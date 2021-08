Latvijas čempionāta motokrosā uzvar Toms Macuks

Sacensību organizators darīja visu, kas bija viņa spēkos, lai pēc iespējas nodrošinātu labākus apstākļus trasē, taču lietus darīja savu. Neskatoties uz to, kopumā sacensības bija izdevušās un Latvijas čempionāta pirmais posms veiksmīgi aizvadīts.

Foto: Publicitātes

MX1 klases uzvarētājs Toms Macuks (“Rodeo” MX) pastāstīja, ka kvalifikācijas brauciens notika salīdzinoši labā trasē. “Naktī uz svētdienu lija spēcīgs lietus, bet organizators bija labi sagatavojis trasi un kvalifikācijā pat īpaši nebija dubļi. Uzrādīju ātrāko apļa laiku, jutos labi, “ stāsta sportists. Pirms pirmā brauciena sākās lietus un trase bija ļoti dubļaina. “Startā aizbraucu otrais, aiz Kārļa Sabuļa (MX “Moduls”). Bija viena ātrākā līnija trasē, pa kuru varēja pabraukt. Nebija iespējas Kārli apdzīt. Biju noņēmis brilles, varēju piebraukt viņam aizmugurē un veikt pāris “uzbrukumus”. Viņš pats pieļāva dažas kļūdas, līkumā iesprūda, tāpēc sanāca Kārli Sabuli apdzīt un uzvarēt pirmo braucienu,” stāsta Toms. Pēc pirmā brauciena, sportista motociklam vajadzēja uzlikt filtra kastes vāku bez caurumiem. “To es izdarīju tieši pie starta barjeras, kad jau stāvēju uz starta. Tas nav atļauts, bet riskēju un nomainīju. Protams, tiesnesis to redzēja un pēc brauciena par to saņēmu 30 sekunžu sodu, tāpēc paliku otrais. Otrajā braucienā startā aizbraucu kā ceturtais. Salīdzinoši ātri apdzinu priekšā braucošos. Noķēru arī Kārli, sāku viņam “uzbrukt” un vietā, kur biju izdomājis viņu dzīt, viņš pieļāva kļūdu - apgāzās un otro braucienu uzvarēju. Viss, ko varēju, to vinnēju, gan kvalifikāciju, gan abus braucienus. Ātrums ir atgriezies. Jūtos labi. Kopumā viss bija ļoti labi. Tiekamies Apē!” tā Toms Macuks.

Foto: Publicitātes

B/V Open klases uzvarētāji beļģijas sportists Kristofs Santermans un Elvijs Mucenieks (“Rambas R”) Alojā, par spīti sliktajiem laikapstākļiem, uzrādīja ļoti labu rezultātu trasē. Sarunā ar pieredzējušo balkusvāģu kantētāju, Elviju Mucenieku, viņš atzina, ka “pasākums bija ideāls, atmosfēra lieliska. Pēc garāka pārtraukuma atkal varējām startēt. Nebiju Latvijā sen startējis.” Sportists 10 gadus brauc sacensībās ārpus Latvijas. Beļģu pilots Kristofs Santermans ir Elvija draugs. “Sarunājām, ka Latvijā nobrauksim četrus Latvijas čempionāta posmus. Organizators centās izdarīt visu to labāko, bet māte daba tomēr piespēlēja mums tos dubļus. Kvalifikācijā gāja interesanti, sāka līt, tad nelija. Trase vairāk vai mazāk visiem vienāda. Pagājušā gadā bija pirmās sacesības, kuras aizvadīju bez traumas, tad šajās sacensības uztraukums lika manīt, braukšana bija saraustīta un kokaina. Neizgājām uz lielu risku, lai uzrādītu labāko apļa laiku, jo sacensības vēl tikai priekšā. Kvalifikācijā nobraucām trešie. Pirmais brauciens bija uz stresa pamata, starts bija labs. Pirmajā līkumā pāris ekipāžas bija agresīvākas savā starpā, mēs ar savu gūto pieredzi pabraucām viņiem garām un uzvarējām startu. Tā arī braucām. Trasē bija viena līnija un nevarēja apdzīt. Tā arī nobraucām no starta līdz finišam pirmajā pozīcijā. Otrajā braucienā startā bijām trešie, tā arī nobraucām līdz galam. Neuzņēmāmies risku, jo trase bja vēl trakāk izbraukta. Viss kārtībā. Braucām, centāmies un sanāca. Brauksim arī uz Api un pārējiem Latvijas čempionāta posmiem motokrosā Cēsīs un Dobelē,” tā Elvijs Mucenieks

Foto: Publicitātes

Klubu komandu vērtējumā ar 1073 punktiem uzvarēja “Rodeo” MX - Matīss Palēvics, Toms Macuks, Kristers Drevinskis, Aleksis Araids, Tomass Šaicāns, Ansis Anševics, Ričards Muraško, Karels Kutsars un Viktors Vaskis.

Ar 970 punktiem otrajā vietā “Salacas kauss” - Indrek Magi, Jānis Daiders un Lauris Daiders, Romeo Pikand, Ingars Asma un Reinis Bicāns.

Ar 955 punktiem trešajā vietā MX “Moduls”, komandā - Kārlis Sabulis, Markuss Ozoliņš, Markuss Kokins, Martins Platkēvičs un Gatis Būmanis.

Sacensību organizators Māris Miezītis (MK “Aloja”) aizvadītās sacensības raksturo ar vārdiem: “slapjš, lietains, mākoņains, saulains, viss pēc kārtas. Dubļi, špūres, viss ko vien varēja vēlēties. Viss jau bija normāli, viens sportists bija satraumējies, bet kopumā traumu bija minimāli, ņemot vērā sliktos laikapstākļus. Viegli nebija nedz sportistiem, nedz video filmētājiem, jo lielajā mitrumā kameras nestrādāja kā nākas. Skaņa bija, bet bildi nerādīja.” Visu dienu lija, vienīgi pirms otrā brauciena lietus mitējās. “Trakāk bija kvadriem un blakusvāģiem, visi brauca pa vienu špūri. Posms ir veikmsīgi aizvadīts. Paldies visiem, kuri atbrauca un piedalījās,” tā Māris Miezītis.

Foto: Publicitātes

Latvijas čempionāta pirmā posma uzvarētāji

MX 85 klasē

1. Markuss Ozoliņš (MX “Moduls”)

2. Markuss Kokins (MX “Moduls”)

3. Jānis Mārtiņš Reišulis (“KTM Motofavorīts”)

MX 85B klasē

1. Artūrs Vinters (“Jāņa Vintera Moto Team Rīga”)

2. Rūdolfs Krūmiņš (“VV Moto Racing Team”)

3. Kristians Baltus (“Rambas R”)

MX125 klasē

1. Kārlis Alberts Reišulis (“Kristera Serģa Motoklubs”)

2. Martins Platkēvičs (MX “Moduls”)

3. Roberts Lūsis (“Motokurzeme”)

MX2 Juniori klasē

1. Ilya Pavlivs (“KTM Motofavorīts”)

2. Aleksis Araids (“Rodeo” MX)

MX1 klasē

1. Toms Macuks (“Rodeo” MX)

2. Kārlis Sabulis (MX “Moduls”)

3. Indrek Magi (“Salacas kauss”)

MX2 klasē

1. Mairis Pumpurs (“Kristera Serģa Motoklubs”)

2. Kristers Drevinskis (“Rodeo” MX)

3. Arnolds Sniķers (MX “Factory Latvia”)

Q Open klasē

1. Matīss Palēvics (“Rodeo” MX)

2. Atis Breds (“Gulbenes Moto”)

3. Kārlis Lizanders (“Saldus motoklubs”)

B/V Open klasē

1. Kristofs Santermans un Elvijs Mucenieks (“Rambas R”)

2. Markus Normaks un Karls Alberts Kasesalu

3. Ulars Karings un Olivers Sebastians Lamps

MX Amatieri Open 450 klasē

1. Leons Kozlovskis (MX “Ādaži”)

2. Gundars Cibuļskis (“GF Racing Team”)

3. Raimonds Baltgalvis (MK “Olaine”)

MX Amatieri Open 250 klasē

1. Sandis Aļeksējevs (DAKO “Ziemeļvidzeme”)

2. Rolands Bleidels (“Moto Mafia”)