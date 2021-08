Renārs Zeltiņš: “Nevaru iedomāties dzīvi bez Krastu mača”

“Kā pirmajā gadā pie Kongresu nama sāku vadīt Krastu maču, tā to daru joprojām, turklāt beidzamos četrus gadus esmu arī producents – rūpējos par saturu un izklaidi. Tā, lai visiem būtu aizraujoši un skaisti,” uzsver Renārs, sakot, ka, viņaprāt, Krastu mačs vienmēr bijis vieni no apmeklētākajiem pasākumiem Rīgas svētku laikā: “Izņemot, protams, kovida laikus, kad diemžēl dzīve mainījās. Pagājušajā gadā bijām spiesti rīkot bez skatītājiem, taču šogad skatītāji Krastu maču varēs apmeklēt. Jāuzrāda tikai nepieciešamais sertifikāts.”

Par īpaši ainavisku un zīmīgu vietu Krastu mača norisei Renārs uzskata AB dambi. (Foto: Juris Rozenbergs)

Renārs Zeltiņš īpaši izceļ Karstu mača norises vietu AB dambi. “Protams, kad pasākums notika pie Operas, tad tas savas ģeogrāfiskās atrašanās dēļ bija centrālais notikums Rīgas svētkos, tad tribīnes bija vienmēr pilnas, skatītāji bija tūkstošiem. Taču AB dambis ir kaut kas īpašs. Tā ir fantastiski skaista vieta gan no spēlētāju rakursa, gan no skatītāju viedokļa. Tā ir patiešām ļoti ainaviska, un, ja laika apstākļi lutinās, Krastu mačs uz AB dambja būs vizuāli iespaidīgs notikums,” cer Renārs, piebilstot: “Un nevar nepieminēt paralēli notiekošos muzikālos šovus. Galvenais koncerts paredzēts sestdienas vakarā pēc aktieru un mūziķu spēles, kad uz skatuves kāps Ozols. Savukārt par atklāšanas šovu rūpēsies Citi zēni, kam sekos Very Cool People, Elza Rozentāle, čellists Mareks Radzevičs kopā ar vienu no labākajiem finger-drumming pārstāvjiem pasaulē Riku Fedsu, kā arī Ghetto faktora uzvarētāja Būū. Tā ka šī ir lieliska laba basketbola sintēze ar labu mūziku.”

Krastu mačs Renāram Zeltiņam ir dzīvē ļoti īpašs notikums: “Tas bija viens no lielākajiem notikumiem, ar ko sāku savu pasākumu vadītāja karjeru. Un pa šiem 12 gadiem bijušas daudzas foršas un mīļas epizodes. Krastu mačs ieņem nozīmīgu vietu manās atmiņās. Es šajā pasākumā esmu ar visu savu sirdi un dvēseli. Pat nevaru iedomāties, kas būtu, ja Krastu mačs vairs nenotiktu. Noteikti pamatīga tukšuma izjūta. Kaut gan tukšuma izjūta iestājas jau tad, kad kārtējais Krastu mačs ir noslēdzies. Jo tad darbs ir padarīts, svētki beigušies... Un tad jāsāk gatavoties nākamajam Krastu mačam.”

Kas ir Krastu mačs

Krastu mačs notiks jau 12. reizi. Tā ir basketbola spēle 24 stundu garumā, kurā sacenšas Daugavas labā un kreisā krasta komandas. Krastu maču atklās VEF Rīga un Ghetto Family duelis, kam sekos Rīgas Brīvostas un Balta spēkošanās, bet pirmās dienas vakara nagla būs aktieru un mūziķu cīņa, savukārt otrajā dienā laukumā dosies arī ratiņbasketbolisti, bet Krastu mača beigu rezultāts tiks noteikts politiķu spēlē. Krastu mačā arī šogad būs slam dunk un trīspunktu metienu konkursi, kā arī daudzu mūziķu koncerti.