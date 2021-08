Banki jāveic kļūdu labojumi, Latvijas izlasei jāsāk ar četrām uzvarām

Latvijas izlases pēdējā oficiālā spēle pret, Rolanda Freimaņa vārdiem runājot, zemniekiem no Bulgārijas un netikšana uz Eiropas čempionātu joprojām šķiet kā mistiska apstākļu sakritība. Basketbola sabiedrība ar muguras smadzenēm jūt, ka tovakar notika pārpratums un Latvijas izlases vieta ir kaut kur augstāk par to sacensību pagrabu, kur tā pašlaik ir nonākusi. Tomēr realitāte ir tieši tāda – šovakar Rīgā sāksies trīs komandu (vēl Rumānija un Baltkrievija) kvalifikācijas turnīrs, lai nokļūtu Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīrā.

Latvijas izlase šovasar tikusi pie cita treneru korpusa, pēc ilgāka pārtraukuma galvenos grožus ieliekot ārzemnieka rokās. Pāragri spriest, vai itālis Luka Banki būs tā brīnumnūjiņa, kas kaut ko būtiski mainīs Latvijas izlases sasniegumos un basketbola kvalitātē. Arī Banki vairāk būs atkarīgs no tā, kādi spēlētāji būs viņa rīcībā un mākas salikt šo puzli katrā konkrētajā vakarā. Iespējams, tieši svaigs skats no malas uz mūsu basketbola resursiem ir tas, kas pašlaik bija vajadzīgs visvairāk. Un, protams, māka laukuma malā nodiriģēt spēli tālāk par iespēju tikt līdz pēdējam metienam. Vismaz šajā kvalifikācijas posmā rezultātu vajadzētu izšķirt daudz agrāk par spēļu pēdējām minūtēm

Lai iekļūtu kvalifikācijas turnīrā, kas divpakāpju sistēmā notiks no šī gada novembra līdz 2023. gada februārim, Latvijas izlase divu apļu turnīrā Rīgā nedrīkst palikt pēdējā sāncensībā ar Rumāniju un Baltkrieviju. Pat iekniebjot sev vēlreiz sānā kā atgādinājumu par bulgāriem, tāda neveiksme būtu kaut kas no fantastikas. Šī ir tā reize, kad no Banki prasīsim četras pārliecinošas uzvaras.

Latvijas izlases kandidātiem šovasar bija gana plašas iespējas treniņu manevriem un arīdzan pieejamo spēlētāju loks ir gana plašs. Pēc ilgāka laika izlasē atkal brāļi Dairis un Dāvis Bertāni un Jānis Strēlnieks. Pēdējais kājas muskuļa savainojuma dēļ nepiedalījās pēdējās pārbaudes spēlēs pret Slovākiju un, visticamāk, laukumā ies tikai ugunsgrēka gadījumā. Tāpat Strēlnieks nevarēs spēlēt tajās kvalifikācijas turnīra spēlēs, kuras notiks klubu sezonas laikā – Kauņas “Žalgirim”, tāpat kā citiem ULEB Eirolīgas klubiem, sezonas laikā ir citas prioritātes.

Banki šis vasaras galvenie akcenti bija iepazīstināt ar savām basketbola idejām pēc iespējas plašāku basketbolistu loku, lai kādu dienu, nonākot izlases spēles pieteikumā, nebūtu jaunu pārsteigumu. Dažu līderu atgriešanās komandā ir laba zīme un dod pārliecību par rezultātu pirms šī pirmskvalifikācijas turnīra.

Tomēr arī šajā vasarā Banki neizdevās apzināt visus spēlētāju resursus. Kristapam Porziņģim ir savi plāni, treniņi un viņš Latvijas basketbola tuvumā nav redzēts jau labu laiku. Ne tikai fiziski, pat ar mentāliem uzmundrinājumiem. Amerikas plašumos klubu sezonai gatavojas Jānis Timma, Anžejs Pasečņiks un Rodions Kurucs, plānots izmēģināt veiksmi un varbūt nozvejot kādu līgumu NBA vasaras līgā. Savainojumu dēļ šovasar bez Rolanda Šmita, Aigara Šķēles, Artūra Žagara, Jāņa Bērziņa un Žaņa Peinera, ģimenes apstākļu dēļ malā pagāja Rolands Freimanis, iespēja gatavoties klubu sezonai tika dota Mārtiņam Laksam un Kasparam Bērziņam. No šiem spēlētājiem, kurus Banki klātienē nav redzējis nevienā treniņā, varētu izveidot komandu, kuras potenciāls daudz neatpaliktu no tiem, kas pašlaik ir trenera rīcībā. Vēl pāragri spriest, kādi spēlētāji būs pieejami novembrī, tomēr var prognozēt, ka sastāva aprises būs citas. Vēl citādākas tās var kļūt divos kvalifikācijas logos nākamajā vasarā, kad tikai personiski iemesli liegs komandā būt visiem labākajiem.

Četras spēles nākamās nedēļas laikā, ļoti ceram, būs tikai iesildīšanās pirms rudens cīņām. Lai cik paradoksāli tas neizklausītos, Latvijas izlases interesēs ir pēc iespējas mazāku mūsējo pārstāvniecība NBA un Eirolīgā. Šajā ziņā viss notiek cerīgāk nekā iepriekšējos divos kvalifikācijas ciklos. No NBA uz neEirolīgas klubu Belgradas “Partizan” atgriezīsies Rodions Kurucs, Eirolīgā nākamsezon vairs nespēlēs Dairis Bertāns un Rihards Lomažs. Vēl paliek jautājums par Timmas un Pasečņika jaunajiem līgumiem, taču no pašreizējām pozīcijām raugoties, Banki sastāva izvēles būs plašākas nekā Robertam Štelmaheram Eiropas čempionāta kvalifikācijā vai Arnim Vecvagaram iepriekšējā Pasaules kausa kvalifikācijā.

Atgriežoties pie nākamās nedēļas notikumiem -, 7. un 11. augustā Latvijas izlasei pretī stāsies Rumānijas izlase, 8. un 12. augustā Baltkrievija. Ar Latvijā atzītu Covid-19 sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu spēles varēs apmeklēt līdzjutēji.

Pretinieki FIBA rangā meklējami krietni zemāk par mūsējiem. Rumānijas izlasē lielākā daļa spēlētāju pārstāv savas valsts klubus. Komandā ir viens naturalizēts amerikānis Patriks Ričards, bet nav iekļauts cits Rumānijas pases īpašnieks, vairākas ļoti veiksmīgas sezonas Liepājā un “VEF Rīga” aizvadījušais Kriss Ričards. Centra spēlētājs Emanuels Kate pārstāv Spānijas klubu “Murcia”, kur aizvadītājā sezonā viņa statistika un spēles loma bija nozīmīgāka nekā Rinaldam Mālmanim, kurš ir starp Latvijas izlases 15 spēlētājiem. Rumānija pēdējos gados pie skaļām uzvarām nav tikuši, tomēr pirms pāris gadiem slovākus apspēlēja ne mazāk pārliecinoši kā mūsējie to spēja pirms nedēļas pārbaudes spēlēs Valmierā.

Baltkrievijas izlases sastāva aprises ir ļoti līdzīgas VTB līgā spēlējošajai Minskas “Cmoki” komandai, arī treneris ir tas pats, tādēļ mūsu treneriem pretinieka spēles stils nebūs pārsteigums. No spēlētājiem jāizceļ Artjoms Parahovskis, kurš pirms 11 gadiem veiksmīgu karjeru Eiropas basketbolā sāka “VEF Rīga” komandā. Starp iztrūkumiem jāmin komandas līdera un pirmās kvalifikācijas kārtas rezultatīvākās spēlētāja Vladimira Ļutiča prombūtne.

Dažādos laikos un dažādos līmeņos Latvijas izlase pret saviem nākamajiem pretiniekiem spēlējusi pa piecām reizēm un allaž uzvarējusi. Tikai pa vienai reizei pret rumāņiem un baltkrieviem uzvara izcīnīta zem desmit punktu robežas. Lieki piebilst, ka šāda vēsture un pašreizējie komandu sastāvi Latvijai dod pārliecinošu favorītu statusu. To tad arī jāapliecina laukumā, prātā paturot iespējamās novembra spēles. Grūti pateikt, kādas domas un ekspektācijas pašlaik ir spēlētāju galvās, taču LBS izvirzītais mērķis ar Banki pieaicināšanu ir nepārprotams – 2023. gada vasaras nogalē piedalīties Pasaules kausa izcīņā, ko uzņems Filipīnas, Japāna un Indonēzija.