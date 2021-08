Neretnieks ar Valūru startēja kā 11. no 30 dalībniekiem.

Distances sākumā zirgs aizskāra vienu no šķēršļiem, to nogāžot. Distances vidū šaurā vietā divu šķēršļu kombinācijā tika nogāzts otrais, bet beigu daļā no zirga pakaviem cieta arī dēlītis virs šķēršļa ar uzgleznotu ainavu.

Papildus 12 soda punktiem vēl viens soda punkts tika nopelnīts par neiekļaušanos laika limitā. Neretnieks ar "Valour" distanci veica 88,75 sekundēs, par 75 sekundēm pārsniedzot laika limitu.

Tobrīd Neretnieks ierindojas astotajā vietā desmit distanci beigušo sportistu konkurencē, bet pēc visu sportistu finiša ierindojās 23. vietā 25 finišējušo vidū.

Grūtajā šķēršļu distancē par pirmo sportistu, kurš veica distanci bez soda punktiem, kļuva zviedrs Henriks von Ekermans, bet kopumā distanci bez soda punktiem veica seši jātnieki, kuri pārlēkšanā noteiks medaļu ieguvējus.

Sacensības konkūrā uzsāka 73 sportisti.