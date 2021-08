Durants finālmačā samet 29 punktus, ASV basketbolisti nosargā olimpisko spēļu čempionu troni

ASV finālā ar rezultātu 87:82 (22:18, 22:21, 27:24, 16:19) pārspēja Franciju, revanšējoties par apakšgrupā piedzīvoto zaudējumu.

Čempioniem rezultatīvākais ar 29 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija Kevins Durants, 19 punktus guva un septiņas bumbas zem groziem izcīnīja Džeisons Teitams, bet pa 11 punktiem bija Damjanam Lilardam un Džrū Holidejam.

Durantam tagad ir trīs olimpiskā čempiona tituli, tikpat, cik savulaik izcīnīja Karmelo Entonijs.

Francijas izlasē pa 16 punktiem guva Evans Furnjē un astoņas bumbas zem groziem izcīnījušais Rūdijs Gobērs, 13 punkti bija Geršonam Jabuselem, kamēr Nando de Kolo guva 12 punktus, septiņreiz rezultatīvi piespēlēja un izcīnīja piecas atlēkušās bumbas.

Lielu daļu pirmās ceturtdaļas priekšā bija francūži, tomēr ASV, galvenokārt pateicoties Kevina Duranta sniegumam, pārņēma vadības grožus un pirmās desmit minūtes uzvarēja ar 22:18. Otrajā ceturksnī amerikāņu pārsvars sasniedza 13 punktus, bet pēc pirmā puslaika komandas šķīra pieci punkti - 44:39 Grega Popoviča vadītās komandas labā.

Otrajā puslaikā ASV basketbolistu pārsvars bija svārstīgs no diviem līdz 11 punktiem, taču vadība ne reizi netika izlaista no rokām. Desmit sekundes pirms finālsvilpes Nando de Kolo divi soda metieni pietuvināja francūžus līdz trīs punktu atstatumam (82:85). Pāris sekundes vēlāk Francija pārkāpa noteikumus pret Durentu, kurš no soda metienu līnijas atjaunoja piecu punktu pārsvaru (87:82). Ar astoņām sekundēm nebija gana, lai Francija atspēlētos, uzvaru svinot ASV komandai.

Amerikāņi cīņu par titula aizstāvēšanu sāka nepārliecinoši. Vispirms sagatavošanās posmā tika piedzīvoti zaudējumi pārbaudes spēlēs pret Nigēriju un Austrāliju, bet olimpiskā turnīra ievadā ar rezultātu 76:83 tika atzīts šodienas pretinieces Francijas pārākums.

ASV basketbolisti uzvarējuši 16 no 19 olimpisko spēļu turnīriem, kuros piedalījušies. 1972.gadā amerikāņi samierinājās ar sudrabu, 1988. un 2004.gadā ar bronzu, bet 1980.gada olimpiskās spēles ASV boikotēja.

Francija ir trīskārtēja vicečempione, sudrabu izcīnot arī 1948. un 2000.gadā. Visas trīs reizes finālos atzīts ASV izlases pārākums.

Plkst.14 cīņu par bronzu aizvadīs Slovēnija un Austrālija. Ierasti bronzas spēles tiek aizvadītas pirms titulcīņas, bet šoreiz zelta mačs tika pielāgots televīzijas auditorijai ASV.

Olimpiskajā turnīrā piedalās 12 izlases, kas vispirms bija sadalītas trīs apakšgrupās pa četrām komandām katrā. Ceturtdaļfinālā iekļuva katras grupas divas labākās komandas, kā arī divas no trim trešo vietu ieguvējām.