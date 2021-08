FOTO: ar olimpisko čempionu līdzdalību Brasā atklāts jauns sporta laukums

37 Foto Olimpiskie čempioni piedalās sporta laukuma atklāšanā Brasā +33 Skatīties vairāk

“Rīgas domes labākie palīgi ir mūsu darba devēji – paši rīdzinieki. Un šis sporta laukums tam ir skaidrs apliecinājums – šis ir pirmais lielais ekspluatācijām nodotais līdzdalības budžeta projekts. Biedrība “Brasa” pati nāca klajā ar šo ideju, un rīdzinieki paši ar savu balsojumu to atbalstīja. Un tad pašvaldībai atlika to tikai realizēt, jo cilvēki bija paziņojuši par to, ko viņi vēlas,” sacīja Staķis.

Pēc svinīgās atklāšanas un suvenīru apmaiņas notika 3x3 miniturnīrs basketbolā starp četrām komandām – Rīgas domi, Brasas apkaimi, Čiekurkalna apkaimi un Sarkandaugavas apkaimi. Rīgas domi pārstāvēja vicemērs Vilnis Ķirsis, deputāti Mārtiņš Kossovičs un Juris Radzevičs, kā arī Apkaimju iedzīvotāju centra projektu vadītājs Gaidis Balodis.

Pēc sīvas, bet draudzīgas cīņas turnīrā uzvaru izcīnīja Sarkandaugavas apkaimes komanda.

Jaunais laukums atrodas teritorijā starp Brasas pārvadu, Invalīdu ielu, Straumes ielu, Brasas cietumu un Laktas ielu. Tas piekļaujas jau esošajam bērnu rotaļu laukumam un vingrošanas laukumam un organiski veido vienotu, daudzfunkcionālu aktīva dzīvesveida zonu. Laukuma pamatā ir asfalta klājums, uz kura atrodas polipropilēna plākšņu segums pelēkā un melnā krāsā, kas marķēts ar basketbola un volejbola līnijām, un uzstādīti divi stacionāri basketbola grozi. Laukuma segumā ir ierīkotas stiprinājuma vietas volejbola tīkla stabiem, kā arī laukuma malā atrodas divi handbola vārti.

Apmeklētājiem ir pieejama arī pārģērbšanās kabīne, soliņš, atkritumu urna, informācijas zīme un velosipēdu novietnes, papildu plānots izvietot arī afišu stendu un uzstādīt divas skatītāju tribīnes. Tostarp laukumā atrodas arī četras slēgta tipa atkritumu tvertnes.

Laukumu ieskauj četru metru augsts metāla žogs, ar ieeju laukuma apmeklētājiem un slēdzamiem vārtiem tehniskā transporta piekļuvei.

Biedrības “Brasa” pieteiktais projekts “Multifunkcionāls sporta laukums Brasā” tika realizēts par līdzdalības budžeta projektu konkursā saņemto finansējumu. Kopējās projekta īstenošanas izmaksas bija 90,8 tūkstoši eiro.