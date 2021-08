Karatists Kalniņš startēšanu smagākā svara kategorijā uzskata par lielu priekšrocību

Kalniņam sacensības svara kategorijā līdz 67 kilogramiem sāksies ceturtdien, bet Tokijā viņš ieradās nedēļu pirms mačiem, paspējot satikt savu novadnieku, jelgavnieku Edgaru Krūmiņu, kurš 3x3 basketbola izlases sastāvā kļuva par olimpisko čempionu.

"Pa ceļam uz Tokiju sanāca noskatīties gan pusfinālu, gan finālu. Šīs spēles ļoti iedvesmoja un deva enerģiju. Edgaru pazīstu jau kādus 15 gadus. Kad viņš vēl spēlēja "Jelgavas" sastāvā, gāju viņu atbalstīt. Viņš ir īsts motivātors un teica, ka lai cīnos par katru centimetru un nepadodos," stāstīja Kalniņš.

Latvijas sportists startam olimpiskajās spēlēs gatavojies plānveidīgi ar mērķi sasniegt optimālo formu turnīra laikā. Kalniņa galvenie sparinga partneri ir Edgars Skrīvers, Nikolajs Bodrovs un Ruslans Sadikovs, no kuriem trešais devies līdzi uz Tokiju, lai varētu atstrādāt visas nianses.

"Tagad sāku just labāk tehniku, sitienus ar rokām un kājām, ir uzlabojusies pārvietošanās. Mīnuss ir tas, ka treniņi nav tajā pašā laikā, kad būs sacensības, taču visiem ir vienādi apstākļi," atzina karatists.

Kalniņš startē svara kategorijā līdz 60 kilogramiem, kas Tokijā apvienota ar kategoriju līdz 67 kilogramiem. Kā neērtāko iespējamo pretinieku viņš minēja augumā raženo un godalgām bagāto ēģiptieti Ali El-Savi

"Esmu cīnījies ar visiem līdz 60 kilogramu kategorijas karatistiem, bet nākamajā svarā no pieciem stājies pretī tikai viens - irānis [Hamūns Derafšipurs], kurš pārstāvēs bēgļu komandu. Speciāli turu vidējo svaru, lai jebkurā cīņā varētu pielāgoties svara kategorijām. Svara mešana man parasti ir grūts process, tāpēc tagad ir liels pluss, ka esmu no vieglākas kategorijas. Ir lielāka jauda un labs ātrums, tikai jārāda no sevis pats labākais," skaidroja atlēts.

Pēdējo dienu uzdevums ir pieslīpēt cīņas tehniku, atceroties, ka nedrīkst tērēt daudz enerģijas. "Parasti sistēma ir citādāka, bet šeit vienā dienā var būt septiņas cīņas. Tāpēc nevar pirmajā cīņā iztērēt visu enerģiju," uzsvēra Kalniņš, kurš jau pielāgojies vietējam Japānas laikam.

Kā savu "firmas zīmi" Kalniņš minēja sitienus ar rokām un metienus, ar rokām pārtverot pretinieka spērienu. "Visi zina, ka man ar labo roku ir spēcīgs sitiens, ar kuru visbiežāk gūstu punktus. Uz to arī viņi koncentrēsies, bet mums ir savas stratēģijas kā pretiniekus pārsteigt, apmānīt un uzvarēt," piebilda Kalniņš, paužot cerību, ka olimpiskajā turnīrā būs taisnīga tiesāšana. "Augstākā līmeņa sacensībās ir bijušas situācijas, kad pietiesā, piemēram, uzsitam pēc vienādas tehnikas - vienam iedod par to punktu, otram nē. Šādām situācijām jāpielāgojas un tādās epizodēs nedrīkst sabrukt."

Kalniņš ir 2019. gada Eiropas spēļu un 2017 .gada Eiropas čempions. Pirms trīs gadiem viņš izcīnīja bronzu Eiropas meistarsacīkstēs un piekto vietu pasaules čempionātā.

Karatē Tokijā debitēs olimpisko spēļu programmā.