nogalē Klīvlendā "WTA 250" raudzes turnīra finālā Igaunijas pārstāve Anete Kontaveita ar 7-6 (7:5), 6-4 uzvarēja rumānieti Irinu Begu, bet Čikāgā šādas pašas raudzes turnīra finālā Svitoļina ar 7-5, 6-4 pārspēja francūzieti Alizē Kornē.

Dubultspēļu rangā Ostapenko aizvien ieņem 23.vietu, bet Sevastova zaudējusi divas pozīcijas un ir 204. Divas vietas zaudējusi arī Marcinkēviča (311.) un Vismane (430.), Bartone atkāpusies par pozīciju (716.), savukārt Semeņistaja pacēlusies par 25 vietām (766.). Ignatjevai divu pozīciju kritums (917.), Špakai trīs (962.), bet Rutlauka zaudējusi vienu vietu (1608.).