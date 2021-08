Tokijas olimpisko spēļu medaļu tabulā līdere joprojām Ķīna

Ķīnas sportisti šajās olimpiskajās spēlēs izcīnījuši 69 medaļas, no kurām 32 ir zelta, 21 sudraba un 16 bronzas. Otrdien Ķīnas medaļu pūrs tika palielināts ar trim zelta un četrām sudraba medaļām. Uz augstākā pjedestāla otrdien kāpa vingrotāja Čeņčeņa Guaņa vingorjumā uz baļķa, vingrotājs Dzjinjuaņs Dzou vingrojumā līdztekās un daiļlēcējs Siji Sje sacensībās no trīs metru tramplīna, bet sudrabu izcīnīja vingrotāja Sjidzjina Tana vingrojumā uz baļķa vesera metēja Džena Vana, daiļlēcējs Dzjuaņs Vans sacensībās no trīs metru tramplīna, kā arī kanoe divnieks 1000 metru sprintā.

ASV sportistu kontā jau 73 - 24 zelta 28 sudraba un 21 bronzas - Tokijas olimpisko spēļu medaļas. Otrdien ASV triumfēja Atinga Mu 800 metru skrējienā un brīvā stila cīkstone Tamīra Marjama Mensaha-Stoka svara kategorijā līdz 68 kilogramiem, sudraba medaļu izcīnīja Kristofers Nilsens kārtslēkšanā, Britnija Rīsa tāllēkšanā un Rejs Bendžamins 400 metru barjersprintā, bet bronza Simonai Bailsai vingrojumā uz baļķa, Reivinai Rodžersai 800 metru skrējienā, Gabrielai Tomasai 200 metru skrējienā, treka riteņbraukšanas četru kilometru sieviešu komandu iedzīšanas sacensībās.

Trešo vietu ar 36 medaļām saglabā Japāna. Mājiniekiem ir 19 zelta medaļas, sešas sudraba un 11 bronzas. Otrdien Japānas himna atskanēja pēc Daiki Hašimoto uzvaras vingrojumā uz stieņa un bokseres Senas Irie triumfa vara kategorijā līdz 57 kilogramiem, bet bronzas medaļu ieguva grieķu-romiešu stila cīkstonis Šohei Jabiku svara kategorijā līdz 77 kilogramiem.

Austrālija otrdien neieguva nevienu medaļu, tomēr ar 33 medaļām - 14 zelta, četras sudraba un 15 bronzas - saglabāja ceturto vietu medaļu tabulā.

Piektajā vietā esošās Krievijas Olimpiskās komitejas komanda pēc medaļu skaita ieņem trešo vietu - tās pūrā ir 52 medaļas, no kurām 13 ir zelta kaluma, 21 sudraba un 18 bronzas.

Savukārt Lielbritānija ar 43 medaļām - 13 zelta, 17 sudraba un 13 bronzas - pēc medaļu skaita ir ceturtajā vietā, bet kopējā medaļu rangā noslēdz olimpisko sešinieku.

8 8 14 30

Vācijai ir pa astoņām zelta un sudraba medaļām un 14 bronzas medaļas, bet Francijai ir sešas zelta, desmit sudraba, kā arī astoņas bronzas medaļas.

Cita starpā sešas zelta medaļas ir arī Nīderlandei, Dienvidkorejai un Jaunzēlandei.

Itālijai kopumā ir 29 medaļas, tomēr tikai piecas no tām ir zelta. Itāļi izcīnījuši arī deviņas sudraba un 15 bronzas medaļas.

Pa četrām zelta medaļām ir arī Ungārijai, Kubai un Čehijai, bet Kanādai, Šveicei, Brazīlijai un Horvātijai katrai ir pa trim zelta medaļām.

Divas zelta medaļas ieguvusi Taivāna, Zviedrija, Polija, Dānija, Jamaika, Norvēģija, Slovēnija, Ekvadora, Grieķija, Uzbekistāna, Kosova un Katara.

Latvija pēc Artūra Plēsnieka otrdien svarcelšanas sacensībās svara kategorijā līdz 109 kilogramiem izcīnītās trešās vietas pievienojusies 49.-53.vietā Igaunijai, Baltkrievijai, Fidži un Irānai, kurām ir pa vienai zelta un vienai bronzas medaļai.

Latvijai zeltu 28.jūlijā izcīnīja 3x3 basketbolisti, bet Igaunijai zeltu 27.jūlijā izcīnīja paukotājas - Jūlija Beļajeva, Katrīna Lehisa, Ērika Kirpū un rezerviste Irina Embriha - komandu sacensībās ar špagu, bet bronzas medaļu 24.jūlijā ieguva Lehisa individuālajās sacensībās paukošanā ar špagu.

Kopumā vismaz vienu medaļu šajās olimpiskajās spēlēs ieguvušas jau 84 izlases.

Olimpiskās spēles norisinās no 23.jūlija līdz 8.augustam.

Pēc olimpiskajām spēlēm turpat Tokijā no 24.augusta līdz 5.septembrim norisināsies paralimpiskās spēles.