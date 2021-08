Bendikai PČ vasaras biatlonā desmitā vieta iedzīšanā, Slotiņam 19.vieta

Bendika sacensības beidza ar pieciem "pūdeļiem", pa vienam pirmajā trijās šaušanās divus pievienojot pēdējā ugunslīnijā. Viņa no uzvarētājas mājinieces Mārketas Davidovas, kura šautuvē kļūdījās trīsreiz, atpalika 55,9 sekundes.

Otra Latvijas pārstāve Annija Keita Sabule ar četrām kļūdām šaušanā ierindojās 32.vietā. Viņa no Davidovas atpalika trīs minūtes un 21,1 sekundi.

Sudraba medaļu 42 sportistu konkurencē nopelnīja Jūlija Džima no Ukrainas, kura sašāva 19 no 20 mērķiem, no uzvarētājas atpaliekot par 0,8 sekundēm. Trešā bija Krievijas Biatlonistu savienības (SBR) pārstāve Tamāra Derbušova, kura ne reizi nekļūdījās šaušanā un no uzvarētājas atpalika 8,4 sekundes.

Vīriešu sacensībās Slotiņš pirmajās divās šautuvēs nopelnīja pa vienam soda aplim, bet pēdējās divās - pa diviem. Tomēr ar piekto ātrāko soli distancē viņš nodrošināja 19.vietu, uzvarētājam mājiniekam Mihalam Krčmaram, kurš šautuvē bija precīzs 19 no 20 šāvieniem, zaudējot minūti un 13,7 sekundes.

22.vietā finišēja Patrijuks, kurš arī sešreiz kļūdījās šaušanā un no Krčmara atpalika minūti un 22,9 sekundes, bet 31.vietā - Edgars Mise, kurš ar pieciem "pūdeļiem" no uzvarētāja atpalika par trim minūtēm un 9,4 sekundēm.

Otro vietu 51 sportista konkurencē izcīnīja beļģis Florāns Klods, kurš ar četrām kļūdām šautuvē no Krčmara atpalika par 15,7 sekundēm. Trešais 0,2 sekundes aiz Kloda finišēja SBR pārstāvis Jaroslavs Kostjukovs, kurš šautuvē kļūdījās vienreiz.

Jau ziņots, ka svētdien 7,5 kilometru iedzīšanā juniorēm Sanita Buliņa izcīnīja jau savu trešo medaļu trijās sacensībās Novo Mesto pēc sudraba supersprintā un sprintā.

Buliņas māsa Sandra ierindojās 27.vietā.

Junioru ieskaitē vīriešiem Latvijas biatlonists Matjuhins desmit kilometru iedzīšanā ierindojās 12.vietā, bet Renārs Birkentāls finišēja 20.vietā.