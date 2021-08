Pāvels Švecovs olimpiskajā debijā izcīna 14. vietu

Švecovs bija pēdējais no Latvijas sportistiem, kurš startēja Tokijas olimpisko spēļu sacensībās.

Par čempionu tika kronēts Lielbritānijas sportists Džozefs Čungs.

Pirms pēdējās disciplīnas - apvienotās skriešanas un šaušanas sacensībām - Švecovs ar 830 punktiem bija augstajā piektajā vietā. Pēdējo disciplīnu kā pirmais uzsāka Čungs, bet Švecovs skriešanā un šaušanā startēja 29 sekundes vēlāk.

Otrajā pozīcijā startējušais Dienvidkorejas sportists Jinhva Jungs bija 12 sekunžu attālumā, bet trešajā pozīcijā esošais čehs Jans Kufs - vien astoņas sekundes priekšā. Sekundi pirms Švecova trasē devās dienvidkorejietis Vungtē Juns, bet septiņas sekundes aiz Latvijas sportista startēja vēl pieci atlēti, tāpēc cīņa par vietu labāko desmitniekā bija gana sīva.

Pirmajā šaušanā Švecovs sašāva piecus no astoņiem mērķiem un atkāpās uz sesto vietu, bet pēc 800 metriem viņš bija devītajā pozīcijā apmēram 15 sekundes aiz pirmā trijnieka. Otrajā ugunslīnijā Latvijas sportists trāpīja piecos no septiņiem mērķiem un saglabāja devīto vietu, bet godalgotās vietas bija jau 20 sekunžu attālumā.

Pēc puses no distances Švecovs bija 11.pozīcijā un nākamajā šaušanā trāpīja visos piecos mērķos, taču atkāpās uz 13.vietu. Trešo apli Latvijas pieccīņieks uzsāka kā 14. un arī nākamajā ugunslīnijā bija nekļūdīgs, bet atkal zaudēja vienu vietu, kas gan līdz finišam tika atgūta. Pēdējā disciplīnā Švecovs iekrāja 600 punktus, kas bija 26.rezultāts starp 36 dalībniekiem.

Spraigā cīņā par čempionu kļuva Čungs, kurš par nieka piecām sekundēm apsteidza ēģiptieti Ahmedu Elgendi, bet vēl sešas sekundes vēlāk finišēja Juns. Čunga sasniegtais rezultāts - 1482 punkti - ir jauns olimpiskais rekords.

Švecovs finišā čempionam zaudēja 52 sekundes un sacensības noslēdza ar 1430 punktiem. Lietuvietis Justīns Kinderis, kurš pēc divām disciplīnām bija starp vadošajiem sportistiem, piedzīvoja fiasko jāšanā un beigās samierinājās ar 18. vietu.

Pirms jāšanas disciplīnas Švecovs bija sestajā vietā ar 545 punktiem, bet pirmais trijnieks bija nieka septiņu punktu attālumā. Konkūrā Švecovs izlozēja zirgu ar vārdu Up To You. Vakar sieviešu finālsacensībās ar šo zirgu dalībnieces nopelnīja 293 un 284 punktus, bet sestdien vīru finālā spānis Aleišs Eredja ar Up To You iekrāja 286 punktus.

Startējot Švecovam, Up To You maršruta beigu daļā nogāza divus šķēršļus un neiekļāvās laika limitā, par ko tika piešķirti 15 soda punkti. 285 punkti jāšanā deva 16. vietu, bet summā ar 830 punktiem Švecovs pakāpies uz piekto vietu.

Pēc trim disciplīnām iekrātie punkti tiek pārvērsti sekundēs. Līderis ar 859 punktiem ir Lielbritānijas sportists Džozefs Čuns, kurš pēdējo disciplīnu sāks 12 sekundes pirms Dienvidkorejas pieccīņnieka Jinhva Juna. Vēl deviņas sekundes vēlāk startēs čehs Jans Kufs, pēc septiņām sekundēm distanci sāks dienvidkorejietis Vungtē Juns, bet sekundi aiz viņa trasē dosies Švecovs.

Iepriekš bonusa paukošanā Švecovam pretī stājās 28. numurs ukrainis Pavlo Timoščenko, kurš tika uzvarēts, bet pēc tam gūta virsroka arī pār pozīciju augstāk esošo čehu Janu Kufu. Nākamajā cīņā pret Dienvidkorejas sportistu Jinhvu Junu zaudējums un bonusa raunds noslēgts ar divām uzvarām.

Pirms tam Švecovs 200 metru brīvā stila peldējumu veica vienā minūtē un 59,83 sekundēs. Savā peldējumā viņš bija trešais, bet summā uzrādīja dalītu devīto rezultātu un tika pie 311 punktiem. Summā Latvijas sportistam bija 543 punkti, kas provizoriski deva septīto vietu, taču kopvērtējums tika skaitīts tikai pēc paukošanas bonusa raunda.

Peldēšanā ātrākais ar jaunu olimpisko rekordu - vienu minūti un 52,96 sekundēm - bija zem ASV karoga startējošais ēģiptietis Amro El-Geziri.

Pēc ceturtdienas sacensībām paukošanā Švecovs ieņēma septīto vietu. Cīnoties katram ar katru, Švecovs uzvarēja 22 no 35 cīņām, sakrājot 232 punktus.

Olimpiskā debitanta Švecova labākais sasniegums līdz šim ir bijusi uzvara Pasaules kausa posmā Budapeštā marta beigās.

